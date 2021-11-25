 Комиссар Совета Европы призвала генпрокурора РФ прекратить ликвидацию ″Мемориала″ | Права человека | DW | 07.12.2021

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Права человека

Комиссар Совета Европы призвала генпрокурора РФ прекратить ликвидацию "Мемориала"

Процесс ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" не выглядит "необходимой и соразмерной мерой", заявила в письме генпрокурору РФ комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович.

Акция в поддержку общества Мемориал в Берлине, 17 ноября 2021 года

Акция в поддержку общества "Мемориал" в Берлине, 17 ноября 2021 года

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность начавшимся процессом ликвидации общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (ММ) и правозащитного центра "Мемориал" (последний является членом ММ, но имеет отдельное юридическое лицо. - Ред.). В письме генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, опубликованном во вторник, 7 декабря, Миятович настоятельно призвала прекратить эту процедуру.

Она напомнила, что российский закон об "иностранных агентах", в нарушении которого обвиняют обе организации, был признан различными органами Совета Европы "противоречащим обязанности государства по созданию безопасных и благоприятных условий для гражданского общества". В связи с этим процесс ликвидации не выглядит "необходимой и соразмерной мерой", которую можно было бы оправдать стандартами в области прав человека, говорится в письме.

Комиссар СЕ по правам человека также выразила сожаление по поводу того, что российские власти "продолжают ограничивать пространство для деятельности независимого гражданского общества и свободы слова, используя положения уголовного законодательства". Она указала на необходимость изменить отношение властей к независимому гражданскому обществу, в частности к правозащитникам.

Ликвидация "Мемориала"

11 ноября 2021 года стало известно, что российская Генпрокуратура подала в Верховный суд административный иск о ликвидации ранее признанной "иноагентом" некоммерческой организации "Международный Мемориал", а прокуратура Москвы - аналогичный иск в Мосгорсуд о ликвидации правозащитного центра "Мемориал".

Атака российских властей на "Мемориал" вызвала резкую реакцию правозащитников, политиков, журналистов и историков в России и других странах. Ранее Миятович предупредила, что роспуск организации будет иметь "серьезные негативные последствия для всего гражданского общества и защиты прав человека в стране". В самом "Мемориале" считают, что требование Генпрокуратуры является "политическим решением об уничтожении общества", которое занимается "историей политических репрессий и защитой прав человека".

Очередное заседание Верховного суда РФ по иску о ликвидации "Международного Мемориала" намечено на 14 декабря. Слушание в Мосгорсуде о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" должно пройти 16 декабря.

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    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:00

Дело о ликвидации "Мемориала": знак всем правозащитникам?

 

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