 Петицию в поддержку ″Мемориала″ подписали более 120,5 тысяч человек | Новости из Германии о России | DW | 05.12.2021

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Россия

Петицию в поддержку "Мемориала" подписали более 120,5 тысяч человек

Авторы петиции в поддержку "Мемориала" оценивают нынешнюю ситуацию в России как "открытые политические репрессии со стороны государства". Онлайн-петиция собрала более 120 подписей.

Акция в поддержку Мемориала перед посольством РФ в Берлине, 17 ноября 2021 г.

Акция в поддержку "Мемориала" перед посольством РФ в Берлине, 17 ноября 2021 г.

Онлайн-петиция в поддержку общества "Мемориал" чуть более чем за три недели собрала свыше 120,5 тысячи подписей. Это следует из постоянно обновляемых данных на сайте Change.org о петиции под названием "Руки прочь от "Мемориала" - остановим ликвидацию по суду ключевых общественных организаций!" по состоянию на воскресенье, 5 декабря.

11 ноября 2021 года стало известно, что российская Генпрокуратура подала в Верховный суд административный иск о ликвидации ранее признанной "иноагентом" некоммерческой организации "Международный Мемориал", а прокуратура Москвы - аналогичный иск в Мосгорсуд о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". Их ликвидация может повлечь закрытие важнейших историко-просветительских и правозащитных проектов, таких как, например, "ОВД-Инфо" - информационный и правозащитный проект помощи гражданам, пострадавшим от преследования государством по политическим мотивам, предупреждают подписанты.

"Нападки на защитников своей истории и памяти"

Действия прокуратуры против "Мемориала" авторы петиции называют "нападками на организованных защитников своей истории, памяти, сущности, прав и свобод граждан в сложившейся реальности открытых политических репрессий со стороны российского государства".

В самом "Мемориале" считают, что требование Генпрокуратуры является "политическим решением об уничтожении общества", которое занимается "историей политических репрессий и защитой прав человека".

Следующее заседание Верховного суда РФ по иску о ликвидации "Международного Мемориала" намечено на 14 декабря. Слушание в Мосгорсуде о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" должно пройти 16 декабря.

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  • На территории

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Кто решит проблему?

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    Автор: Виталий Кропман


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