Член правления ММ: Ликвидация организации подаст "негативный сигнал"

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Верховный суд РФ продолжает рассматривать иск о ликвидации "Международного Мемориала". Представитель правления ММ Вера Аммер надеется, что в случае закрытия организации правительство ФРГ не оставит этот шаг без ответа.
Ликвидация общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (ММ) подаст "негативный сигнал" и будет "чрезвычайно устрашающим" событием. Об этом заявила во вторник, 14 декабря, член правления ММ Вера Аммер (Vera Ammer) в эфире радиостанции Bayern 2. Ее комментарий был сделан в преддверии заседания Верховного суда (ВС) РФ по делу о ликвидации организации в Москве. Между тем, как передает корреспондент DW c места событий, слушания по иску Генеральной прокуратуры России уже начались. Возле здания находились около 50 человек, не считая сотрудников СМИ.
В зал заседаний вошли дипломаты и представители прессы, в основном через отдельный вход. Участники процесса тоже проследовали в помещение. Процесс находится в стадии исследования материалов дела. По словам судьи, представлены девять томов.
По мнению Аммер, решение о ликвидации ММ скажет менее крупным инициативам в России: "С вами мы покончим очень быстро - если мы побоялись сделать это с "Мемориалом".
"Мемориал" известен во всем мире, а эти небольшие инициативы, которые еще где-то существуют, - конечно, гораздо менее известны, - сказала Вера Аммер. - И если их запретить, на это никто не обратит внимания".
Член правления организации призвала к решительной реакции правительства Германии и на международном уровне - в случае роспуска ММ: "Ожидаю, что этот вопрос будут поднимать при каждом удобном случае и что об этом не забудут". Вера Аммер добавила, что на проблему должны обращать внимание "на переговорах на самом высоком уровне", чтобы было понятно, что происходящее "не останется без последствий".
Общество "Мемориал" было основано в 1989 году лауреатом Нобелевской премии мира Андреем Сахаровым и другими правозащитниками. С тех пор он занимается анализом политических репрессий в СССР и защитой прав человека в настоящем, объясняют подписавшиеся под письмом. 11 ноября Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иностранных агентах", а именно - за отказ от маркировки "иноагент".
Одновременно прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". В материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций, говорилось в мотивировочной части иска. Речь идет о списке политзаключенных, который ведут правозащитники, пояснили в центре. Кроме того, центр игнорирует требования о маркировке "иностранный агент", заявили в надзорном ведомстве.
Атака российских властей на "Мемориал" вызвала резкую реакцию правозащитников, политиков, журналистов и историков в России и других странах. В частности, комиссар Совета Европы Дунья Миятович призвала РФ прекратить процесс ликвидации "Мемориала", назвав его "символом неустанной борьбы за свободу, демократию и права человека на постсоветском пространстве и за его пределами". Она предупредила, что роспуск организации будет иметь "серьезные негативные последствия для всего гражданского общества и защиты прав человека в стране".
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