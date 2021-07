"Звезды бросаются под ноги, как кошки", или Успех российского кино в Каннах

"Не знаю, как помочь русским людям, которые сейчас в Каннах. Судя по публикациям в соцсетях, их постоянно атакуют звезды мировой величины. Они бросаются под ноги, как кошки. А критикам пытаются дать интервью", - иронизирует в своем Facebook драматург Валерий Печейкин, следивший за поездкой на главный кинофестиваль мира российской делегации кинокритиков и кинодеятелей. Печейкин, прекрасно ориентирующийся в мире кино сценарист дошедшего до Берлинале фильма "Кислота", уловил интонацию эйфории и чуть избыточной восторженности, с которой из Канн транслировали россияне. Многие посты в соцсетях с фестиваля действительно были написаны словно немедленно после выпитого бокала шампанского.

Новый 1987-ой

Однако, во-первых, лето, Канны, пляжи и устрицы: с какой же еще интонацией оттуда писать? Ситуация требует некоторой восторженности. Во-вторых, для большинства членов российской делегации визит в Канны стал первой поездкой в страны Евросоюза года за полтора, ведь времена, когда границы преодолевались легко и беззаботно, ушли в прошлое. Россияне соскучились по Каннам. В-третьих, и это самое главное, взгляд на программу фестиваля и список награжденных позволяет сказать, что и Канны соскучились по российскому кино: трудно даже вспомнить, когда на фестивале его было так много.

Недавно на DW мы вспоминали очень успешный для советского кино 1987 год: на кинофестивале Берлинале того года советская делегация даже умудрилась потерять "золотого медведя" в одном из берлинских баров. Если бы тогда были соцсети, посты участников тех событий были бы не менее восторженными. Ситуация в какой-то степени повторилась: Россию и Запад сегодня разделяет новый железный "коронавирусный" занавес, россияне - редкие гости в Каннах и, привезя столько отличного кино, вызывают интерес. Тут правда поверишь, что звезды первой величины могут бросаться под ноги.

Трамплин в Канаду

Главной наградой российского кино стал гран-при программы "Особый взгляд" для молодого режиссера Киры Коваленко и ее фильма "Разжимая кулаки". Коваленко прошла тем же путем, который проделал еще четыре года назад ее бойфренд режиссер Кантемир Балагов: сняла фильм на осетинском языке с участием непрофессиональных актеров на российском Кавказе с помощью продюсера Александра Роднянского.

В 2017 году "Теснота" Балагова получила приз кинопрессы, а "Разжимая кулаки" удостоился еще более престижной награды. Канны стали трамплином для молодых российских режиссеров: Балагов снимает сейчас в Канаде сериал "Last of us" для американского рынка, там же находится и помогающая ему Кира Коваленко. Получая за нее награду, продюсер Роднянский сообщил, что Коваленко никак не могла успеть прилететь на церемонию - полет из Канады занял бы не менее 16 часов.

Кира Коваленко

Почти неудача Серебренникова

Гран-при основного конкурса - а это вторая по значимости награда фестиваля - получил фильм на русском языке финнского режиссера Юхо Куосманена "Купе номер шесть", диалоги которого написала российская сценаристка Любовь Мульменко. Фестиваль этого года - невероятная удача для Мульменко, которая поучаствовала в написании сценария и фильма "Разжимая кулаки". Удача это и для молодого актера Юрия Борисова, сыгравшего в финском фильме главную мужскую роль (его режиссер поблагодарил в своей каннской речи). Кроме того, Борисов снялся еще и в фильме "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова, который тоже участвовал в основном конкурсе фестиваля и получил награду за операторскую работу.

Все-таки "Петровы в гриппе" Серебренникова оказались, по мнению кинокритиков, слишком "твердым орешком" для западной публики, не нашедшей подхода к гротескно-фантасмагорическому "пандемийному" миру утопающего в гриппе уральского города, созданному Серебренниковым и писателем Сальниковым. Приз только за операторскую работу - почти неудача для мастера масштаба Серебренникова.

Победил новый "Франкенштейн"

А "золотую пальмовую ветвь" неожиданно получил фильм "Титан" Джюлии Дюкорно. Кстати, говоря об эйфории и бокалах с шампанским, председатель жюри актер и режиссер Спайк Ли в веселой суматохе на сцене случайно огласил победителя в самом начале церемонии, напрочь убив интригу. Победу "Титана" называют революционной. Во-первых, это всего вторая в истории "золотая ветвь" для женщины-режиссера. А во-вторых, это смелый и радикальный, но жанровый фильм, мягко говоря, не самого часто встречающегося на кинофестивалях жанра боди-хоррор - про ужасающие трансформации человеческого тела. Типичным боди-хоррором был "Франкенштейн".

Кадр из фильма "Титан"

"Франкенштейн" Джулии Дюкорно - Алексия, ребенком попавшая в автомобильную аварию, живущая с тех пор с титановой пластиной в голове и превратившаяся в монстра на границе мира людей и мира машин (с автомобилями Алексия, например, занимается сексом). Если сначала зритель сочувствует Алексии, то после пополнения списка ее жертв, ему неизбежно становится жутко - сильная, за гранью морали, героиня находится вне человеческих и вне гендерных рамок, расширяя наши представления о мире. Этот несовершенный, но эффектный фильм критикуют за огрехи в сценарии, но в любом случае это решение жюри запомнится надолго.

Именно оно, как и оговорка Спайка Ли, превратило кинофестиваль в праздник, заставивший на время забыть пандемию. И российская делегация может вернуться домой совершенно удовлетворенной. Или, как довольно жестко пишет Печейкин: "Надо отдать должное русским людям. Смотрят они на этих зарубежных клоунов, а сами уже представляют, как они в Выхино заходят в "Продукты 24/7". Потому что Канны - на недельку, а Россия - 24/7". Другое дело, что кто-то останется в Выхино, а кто-то поедет снимать кино в очередную республику Северного Кавказа или, например, в Канаду. Если судить по этим Каннам, с приходом "нового железного занавеса" возвращается и мода на русское.

