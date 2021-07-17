"Золотую пальмовую ветвь" Канн получила драма "Титан" Джулии Дюкорно

Драматический фильм "Титан" французского режиссера Джулия Дюкорно в субботу, 17 июля, получил главный приз 74-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь". Дюкорно стала второй в истории фестиваля женщиной-режиссером, чье творение удостоилось высшей награды Канн. Первой является новозеландка Джейн Кэмпион с драмой "Пианино".
Вторая по значимости награда - Гран-при - досталась картинам "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади и "Купе номер шесть" финна Юхо Куосманена.
Лучшим режиссером назван француз Леос Каракс. Приза за лучшую мужскую роль удостоен американец Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в триллере Джастина Курзеля "Нитрам". Обладательницей награды за лучшую женскую роль стала норвежка Ренате Рейнсве, снявшаяся в драме Йоакима Триера "Худший человек на свете". Приз за лучший сценарий получили Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ за японскую драму "Сядь за руль моей машины".
Россия в основной конкурсной программе фестиваля была представлена фильмом Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Его оператор Владислав Опельянц награжден премией Высшей технической комиссии кинофестиваля. А российский режиссер Кира Коваленко накануне получила главный приз программы "Особый взгляд" - второй по значимости программы Канн - за драму "Разжимая кулаки".
Смотрите также:
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Канны вернулись. Эх, если бы отсутствие знаменитого кинофестиваля в 2020 году просто означало, что звезды в смокингах и вечерних платьях не выпьют коктейль на прекрасной набережной, это было бы полбеды. Но на самом деле срыв фестиваля в прошлом году из-за пандемии устроил невиданную "пробку" в кинопроцессе.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Новые фильмы - речь идет прежде всего об авторском кино - практически не выходили. Выпускать продукт, в который вложены миллионы евро и тяжелый труд, в никуда, в пандемийный мир без фестивалей - себе дороже. Никто не заметит и никто не оценит.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Получается, продюсеры приберегали давно отснятое, чтобы вывалить это все в подходящий момент, когда привычный мир вернется. И этот момент настал. 74-й Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу с 6 по 17 июля.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Чтобы фестиваль мог вернуться, должны были совпасть две вещи: успехи вакцинации в Евросоюзе и желание сохранить культурное своеобразие прежнего мира. Любое культурное мероприятие теперь - риск, но что поделать - с вирусом придется жить.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Впрочем, фестиваль оснащен по последнему слову пандемийной техники: приехавшие кинокритики в один голос удивляются "плевательным" тестам на коронавирус. Говорят, что слюны для анализа надо столько, что плевать в пробирку приходится не меньше десяти минут.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Впервые с Берлинале 2020 года, - который прошел уже полтора года назад! - на большой фестиваль смогли через закрытые границы пробраться российские кинокритики и кинодеятели. Вынужденная изоляция закончилась. И как раз вовремя: даже не вспомнить, когда еще на фестивале показывали столько российского кино.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Прежде всего, Кирилл Серебренников и "Петровы в гриппе" в основной программе. У нас очень мало информации, что происходит с одним из крупнейших российских художников в последние годы после кафкианского процесса, который непонятно даже завершился или нет. "Петровы" должны дать ответ.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Фильм снят по нашумевшему роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. Что получилось из трипа заболевшего гриппом автослесаря Петрова по улицам, троллейбусам и квартирам уральского города - а главное, что в нем увидит жюри? Предчувствие пандемии? Погружение в подсознание россиянина? Мистический и галлюцинаторный опыт? А что там делает Иван Дорн? Скоро узнаем!
-
Каннский кинофестиваль - 2021
В конкурсе и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена (на фото - в 2016 году). Неожиданный для Канн сюжет: Россия, девяностые, молодой представитель рабочего класса (его играет Юрий Борисов, известный по клипам исполнителя Федука) встречает финку, которая путешествует из Москвы в Мурманск. Адаптировала финский сценарий к российской реальности российская сценаристка Любовь Мульменко.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
Обо всех громких именах рассказать не получится: затянувшееся ожиданием выплеснулось фейерверком громких имен. Вот старый мастер Пол Верховен и его "Бенедетта" о лесбийской любви в итальянском монастыре XVII века. От фильма ждут провокации, но, чтобы в наше время добиться провокации, нужно немало постараться.
-
Каннский кинофестиваль - 2021
А больше всего ждут "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, но, по слухам, больше, чем мюзикл. У стендап-комика и оперной певицы рождается дочь с загадочным даром и ставит с ног на голову всю прежнюю жизнь парочки, да и, похоже, весь прежний мир в целом.
Автор: Дмитрий Вачедин