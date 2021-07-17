"Золотую пальмовую ветвь" Канн получила драма "Титан" Джулии Дюкорно

Драматический фильм "Титан" французского режиссера Джулия Дюкорно в субботу, 17 июля, получил главный приз 74-го Каннского кинофестиваля - "Золотую пальмовую ветвь". Дюкорно стала второй в истории фестиваля женщиной-режиссером, чье творение удостоилось высшей награды Канн. Первой является новозеландка Джейн Кэмпион с драмой "Пианино".

Вторая по значимости награда - Гран-при - досталась картинам "Герой" иранского режиссера Асгара Фархади и "Купе номер шесть" финна Юхо Куосманена.

Лучшим режиссером назван француз Леос Каракс. Приза за лучшую мужскую роль удостоен американец Калеб Лэндри Джонс, сыгравший в триллере Джастина Курзеля "Нитрам". Обладательницей награды за лучшую женскую роль стала норвежка Ренате Рейнсве, снявшаяся в драме Йоакима Триера "Худший человек на свете". Приз за лучший сценарий получили Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ за японскую драму "Сядь за руль моей машины".

Россия в основной конкурсной программе фестиваля была представлена фильмом Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Его оператор Владислав Опельянц награжден премией Высшей технической комиссии кинофестиваля. А российский режиссер Кира Коваленко накануне получила главный приз программы "Особый взгляд" - второй по значимости программы Канн - за драму "Разжимая кулаки".

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