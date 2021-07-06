Режиссер из РФ получила главный приз второй по значимости программы Канн

Российский режиссер Кира Коваленко в пятницу, 16 июля, получила главный приз программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля за драму "Разжимая кулаки". Действие картины происходит в поселке Мизур в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье, глава которой воспитывает детей "строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой". "Разомкнуть крепкие отцовские объятия, чтобы наконец начать самостоятельную взрослую жизнь, оказывается сложнее, чем казалось", - говорится в описании.

Премия жюри досталась фильму "Великая свобода" австрийского режиссера Себастьяна Майзе. Приз за актерский ансамбль получила картина "Хорошая мать" французского режиссера Афсии Эрзи, специального упоминания жюри удостоен фильм "Огненная ночь" мексиканского режиссера Татьяны Уэcо.

Александр Сокуров поздравил свою ученицу

Коваленко прошла обучение в мастерской Александра Сокурова. Он уже поздравил свою ученицу. "Я искренне рад за Киру, она - очень трудолюбивый, настойчивый и сильный человек", - привело агентство "Интерфакс" слова режиссера.

"Особый взгляд" является второй по значимости программой фестиваля. Фильм-победитель получает поддержку во французском прокате.

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