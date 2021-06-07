Как советское кино завоевало Берлин

6 июня - 70 лет Берлинале. Когда-то советское кино гремело в Берлине, а кинематографисты из Москвы теряли "золотых медведей" в западноберлинских барах... Экскурс в историю.
Самому знаменитому немецкому кинофестивалю Берлинале, который раньше проходил летом, исполняется 6 июня ровно 70 лет. В этом году он тоже проходит летом: зимой тут в режиме онлайн вручили призы, а фильмы публике покажут в июне - в кинотреатрах на свежем воздухе. DW вспоминает о том времени, когда советское кино гремело на этом фестивале.
Берлинале - главный немецкий кинофестиваль. И, хотя и тут бывают исключения, - самый любимый среди российских кинокритиков, несмотря на то, что программа тут явно послабее, чем в тех же Каннах. Патриарх российской кинокритики Андрей Плахов назвал свою книгу о фестивале "Мой Берлинале" - хорошее, интимное, личное название. Представьте себе книгу "Мои Канны": не звучит и кажется, что ее автор хвастается статусным времяпровождением. Берлинале - это работа, страсть, искусство. Сотни фильмов, вполне доступные показы, дружелюбный живой город. А Канны - выгул фрака, ведь без него на вечерние сеансы не пустят, и обязательные устрицы. Выбирайте сами.
Сложнее складываются отношения Берлинале с российским кино. Многие годы тут наблюдается парадоксальная ситуация: русский язык на фестивале звучит едва ли не чаще английского, но в многочисленных программах фестиваля хорошо если покажут пару российских фильмов. Например, этот свободный и радикальный фестиваль игнорирует волну современного российского высокобюджетного патриотического кино о войне и спортсменах.
Еще в 1977 году на Берлинале дали главный приз "Восхождению" Ларисы Шепитько - шедевру о белорусских партизанах, попавших в руки нацистов. Ошарашенная советская критика ругалась, что под видом военного фильма Шепитько сняла религиозную притчу с мистическим оттенком, на Западе же фильм Шепитько сразу стал классикой. Современные российские фильмы о войне по уровню до "Восхождения", мягко говоря, не дотягивают, так зачем интересоваться бледными копиями, если когда-то был по высшему разряду награжден оригинал, считают фестивальные отборщики. И игнорируют весь российский мейнстрим, снятый с государственной поддержкой.
На самом деле высшая точка успеха советского кино на Берлинале известна с точностью до дня. Это 1 марта 1987 года. Берлинале того года не просто прошел под знаком советского кино - это еще мягко сказано. Из-за отмены цензурных ограничений в СССР в Берлин хлынула волна кино, которое много лет лежало на полке и которое буквально смело все награды. В том году советское кино, без преувеличения, было лучшим в мире, а главный приз, "золотого медведя", получила снятая еще в 1979-м, но восемь лет пролежавшая на полке "Тема" Глеба Панфилова.
"Тема" - подзабытый и страшноватый фильм о мучениях советского успешного драматурга, который с любовницей на собственной "Волге" едет в провинцию искать "тему" для новой пьесы. В провинции драматург все понимает о собственном ничтожестве и заодно о стране, в которой живет, и разбивает свою "Волгу". У фильма - открытый конец: выжил или нет герой, мы не знаем.
Глеб Панфилов тогда еще не писал сценарии для высокобюджетных военных притч Михалкова, то есть - второй и третьей части "Утомленных солнцем", а был вполне себе полупризнанный художник. Представьте себе, каково это - снять фильм, который никто не увидит, который заперли на полке, а потом, спустя много лет, его все-таки выпускают и он неожиданно получает главный приз одного из самых главных мировых кинофестивалей.
Как вспоминает критик Андрей Плахов, который в 1987 году оказался на Берлинале впервые, маленькая советская делегация отмечала успех Панфилова в западноберлинских барах так бурно, что "золотой медведь" просто потерялся. А ведь в том году в Берлине показали еще и фильмы Элема Климова, Александра Сокурова, Киры Муратовой и Сергея Параджанова. Даже в категории детского кино приз детского фонда ООН получили эстонские "Игры для детей школьного возраста". Советское кино прогремело на весь мир, и казалось, что так будет продолжаться если не всегда, то долгие годы...
Действительно, в последующие годы, вплоть до середины 1990-х, советское и потом российское кино проехало на этой инерции успеха: фильмы регулярно награждались. В 1988 году вторая по значимости награда, которая в те годы называлась "Приз жюри", досталась еще одному фильму, который много лет пролежал на полке: "Комиссару" Александра Аскольдова. В 1990 эту же награду получил "Астенический синдром" Киры Муратовой. 1991 год - и снова успех: на этот раз с фильмом "Сатана" Виктора Аристова. Герой "Сатаны", молодой человек Виталик, в кооперации со своим зловещим дедом на протяжении фильма совершает убийство и целый ряд изнасилований, а в финале уезжает на трамвае, весело махая зрителю рукой. В 1992 году третью по значимости награду дали Марлену Хуциеву - и с тех пор российское кино главных "медведей" Берлина не получало.
Это не означает, что все плохо: в 2020 году "серебряного медведя" за операторскую работу дали даже скандальному проекту "Дау" Хржановского. Однако российское кино стало представителем одного из многих второстепенных кинорынков, и оно значительно уступает Китаю или Южной Корее. Для повторения советского успеха Берлину нужны политические или художественные перемены в России: по общему мнению, "застой" там как-то затянулся.
Смотрите также:
5 марта на Берлинском международном кинофестивале состоялась мировая премьера документального фильма "Courage" режиссера из Беларуси Алексея Полуяна. Что о нем говорят в Германии?
Берлинский кинофестиваль стартует в нынешнем сезоне не в феврале, как обычно, а сегодня - 1 марта. Лауреаты станут известны 5 марта, но призы вручат им только в июне.
"Золотого медведя" в Берлине получил фильм румынского режиссера Раду Жуде "Невезучий трах, или Безумное порно".
В конкурсе этого сезона Берлинале приняли участие 15 картин. Впервые актерских "медведей" было не четыре, а два - без разделения на мужчин и женщин. Кто в итоге победил? Листайте галерею DW.
Документальный фильм "Сourage" белорусского режиссера Алексея Полуяна покажут на кинофестивале Берлинале. О символизме премьеры в Берлине и белорусах под "ковром" - в интервью DW.
Многлетний директор Берлинале Дитер Косслик давно стал легендой, а Берлинский кинофестиваль - третьим в мире по значимости (после Канн и Венеции). Как ему это удалось?
Это должен был быть лучший Берлинале за годы. Но знаменитый кинофестиваль затянуло в "черную дыру" коронавируса. Берлинале объявил фильмы конкурсной программы. Они отличные, но это почти никого не радует.
Когда пройдут международные кинофестивали в 2021 году? Вручат ли "Оскаров"? И состоятся ли долгожданные кинопремьеры?
О нацистском прошлом Альфреда Бауэра в Германии узнали за три недели до начала 70-го Берлинского кинофестиваля. Девять месяцев спустя появились новые шокирующие подробности.
Немецкая общественная организация Pro Quote Film раскритиковала инициативу кинофестиваля Берлинале за намерение вручать актерские призы без гендерного разделения.
Украинская прокуратура расследует обстоятельства съемок фильмов "Дау" в Харькове с 2008 по 2011 годы. "Дау. Наташа" получил награду на фестивале Берлинале.
Не утихают скандалы вокруг проекта Ильи Хржановского "Дау". На этот раз бурю возмущения вызвал показ его фильма "Дау. Наташа" в Берлине. Режиссера обвиняют в бесчеловечности.