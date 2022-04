Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс фестиваля в Каннах

Художественный фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" включен в основной конкурс 75-го Международного Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая. Об этом объявил его директор Тьерри Фремо на пресс-конференции в четверг, 14 апреля, в Париже.

Киносмотр откроет картина под названием "Z"

За "Золотую пальмовую ветвь", главную награду Каннского кинофестиваля, в основном конкурсе поборются в общей сложности 18 кинолент. Среди них - "Преступления будущего" (Crimes of the Future) канадца Дэвида Кроненберга, "Тори и Локита" Братьев Дарденн из Бельгии, "Брокер" японского режиссера Корээды Хирокадзу, "Решение расстаться" (Decision to leave) южнокорейского постановщика Пак Чхан Ука.

Шведско-иранский режиссер Али Аббаси представит свою новую работу "Святой паук" (Holy Spider), Рубен Эстлунд - "Треугольник печали" (Triangle of sadness), Тарик Салех - "Мальчик с небес" (Boy from Heaven). В основной конкурс отобраны и такие фильмы, как "Миндальные деревья" (Les amandiers) Валерии Бруни-Тедески, "Звезды в полдень" (Stars at noon) Клер Дени, "Брат и сестра" (Frere et Soeur) Арно Деплешена - все три режиссера из Франции.

В списке, работ, включенных в основную конкурсную программу, также фильм "Close" бельгийца Лукаса Донта, "Ностальгия" итальянца Марио Мартоне, "RMN" румынского режиссера Кристиана Мунджиу "Братья Лейлы" (Leila's brothers) иранца Саида Рустаи, "Hi-Han" польского постановщика Ежи Сколимовского. От США представлены "Время Армагеддона" (Armageddon Time) Джеймса Грея и "Showing up" Келли Рейхардт.

Фильмом открытия фестиваля станет картина французского режиссера Мишеля Хазанавичуса "Z", показ которой состоится вне конкурсной программы.

Самый престижный кинофестиваль в Европе

Международный Каннский кинофестиваль - один из самых значимых киносмотров в мире и важнейший в Европе. Он проводится ежегодно начиная с 1946 года. В нынешнем году из-за войны, развязанной Россией в Украине, оргкомитет фестиваля принял решение принимать официальные делегации и отдельных представителей, связанных с российским правительством.

Одна из работ Серебренникова уже была отмечена в Каннах

Картины Кирилла Серебренникова не в первый раз участвуют в Каннском кинофестивале. В 2018 году специальной премией киносмотра был отмечен его фильм "Лето". Картина удостоена награды за лучший саундтрек. В 2021 году в основную программу кинофестиваля была включена работа режиссера "Петровы в гриппе".

Хамовнический суд Москвы 28 марта отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по делу "Седьмой студии" На следующий день киновед Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников уехал из России. В настоящее время режиссер живет в Париже и Берлине.

Смотрите также:

Каннский кинофестиваль - 2021 Канны вернулись. Эх, если бы отсутствие знаменитого кинофестиваля в 2020 году просто означало, что звезды в смокингах и вечерних платьях не выпьют коктейль на прекрасной набережной, это было бы полбеды. Но на самом деле срыв фестиваля в прошлом году из-за пандемии устроил невиданную "пробку" в кинопроцессе.

Каннский кинофестиваль - 2021 Новые фильмы - речь идет прежде всего об авторском кино - практически не выходили. Выпускать продукт, в который вложены миллионы евро и тяжелый труд, в никуда, в пандемийный мир без фестивалей - себе дороже. Никто не заметит и никто не оценит.

Каннский кинофестиваль - 2021 Получается, продюсеры приберегали давно отснятое, чтобы вывалить это все в подходящий момент, когда привычный мир вернется. И этот момент настал. 74-й Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу с 6 по 17 июля.

Каннский кинофестиваль - 2021 Чтобы фестиваль мог вернуться, должны были совпасть две вещи: успехи вакцинации в Евросоюзе и желание сохранить культурное своеобразие прежнего мира. Любое культурное мероприятие теперь - риск, но что поделать - с вирусом придется жить.

Каннский кинофестиваль - 2021 Впрочем, фестиваль оснащен по последнему слову пандемийной техники: приехавшие кинокритики в один голос удивляются "плевательным" тестам на коронавирус. Говорят, что слюны для анализа надо столько, что плевать в пробирку приходится не меньше десяти минут.

Каннский кинофестиваль - 2021 Впервые с Берлинале 2020 года, - который прошел уже полтора года назад! - на большой фестиваль смогли через закрытые границы пробраться российские кинокритики и кинодеятели. Вынужденная изоляция закончилась. И как раз вовремя: даже не вспомнить, когда еще на фестивале показывали столько российского кино.

Каннский кинофестиваль - 2021 Прежде всего, Кирилл Серебренников и "Петровы в гриппе" в основной программе. У нас очень мало информации, что происходит с одним из крупнейших российских художников в последние годы после кафкианского процесса, который непонятно даже завершился или нет. "Петровы" должны дать ответ.

Каннский кинофестиваль - 2021 Фильм снят по нашумевшему роману екатеринбургского писателя Алексея Сальникова. Что получилось из трипа заболевшего гриппом автослесаря Петрова по улицам, троллейбусам и квартирам уральского города - а главное, что в нем увидит жюри? Предчувствие пандемии? Погружение в подсознание россиянина? Мистический и галлюцинаторный опыт? А что там делает Иван Дорн? Скоро узнаем!

Каннский кинофестиваль - 2021 В конкурсе и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена (на фото - в 2016 году). Неожиданный для Канн сюжет: Россия, девяностые, молодой представитель рабочего класса (его играет Юрий Борисов, известный по клипам исполнителя Федука) встречает финку, которая путешествует из Москвы в Мурманск. Адаптировала финский сценарий к российской реальности российская сценаристка Любовь Мульменко.

Каннский кинофестиваль - 2021 Обо всех громких именах рассказать не получится: затянувшееся ожиданием выплеснулось фейерверком громких имен. Вот старый мастер Пол Верховен и его "Бенедетта" о лесбийской любви в итальянском монастыре XVII века. От фильма ждут провокации, но, чтобы в наше время добиться провокации, нужно немало постараться.

Каннский кинофестиваль - 2021 А больше всего ждут "Аннетт" француза Леоса Каракса: мюзикл, но, по слухам, больше, чем мюзикл. У стендап-комика и оперной певицы рождается дочь с загадочным даром и ставит с ног на голову всю прежнюю жизнь парочки, да и, похоже, весь прежний мир в целом. Автор: Дмитрий Вачедин