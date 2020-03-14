 Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс фестиваля в Каннах | Новости из Германии о России | DW | 14.04.2022

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Россия

Фильм Серебренникова вошел в основной конкурс фестиваля в Каннах

Художественный фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" включен в список работ, отобранных в основную программу самого престижного в Европе киносмотра на Лазурном берегу.

Российский режиссер Кирилл Серебренников в Гамбурге

Российский режиссер Кирилл Серебренников

Художественный фильм Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" включен в основной конкурс 75-го Международного Каннского кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая. Об этом объявил его директор Тьерри Фремо на пресс-конференции в четверг, 14 апреля, в Париже.

Киносмотр откроет картина под названием "Z"

За "Золотую пальмовую ветвь", главную награду Каннского кинофестиваля, в основном конкурсе поборются в общей сложности 18 кинолент. Среди них - "Преступления будущего" (Crimes of the Future) канадца Дэвида Кроненберга, "Тори и Локита" Братьев Дарденн из Бельгии, "Брокер" японского режиссера Корээды Хирокадзу, "Решение расстаться" (Decision to leave) южнокорейского постановщика Пак Чхан Ука.

Шведско-иранский режиссер Али Аббаси представит свою новую работу "Святой паук" (Holy Spider), Рубен Эстлунд - "Треугольник печали" (Triangle of sadness), Тарик Салех - "Мальчик с небес" (Boy from Heaven). В основной конкурс отобраны и такие фильмы, как "Миндальные деревья" (Les amandiers) Валерии Бруни-Тедески, "Звезды в полдень" (Stars at noon) Клер Дени, "Брат и сестра" (Frere et Soeur) Арно Деплешена - все три режиссера из Франции.

В списке, работ, включенных в основную конкурсную программу, также фильм "Close" бельгийца Лукаса Донта, "Ностальгия" итальянца Марио Мартоне, "RMN" румынского режиссера Кристиана Мунджиу "Братья Лейлы" (Leila's brothers) иранца Саида Рустаи, "Hi-Han" польского постановщика Ежи Сколимовского. От США представлены "Время Армагеддона" (Armageddon Time) Джеймса Грея и "Showing up" Келли Рейхардт.

Фильмом открытия фестиваля станет картина французского режиссера Мишеля Хазанавичуса "Z", показ которой состоится вне конкурсной программы.

Самый престижный кинофестиваль в Европе

Международный Каннский кинофестиваль - один из самых значимых киносмотров в мире и важнейший в Европе. Он проводится ежегодно начиная с 1946 года.  В нынешнем году из-за войны, развязанной Россией в Украине, оргкомитет фестиваля принял решение принимать официальные делегации и отдельных представителей, связанных с российским правительством.

Одна из работ Серебренникова уже была отмечена в Каннах

Картины Кирилла Серебренникова не в первый раз участвуют в Каннском кинофестивале. В 2018 году специальной премией киносмотра был отмечен его фильм "Лето". Картина удостоена награды за лучший саундтрек. В 2021 году в основную программу кинофестиваля была включена работа режиссера "Петровы в гриппе".

Хамовнический суд Москвы 28 марта отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по делу "Седьмой студии" На следующий день киновед Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников уехал из России. В настоящее время режиссер живет в Париже и Берлине.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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