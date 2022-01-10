 Кирилл Серебренников ставит в Гамбурге ″Черного монаха″ | Новости из Германии о Германии | DW | 10.01.2022

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Германия

Кирилл Серебренников ставит в Гамбурге "Черного монаха"

Режиссер Кирилл Серебренников начинает в Гамбурге репетиции спектакля "Черный монах" по одноименной повести Чехова, сообщили в театре Thalia. Премьера ожидается 22 января.

Российский режиссер Кирилл Серебренников и художественный руководитель театра Thalia Йоахим Люкс в Гамбурге

Кирилл Серебренников и Йоахим Люкс

Российский режиссер Кирилл Серебренников в минувшие выходные неожиданно прибыл в германский Гамбург, где с понедельника приступил к репетициям спектакля "Черный монах" по одноименной повести Антона Чехова. Об этом сообщила пресс-служба гамбургского театра Thalia в понедельник, 10 января.

"Я очень рад, что могу приветствовать Кирилла Серебренникова в Гамбурге", - сказал художественный руководитель театра Thalia Йоахим Люкс (Joachim Lux), слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что едва ли знает еще деятелей искусства, которые с таким большим человеколюбием, внутренней независимостью и бескомпромиссностью выступают за свободу искусства.

По прилете в аэропорт Гамбурга 8 января Серебренников выразил удовлетворение в связи с возможностью возобновить работу в Гамбурге. В 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был помещен под домашний арест в Москве. По словам режиссера, Гамбург стал последним европейским городом, где он был до запрета на выезд за гпаницу, и первым, где ему вновь разрешено работать после четырех с половиной лет перерыва.

Премьера спектакля "Черный монах" в театре Thalia запланирована на 22 января, говорится в сообщении пресс-службы. Репетиции начались еще 8 ноября в Москве, а с 4 января продолжились в Гамбурге. После премьеры Серебренников, как ожидается, вернется в Москву для съемок фильма.

Приговор Серебренникову

В июне 2020 года после многолетнего процесса суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в хищении государственных средств при подготовке спектаклей. Ему было запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора созданной им театральной труппы "Седьмая студия" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску Министерства культуры РФ.

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    Автор: Дарья Брянцева


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