Кирилл Серебренников ставит в Гамбурге "Черного монаха"

Российский режиссер Кирилл Серебренников в минувшие выходные неожиданно прибыл в германский Гамбург, где с понедельника приступил к репетициям спектакля "Черный монах" по одноименной повести Антона Чехова. Об этом сообщила пресс-служба гамбургского театра Thalia в понедельник, 10 января.

"Я очень рад, что могу приветствовать Кирилла Серебренникова в Гамбурге", - сказал художественный руководитель театра Thalia Йоахим Люкс (Joachim Lux), слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что едва ли знает еще деятелей искусства, которые с таким большим человеколюбием, внутренней независимостью и бескомпромиссностью выступают за свободу искусства.

По прилете в аэропорт Гамбурга 8 января Серебренников выразил удовлетворение в связи с возможностью возобновить работу в Гамбурге. В 2017 году Серебренникову было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, он был помещен под домашний арест в Москве. По словам режиссера, Гамбург стал последним европейским городом, где он был до запрета на выезд за гпаницу, и первым, где ему вновь разрешено работать после четырех с половиной лет перерыва.

Премьера спектакля "Черный монах" в театре Thalia запланирована на 22 января, говорится в сообщении пресс-службы. Репетиции начались еще 8 ноября в Москве, а с 4 января продолжились в Гамбурге. После премьеры Серебренников, как ожидается, вернется в Москву для съемок фильма.

Приговор Серебренникову

В июне 2020 года после многолетнего процесса суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в хищении государственных средств при подготовке спектаклей. Ему было запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора созданной им театральной труппы "Седьмая студия" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску Министерства культуры РФ.

Смотрите также:

Лучшие театры Германии Münchner Kammerspiele Каждый год немецкий отраслевой журнал Theater heute ("Театр сегодня") проводит опрос критиков, по результатам которого выявляется лучший немецкоязычный драматический театр года. Мюнхенский драмтеатр Münchner Kammerspiele не один раз становился обладателем почетного звания. И он снова был признан лучшим театром страны и в 2019 году, и в 2020-м.

Лучшие театры Германии Volksbühne Berlin Лидерами рейтинга регулярно становятся театры Швейцарии и Австрии. Но мы решили сконцентрировать ваше внимание на театрах Германии, причем на тех, которые признавались "лучшими" не менее двух раз, начиная с 2000 года. На фото - берлинский Volksbühne. С 1992 по 2017 год худруком здесь был Франк Касторф - выдающийся режиссер, ценитель Чехова и Достоевского.

Лучшие театры Германии Hebbel am Ufer В 2004 году лучшим по версии журнала Theater heute впервые был признан не государственный театр, а независимый проект - берлинский Hebbel am Ufer. Сегодня он объединяет три разные площадки. Здесь нет единой концепции и постоянной труппы, а пространства отдаются на откуп фестивалям, проектам, перформерам. Так, в августе здесь ежегодно проходит фестиваль современного танца (фото).

Лучшие театры Германии Schauspiel Köln Построенное в 1962 году и не отличающееся особенной красотой здание Кельнского драмтеатра городские власти решили несколько лет назад снести. Но местные патриоты организованно выступили против, создав гражданскую инициативу в поддержку старого здания. Его сейчас ремонтируют, а спектакли пока играют на других площадках.

Лучшие театры Германии Thalia Theater Это один из двух ведущих театров Гамбурга, каждый из которых, помимо основной сцены, имеет проекты и площадки "на стороне", как , впрочем, и все крупные гостеатры страны. Thalia Theater известен сильными режиссерскими работами, интересом к современной немецкоязычной драматургии. Участвует в различных проектах по оказанию поддержки беженцам. На фото - Сюзанна Вольф в роли Марии Стюарт (2007 г.)

Лучшие театры Германии Maxim-Gorki-Theater В XIX веке здесь был концертный зал, а после Второй мировой войны нашла пристанище молодежная театральная студия, в итоге названная Театром имени Максима Горького. Официально открылся один из ведущих театров ГДР в 1952 году постановкой "За тех, кто в море" по пьесе Бориса Лавренева. Сегодня Maxim-Gorki-Theater - один из наиболее ярких театров столицы единой Германии.

Лучшие театры Германии Deutsches Schauspielhaus Этот гамбургский театр был в свое время открыт по инициативе местных жителей, специально создавших под проект акционерное общество и ангажировавших лучших венских архитекторов. В 1900 году театр открылся постановкой "Ифигении в Тавриде" Гете. На фото - немецкий актер Чарли Хюбнер в роли чеховского дяди Вани (постановка Карин Байер 2015 года).

Лучшие театры Германии Deutsches Theater В 1945 году берлинский "Немецкий театр" одним из первых возобновил свою деятельность в разрушенном Берлине. За билетами выстраивались длиннющие очереди. Одной из первых послевоенных постановок стал "Натан Мудрый" Лессинга, в свое время запрещенный нацистами. Сегодня Deutsches Theater (DT) - один из самых популярных театров столицы. На фото - Ульрих Маттес и Линда Пёппель ("Улисс", 2018 г.) Автор: Дарья Брянцева

