Новый руководитель "Гоголь-центра" Агранович вступил в должность

Российский актер, режиссер и продюсер Алексей Агранович в пятницу, 26 февраля, вступил в должность нового художественного руководителя театра "Гоголь-центр". Договор действует до 22 июля 2022 года. Агранович уже работал в "Гоголь-центре", а также в "Театре Антона Чехова" и "Квартете И" в качестве театрального режиссера.

"Гоголь-центр" был основан режиссером Кириллом Серебренниковым на базе расформированного в 2012 году Московского драматического театра имени Гоголя. Департамент культуры московской мэрии не стал продлевать контракт с Серебренниковым, истекший 25 февраля. Фактический основатель "Гоголь-центра" поблагодарил "друзей, учеников и врагов за уникальный опыт", который помог ему "разобраться во многих важных вещах" и призвал сторонников не унывать, а также постараться "сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас".

Приговор Серебренникову

В июне 2020 года после многолетнего процесса суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в хищении государственных средств при подготовке спектаклей. Ему запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора созданной им театральной труппы "Седьмая студия" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску министерства культуры РФ.

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