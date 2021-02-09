 Основанная Серебренниковым ″Седьмая студия″ ликвидирована | Новости из Германии о России | DW | 12.03.2021

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Россия

Основанная Серебренниковым "Седьмая студия" ликвидирована

Деятельность "Седьмой студии" прекращена по решению ее учредителей, речь идет о "формальном процессе".

Кирилл Серебренников во время процесса

Кирилл Серебренников во время процесса

Автономная некоммерческая организация "Седьмая студия", основанная режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году, ликвидирована по решению ее учредителей. Это следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Как уточнил в пятницу, 12 марта, источник агентства "Интерфакс", речь идет о "формальном процессе".

Деятельность студии, создававшейся "для развития и популяризации современного искусства", прекращена 22 декабря 2020 года.

Перестало поступать финансирование
Гоголь-центр в Москве

"Гоголь-центр" в Москве

Организация существовала, в основном, за счет заказов на постановки от "Гоголь-центра" и средств, которые выделяло министерство культуры РФ. Однако, как отмечают журналисты, финансирование перестало поступать после уголовного дела, по которому режиссера обвинили в хищении 133 млн рублей.

Ранее новым художественным руководителем "Гоголь-центра" стал актер Алексей Агранович. О том, что департамент культуры московской мэрии не намерен продлевать контракт с Серебренниковым, стало известно 3 февраля. Режиссер основал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя.

Приговор Серебренникову

В июне 2020 года после многолетнего процесса суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в хищении государственных средств при подготовке спектаклей. Ему запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора созданной им театральной труппы "Седьмая студия" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску Министерства культуры РФ.

Серебренников через своего адвоката передал, что "устал от судов" и не будет обжаловать приговор.

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    Автор: Ксения Сафронова


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