Кирилл Серебренников объявил об уходе из "Гоголь-центра"

Художественный руководитель и фактический основатель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников подтвердил информацию о том, что покидает свой пост. В соцсети Instagram он опубликовал письмо из департамента культуры мэрии Москвы, который предупредил режиссера, что его контракт истекает 25 февраля 2021 года.
"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое, - написал, публикуя документ, Серебренников. - Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах". Он призвал своих сторонников не унывать и постараться "сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас".
О том, что департамент культуры московской мэрии не намерен продлевать контракт с режиссером, стало известно 3 февраля.
Кирилл Серебренников основал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя.
Приговор Серебренникову
В июне 2020 года после многолетнего процесса суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в хищении государственных средств при подготовке спектаклей. Ему запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора созданной им театральной труппы "Седьмая студия" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску министерства культуры РФ.
Серебренников через своего адвоката передал, что "устал от судов" и не будет обжаловать приговор.
Смотрите также:
-
Запретное искусство России
"Тангейзер" против системы
В 2015 году против режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное дело из-за "умышленного публичного осквернения религиозных символов" в постановке оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер". В современной интерпретации Вагнера суд не нашел ничего преступного, однако спустя несколько дней Борис Мездрич, директор Новосибирского театра оперы и балета, где была поставлена опера, был уволен.
-
Запретное искусство России
"Родина" с третьего раза
В 2012 году бывший директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман привез в Новосибирск выставку "Родина". Работы художников критиковали политиков и негативный образ стран бывшего СССР. Открытие переносили дважды - Минкульт запретил проводить выставку в здании государственного музея, а потом ее и вовсе отложили на неопределенный срок. В итоге площадка для "Родины" все-таки нашлась.
-
Запретное искусство России
"Матильда" под давлением
До начала проката "Матильда" Алексея Учителя оказалась в центре скандала. В феврале 2017 года трейлер к фильму вызвал недовольство у представителей РПЦ и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она направила несколько запросов в прокуратуру с просьбой провести проверку и не утверждала, что создатели могут быть привлечены к уголовной ответственности. Прокатное удостоверение "Матильда" все же получила.
-
Запретное искусство России
"Нуреев" перенесен
В июле 2017 года руководство Большого театра за несколько дней до премьеры перенесло балет "Нуреев" Кирилла Серебренникова якобы из-за "неготовности" спектакля. Настоящей причиной считают то, что в спектакле идет речь и о гомосексуальности Нуреева. Постановщик сейчас находится под домашним арестом из-за обвинений в "мошенничестве", связанном с его театром "Гоголь-центр".
-
Запретное искусство России
Позор для России?
"Синие Носы" – скандальная арт-группа, созданная в 1999 году. Ее участников Александра Шабурова и Вячеслав Мизина неоднократно задерживала таможня, против выставок с их работами возбуждали уголовные дела, а в 2007 году Александр Соколов, на тот момент - министр культуры РФ, назвал картину "Эра милосердия" "позором для России". "Синие Носы" именуют себя "самыми запрещенными художниками страны".
-
Запретное искусство России
"Война" в Италии
Участники арт-группы "Война" Олег Воротников и Леонид Николаев (на фото) находились в 2010 году в СИЗО из-за перформансов, носящих "дерзкий и циничный характер выражения протеста против власти". Действия художников были провокационными – они целовали милиционеров, переворачивали машины, блокировали работу ДПС. Лидеры сбежали в Италию, опасаясь преследования со стороны российских властей.
-
Запретное искусство России
Узницы совести
Панк-группа, исполнившая молебен с призывом "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя. В 2012 году Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. Дело получило широкий общественный резонанс, за девушек заступились известные музыканты – Мадонна, Пол Маккартни, Стинг и правозащитная организация Amnesty International.
-
Запретное искусство России
Псалмы против искусства
Организаторы выставки "Запретное искусство – 2006" выплатили штрафы в 150 и 200 тысяч рублей за "разжигание религиозной розни". Уголовное дело против Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова (на фото) было возбуждено по инициативе православного движения "Народный собор". В день оглашения приговора во дворе суда поборники религии пели псалмы, а арт-группа "Война" в знак протеста выпустила 3000 тараканов.
-
Запретное искусство России
Обвинение за "Свободу"
Петра Павленского неоднократно задерживали сотрудники полиции во время его перформансов: художник зашивал рот в поддержку Pussy Riot, обматывался колючей проволокой в знак протеста против "репрессивной законодательной системы и государственной машины", прибивал себя за гениталии на Красной площади. Петербургский художник обвинен в вандализме из-за акции "Свобода" в поддержку киевского Майдана.
-
Запретное искусство России
Карнавала не будет
Новосибирский художник и создатель шествия "Монстрация" был арестован на десять суток после акции 1 мая 2015 года. Организаторы впервые за 12 лет не сумели согласовать маршрут ежегодного карнавала с местными властями, однако Артем Лоскутов призвал новосибирцев поддержать событие и направиться к администрации, скандируя "Не мужик!" в адрес мэра Анатолия Локтя.
Автор: Ксения Сафронова