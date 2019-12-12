Кирилл Серебренников объявил об уходе из "Гоголь-центра"

Художественный руководитель и фактический основатель театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников подтвердил информацию о том, что покидает свой пост. В соцсети Instagram он опубликовал письмо из департамента культуры мэрии Москвы, который предупредил режиссера, что его контракт истекает 25 февраля 2021 года.

"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое, - написал, публикуя документ, Серебренников. - Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах". Он призвал своих сторонников не унывать и постараться "сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас".

О том, что департамент культуры московской мэрии не намерен продлевать контракт с режиссером, стало известно 3 февраля.

Кирилл Серебренников основал "Гоголь-центр" в 2012 году на базе расформированного Московского драматического театра имени Гоголя.

Приговор Серебренникову

В июне 2020 года после многолетнего процесса суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей по обвинению в хищении государственных средств при подготовке спектаклей. Ему запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора созданной им театральной труппы "Седьмая студия" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску министерства культуры РФ.

Серебренников через своего адвоката передал, что "устал от судов" и не будет обжаловать приговор.

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