Украинский режиссер в Каннах: Плен для женщины-солдата - страшнее смерти

Дебютный фильм "Видение бабочки" украинского режиссера Максима Наконечного принима участие в программе Каннского фестиваля - 2022. Картина, рассказывающая о судьбе военной летчицы Лилии, которая после освобождения из вражеского плена отчаянно пытается справиться с посттравматическим синдромом и вернуться к мирной жизни, будет представлена в рамках секции "Особый взгляд". DW встретилась с украинским режиссером в Каннах накануне премьеры его фильма.

DW: Как возникла идея создания фильма "Видение бабочки"?

Максим Наконечный: С самого начала российско-украинской войны в 2014 году мы с коллегами пытались оставаться в курсе событий. Мы снимали много фильмов на эту тему. У меня много друзей, которые служат в Вооруженных силах Украины, в том числе, женщин. И я просто слушал их истории, то, через что им пришлось пройти.

Какое-то время спустя я редактировал один документальный фильм, "Невидимый батальон", в котором шла речь о женщинах-ветеранах военных действий и женщинах-военнослужащих. И в ходе работы я по нескольку раз переслушивал рассказы героинь, пересматривал некоторые сцены и был глубоко впечатлен услышанным. Меня потрясло то, что одна из женщин говорила о возможности попасть в плен, и я стал думать о том, что плен для женщины-солдата может быть намного страшнее смерти.

Так я придумал эту историю, которая, на самом деле, появилась под влиянием и под впечатлением от реальных историй реальных людей. По трагическому совпадению, сейчас одна из главных героинь фильма "Невидимый батальон", парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра", уже более 50 дней находится в плену. И мы везде, где только возможно, призываем к ее немедленному освобождению.

- Насколько ваш фильм был вдохновлен реальными историями женщин, с которыми вы встречались?

- Героиня фильма "Невидимый батальон", о которой я упоминал, сказала, что плен - это самое страшное для нее. Она даже не хотела, чтобы русские знали, что она - женщина. И она договорилась со своими боевыми товарищами, что они убьют ее, если окажутся в ситуации, которая может привести к плену. И мы с соавтором сценария, а потом - и с главной актрисой стали исследовать эту тему и говорить об этом с людьми, которые были участниками военных действий, или свидетелями, или жертвами военных преступлений.

Мы не просто просили их поделиться своими воспоминаниями - мы наблюдали за тем, как они выживают, пройдя через такой опыт. И все это мы пытались использовать в процессе создания фильма - как деталь истории, как поворотный пункт сюжета, как развитие характера кого-то из героев, как анализ мотивации персонажей. Манера актерской игры, способ съемки, сценарный реквизит, звуковые решения - мы использовали реальные события как камертон, чтобы убедиться в том, что наша история достаточно правдоподобна.

- Некоторые сцены фильма вы снимали в Донбассе в то время, когда Россия наращивала военное присутствие на границе с Украиной. Насколько это было опасно?

- В ходе подготовки к съемкам наша съемочная группа побывала в Донбассе на позициях наших солдат на линии разграничения, чтобы понять, как там все выглядит, увидеть какие-то выразительные детали, и, конечно, мы должны были принимать меры безопасности. И тогда нам стало понятно, что некоторые сцены, которые по сценарию фильма происходят в Донбассе или как-то напоминают об участии Лилии в военных действиях или о ее травматическом опыте, должны сниматься в Донбассе, потому что там совершенно особенный ландшафт, который несет в себе гораздо больше смысла, чем просто пейзаж. Мы пытались соблюдать осторожность, пока там снимали, ну, и потом, те места, которые мы выбрали для съемок, были не на линии разграничения.

Съемочная группа фильма "Видение бабочки" отметит каннскую премьеру 25 мая акцией протеста на красной дорожке, сообщает "Screen Daily"

Но место для одной из сцен в фильме, сцены обмена, которую мы тоже снимали в Донбассе, мы выбрали еще в начале 2020 года. А снимать ее мы должны были в начале 2021 года. И это было как раз в то время, когда россияне начали стягивать войска к нашим границам. И когда мы уже готовились ехать на место съемок, с нами связались местные власти и сказали, что это место очень опасно и что мы должны переместиться подальше от границы. Поэтому нам пришлось выбирать новую локацию, даже не видя ее. В итоге все получилось хорошо. Но существовала опасность, что вторжение в Украину застанет нас в Донбассе.

- Сейчас, когда фильм выходит в прокат он приобрел еще большую актуальность: мы находимся в разгаре полномасштабной войны….

- До начала полномасштабного вторжения, когда война в Украине все еще считалась "замороженным конфликтом" как международным сообществом, так и многими украинскими гражданами, существовал огромный разрыв в восприятии этой реальности даже в украинском обществе. Для военнослужащих или тех людей, которые пережили ужасы войны и возвращались к мирной гражданской жизни, это была очень тяжелая ситуация. И она еще больше усложнялась тем, что они чувствовали безразличие со стороны других людей, у которых не было подобного опыта.

Теперь, когда война коснулась каждой украинской семьи и каждого украинского дома, стало понятно: пока ты не пережил что-то лично, ты не можешь этого полностью понять. Но можно хотя бы осознать - и это ключ к тому, чтобы жить в едином обществе. Это было не настолько очевидно (до 24 февраля - Ред.), к сожалению. И вот эта идея была одной из первоначальных причин, по которым мы решили снять этот фильм.

- Здесь, в Каннах, большое внимание уделяется украинским фильмам и кинематографистам. Какую пользу, на ваш взгляд, может принести это пристальное внимание к украинскому дискурсу, и может ли это как-то помочь попыткам остановить эту войну?

- Присутствие украинских кинематографистов на такой крупной и известной культурной платформе - это вопрос нашей борьбы и выживания, потому что наша культурная идентичность подверглась агрессии. И поэтому каждый случай, когда украинская культура успешна, представлена, громко звучит и замечена, - это свидетельство того, что мы все еще живы и развиваемся.

Но мне также хотелось бы, чтобы наш фильм заставил задуматься о будущем, потому что это история о выживании. Это история о воле к жизни, о стремлении выстоять и быть в состоянии бороться и дальше. И я надеюсь, что фильм внесет свой вклад в нашу общую волю к жизни, в стойкость и борьбу украинского народа и мирового прогрессивного демократического общества в целом.

- До 24 февраляфильмы, в которых речь шла об Украине, порой воспринимались за пределами страны как нарратив, в той или иной степени связанный с Россией. Как вы думаете, изменилось ли сейчас восприятие Украины зарубежной аудиторией?

- Украинские истории и украинский нарратив могли быть в какой-то степени маргинализированы или же их могли не до конца понимать. Для людей за рубежом [начавшаяся в 2014 году] война вроде как закончилась. Поэтому они задавались вопросом, зачем украинским кинематографистам продолжать рассказывать истории о войне? А теперь стало понятно, зачем.

Кроме того, существовало искаженное восприятие Украины как части "постсоветского имперского культурного поля". И, конечно, это был результат [российской] пропаганды. Сейчас отношение к нам изменилось, и мы надеемся, что пути назад уже не будет. Мы надеемся, что теперь нас будут воспринимать как полноценных игроков и участников глобального культурного процесса, и что наша идентичность будет признана во всех ее аспектах - культурном, политическом, социальном, экзистенциальном, метафизическом и других - как отдельная, суверенная идентичность.

Перевод с английского: Марина Барановская

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