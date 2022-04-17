Бизнесвумен и немка: кто будет рулить Каннским фестивалем

За свою многолетнюю историю международный кинофестиваль в Каннах пережил всякое. В том числе немало скандалов, вроде того, что вызвал фильм "Виридиана" Луиса Бунюэля в 1961 году из-за обвинений в богохульстве, или объявление Ларса фон Трира персоной нон грата после его неудачной шутки про Гитлера на презентации "Меланхолии" в 2011 году. Канны также были свидетелем рождения звезд. В частности, представленный здесь в 1994 году фильм "Криминальное чтиво" принес Квентину Тарантино мировую известность.

Впервые с истории Канн

Площадкой, способствующей продвижению женщин, этот престижный киносмотр на Лазурном берегу, напротив, назвать нельзя. Тем удивительнее решение передать брозды правления в женские руки - впервые в истории фестиваля. Ирис Кноблох (Iris Knobloch) сменит на посту президента Пьера Лескюра, который, откурировав этот, 75-й по счету киносмотр, уходит в отставку после трех президентских сроков.

Плакаты кинофестиваля в Каннах

Более того - немка Кноблох, дочь бывшего президента Центрального совета евреев в Германии Шарлотты Кноблох (Charlotte Knobloch), будет первой иностранкой в этой должности, что также является маленькой революцией, поскольку до сих пор все ее предшественники были французами. Однако для французской киноиндустрии 59-летняя Ирис Кноблох - знакомая персона. После получения юридического образования в Мюнхене она в течение 25 лет занимала различные руководящие посты в европейском представительстве концерна Warner Bros. 15 из них была генеральным директором французского отделения Warner Bros. А с 2020 года уже отвечала за работу Warner Bros. во Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и странах Бенилюкс.

Стратегия успешного кино от Ирис Кноблох

Чутье не подвело ее, когда в 2011 году решался вопрос о включении в конкурсную программу драмы "Артист" Мишеля Хазанавичуса. Французские киноэксперты считали его черно-белый художественный фильм в стилистике немого кино слишком мейнстримовым для эксклюзивных Канн. И Кноблох пришлось приложить немало усилий, чтобы их переубедить. Фильм в итоге номинировали на главную награду, а главный актер Жан Дюжарден получил приз за лучшую мужскую роль. Далее последовали "Оскар" и "Золотой глобус" в ряде категорий, а также другие престижные награды.

Жан Дюжарден в фильме "Артист"

"Артист" стал кассовым хитом не только во Франции, собрав более 130 миллионов долларов по всему миру. В этом году Мишель Хазанавичус представит в Каннах свою новую работу - зомби-комедия "Окончателный монтаж" открывает кинофестиваль 17 мая. Кстати, этот вариант названия фильма вместо первоначального "Z (как Z)" режиссер выбрал после обращения коллег из Украины.

Интуиция Кноблох, ее небоязнь мейнстрима и связи в Голливуде могут сослужить хорошую службу Каннскому кинофестивалю, который уже давно пытается совместить свою репутацию площадки для артхауса и авангарда с необходимостью привлекать американских звезд и фильмы, чтобы выдержать конкуренцию. На посту президента она, однако, не сможет напрямую определять программы будущих киносмотров - это задача художественного руководителя Тьерри Фремо. Занимая должность президента последующие три года Ирис Кноблох в свою очередь должна будет найти золотую середину между художественными требованиями, с одной стороны, и ожиданиями платежеспособных спонсоров - с другой. Спонсоры заинтересованы в максимальном внимании, для них гламура и интереса СМИ не бывает мало. В этом году в их число входит и соцсеть TikTok.

Активность в бизнесе - камень в огород нового президента Каннского фестиваля

Несмотря на компетентность и опыт Ирис Кноблох, ее назначение на пост президента Каннского фестиваля не обошлось без критики. После ухода из концерна Warner незадолго до его слияния с медиакомпанией Discovery она основала вместе с французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино СПАК - компанию в сфере медиа, предназначенную для объединения средств инвесторов и скорейшего выхода на биржу.

Миллиардер Пино - не только муж голливудской звезды Сальмы Хайек, но и владелец корпорации по продаже предметов роскоши Kering, к которой относится, например, бренд Gucci. Kering - также спонсор Каннского фестиваля. Некоторые считают, что новый пост достался Кноблох именно благодаря связям с Пино. Правда, сама Кноблох поспешила опровергнуть конфликт интересов, заверив, что основанная в доле с Пино компания не будет инвестировать в кинокомпании, связанные с этим легендарным кинофестивалем.

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