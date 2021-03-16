Еще не Берлинале, но уже почти Канны: как изменился Голливуд

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар". В другие времена представленный список фильмов, большинство в котором занимают независимые и малобюджетные ленты, стал бы сенсационным. Но пандемия изменила представление о нормальном и ненормальном. Теперь кажется совершенно естественным, что "Оскар" меняется: если прежде на конкурсе доминировали "белые мужчины" и блокбастеры, то теперь "разнообразие" и стриминг-платформы. Естественная эволюция была явно ускорена коронавирусом.
Дрейф в сторону Европы
Как написал у себя в Twitter американский русскоязычный режиссер и сценарист Михаил Идов, "американское кино в этом году выглядит абсолютно европейским: скромные бюджеты, лирическая социалка как главный жанр, масса новых режиссеров из других стран (включая француза и британку), фильм в ч/б, фильмы на других языках, на сборы всем пофиг".
Так и "Оскар", ранее бывший визитной карточкой голливудской "фабрики звезд" с его блеском и вульгарностью, дрейфует в сторону европейских кинофестивалей. Конечно, это еще не левый Берлинале, но до Канн уже недалеко.
Борьба за "лучший фильм"
Символом новой эпохи "Оскара" можно назвать "Землю кочевников", отмеченную в 6 номинациях, в том числе "лучший фильм" и "лучшая режиссура". Это медленный поэтический роад-муви с глубоким женским персонажем, снятый в степях Южной Дакоты американкой с китайскими корнями Хлоей Чжао. "Земля кочевников" - отличный фильм о свободе, эмансипации, вечности и поиске себя, который не является ни прорывом, ни откровением. Он не рассказывает нам что-то новое о мире и нас самих, главное достоинство фильма - попадание в эпоху "оскаровских" перемен, удовлетворение запроса на новые лица и новые темы.
Бороться с "Землей кочевников" предстоит "Манку" Дэвида Финчера - действительно виртуозному черно-белому эпическому погружению в прошлое Голливуда. Манк - то есть сценарист Герман Манкевич - в конце тридцатых годов работает над сценарием знаменитого "Гражданина Кейна" и, тут его тоже можно сравнить с кочевником, проходит сквозь огонь, воду и медные трубы тогдашнего Голливуда - с его политическими дрязгами и блестящими талантами, которые сталкиваются с непростыми компромиссами. Сложный фильм, требующий серьезной подготовки зрителя. Но "Оскар" всегда любил кино о кино.
В борьбе за "лучший фильм" критики ожидают схватки "Манка" (у него 10 номинаций!) с "Землей кочевников". Но даже вполне возможная победа "Манка" не будет означать победу "старого Голливуда", который шаг за шагом сдает свои позиции - пусть даже не под напором новых смелых фильмов, как хотелось бы, а под напором требований времени.
Две женщины в режиссерской номинации
Смотря из 2021 года, невозможно объяснить, почему женщины всего один раз за историю премии "Оскар" получали награду за лучшую режиссуру - это была Кэтрин Бигелоу за "Повелителя бури" в 2009 году. Непонятно и что делать с сенсацией этого года: включением в список номинантов за режиссуру сразу двух женщин. Такого не было никогда, однако радоваться столь позднему устранению вопиющей несправедливости тоже странно.
Стоит назвать имена женщин-режиссеров: это уже упоминавшаяся Хлоя Чжао и ранее более известная как актриса Эмиральд Феннел. Фильм Феннел "Девушка, подающая надежды", разворачивающий сложную тему о сексуальном насилии (девушка притворяется пьяной, чтобы "на живца" ловить насильников), наследует Тарантино и способен стать открытием "Оскара".
Впечатляет появление в режиссерском списке датчанина Томаса Винтерберга, который неожиданно снял картину об эмансипации увязших в карьерных и семейных проблемах мужчин - "Еще по одной". Эмансипация достигается с помощью алкоголя - однако критики увидели в фильме не просто гимн крепким коктейлям и мужской дружбе, но и универсальное высказывание о том, насколько в современном обществе можно позволить себе быть настоящим. Винтерберг вряд ли получит "Оскара", но очередное доказательство дрейфа в сторону Европы налицо.
Лучший актер - посмертно
Сюрпризов никто не ждет только в одной номинации: умерший в августе от рака актер Чедвик Боузман действительно сыграл лучшую свою роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Тот случай, когда хороший актер, звезда "Черной пантеры", ушел на пике формы, киноакадемики должны воздать ему должное. В женской номинации Фрэнсис Макдорманд из "Земли кочевников" (она может получить "Оскара" уже в третий раз) будет соревноваться с Кэри Маллиган из "Девушки, подающей надежды".
Интересно в этой связи, сколько продержатся еще в "Оскаре" гендерные номинации - как известно, на Берлинале от разделения на женские и мужские актерские награды отказались.
В категории "Международный фильм" не попали ни немецкоязычные ленты, ни фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского. Зато там есть "Еще по одной" и крепкий румынский документальный фильм о коррупции в сфере здравоохранения. "Борат-2" представлен только в номинации "сценарий" и "лучшая актриса второго плана". Времена, когда "Борат" казался верхом эпатажа прошли: нынешний "Оскар" хочет не эпатировать, а раздавать старые долги. И надеется, что эта новая скромность поможет премии вновь найти себя.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
У каждого свое кино
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
С семьей на премьере в Лос-Анджелесе
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
На открытии памятника отцу
На фото - Андрей Кончаловский с сыном Петром и младшим братом Никитой Михалковым на церемонии открытия памятника отцу Сергею Михалкову 28 мая 2014 года, куда прибыл также президент России Владимир Путин. При жизни отца Андрей называл его функционером и политиком от пера, разменивающим свой поэтический дар. Из чувства протеста он даже взял фамилию матери.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
Про жизнь российской глубинки
В 2014 году неутомимый Кончаловский выпускает на экраны очередной шедевр - фильм "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", за который удостаивается "Серебряного льва" 71-го Венецианского кинофестиваля. Съемки картины, повествующей о жизни в глухой деревне, проходили в Архангельской области, а большинство ролей исполняли местные жители. Ленту хотели выдвинуть на "Оскар", но режиссер воспротивился.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
Черно-белая реальность лагеря смерти
Теме Холокоста посвящена драма Кончаловского "Рай" (2016). В главной роли - Юлия Высоцкая. Для участия в фильме приглашены и немецкие актеры - Кристиан Клаусс, Якоб Диль и Петер Курт (на фото). Режиссер посчитал кощунством передавать реальность концлагерей в цвете - и сделал фильм черно-белым. Его работа удостоена множества призов, в том числе, "Серебряного льва" 73-го Венецианского кинофестиваля.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
Фильм "Дорогие товарищи!" (2020) - номинант на премию "Оскар"
Картина "Дорогие товарищи!" (2020) включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар" как "лучший иностранный фильм". Черно-белая драма рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Фильм уже получил приз на Венецианском кинофестивале и награду Национального совета кинокритиков США.
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Андрей Кончаловский: кино и жизнь
Формула его молодости
А еще Кончаловский умеет кружить голову женщинам. У него были романы с Марианной Вертинской, Жанной Болотовой, Ириной Купченко, Натальей Андрейченко, Еленой Кореневой, Ширли Маклейн, Ким Харрис, Жюльет Бинош. Под венец с ним шли Ирина Кандат, Наталья Аринбасарова, Вивиан Годе, Ирина Мартынова, Юлия Высоцкая. Харизма, помноженная на талант, - вот формула его молодости.
Автор: Наталия Королева