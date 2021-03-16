Еще не Берлинале, но уже почти Канны: как изменился Голливуд

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар". В другие времена представленный список фильмов, большинство в котором занимают независимые и малобюджетные ленты, стал бы сенсационным. Но пандемия изменила представление о нормальном и ненормальном. Теперь кажется совершенно естественным, что "Оскар" меняется: если прежде на конкурсе доминировали "белые мужчины" и блокбастеры, то теперь "разнообразие" и стриминг-платформы. Естественная эволюция была явно ускорена коронавирусом.

Дрейф в сторону Европы

Как написал у себя в Twitter американский русскоязычный режиссер и сценарист Михаил Идов, "американское кино в этом году выглядит абсолютно европейским: скромные бюджеты, лирическая социалка как главный жанр, масса новых режиссеров из других стран (включая француза и британку), фильм в ч/б, фильмы на других языках, на сборы всем пофиг".

Так и "Оскар", ранее бывший визитной карточкой голливудской "фабрики звезд" с его блеском и вульгарностью, дрейфует в сторону европейских кинофестивалей. Конечно, это еще не левый Берлинале, но до Канн уже недалеко.

Борьба за "лучший фильм"

Символом новой эпохи "Оскара" можно назвать "Землю кочевников", отмеченную в 6 номинациях, в том числе "лучший фильм" и "лучшая режиссура". Это медленный поэтический роад-муви с глубоким женским персонажем, снятый в степях Южной Дакоты американкой с китайскими корнями Хлоей Чжао. "Земля кочевников" - отличный фильм о свободе, эмансипации, вечности и поиске себя, который не является ни прорывом, ни откровением. Он не рассказывает нам что-то новое о мире и нас самих, главное достоинство фильма - попадание в эпоху "оскаровских" перемен, удовлетворение запроса на новые лица и новые темы.

Бороться с "Землей кочевников" предстоит "Манку" Дэвида Финчера - действительно виртуозному черно-белому эпическому погружению в прошлое Голливуда. Манк - то есть сценарист Герман Манкевич - в конце тридцатых годов работает над сценарием знаменитого "Гражданина Кейна" и, тут его тоже можно сравнить с кочевником, проходит сквозь огонь, воду и медные трубы тогдашнего Голливуда - с его политическими дрязгами и блестящими талантами, которые сталкиваются с непростыми компромиссами. Сложный фильм, требующий серьезной подготовки зрителя. Но "Оскар" всегда любил кино о кино.

В борьбе за "лучший фильм" критики ожидают схватки "Манка" (у него 10 номинаций!) с "Землей кочевников". Но даже вполне возможная победа "Манка" не будет означать победу "старого Голливуда", который шаг за шагом сдает свои позиции - пусть даже не под напором новых смелых фильмов, как хотелось бы, а под напором требований времени.

Две женщины в режиссерской номинации

Смотря из 2021 года, невозможно объяснить, почему женщины всего один раз за историю премии "Оскар" получали награду за лучшую режиссуру - это была Кэтрин Бигелоу за "Повелителя бури" в 2009 году. Непонятно и что делать с сенсацией этого года: включением в список номинантов за режиссуру сразу двух женщин. Такого не было никогда, однако радоваться столь позднему устранению вопиющей несправедливости тоже странно.

Стоит назвать имена женщин-режиссеров: это уже упоминавшаяся Хлоя Чжао и ранее более известная как актриса Эмиральд Феннел. Фильм Феннел "Девушка, подающая надежды", разворачивающий сложную тему о сексуальном насилии (девушка притворяется пьяной, чтобы "на живца" ловить насильников), наследует Тарантино и способен стать открытием "Оскара".

Впечатляет появление в режиссерском списке датчанина Томаса Винтерберга, который неожиданно снял картину об эмансипации увязших в карьерных и семейных проблемах мужчин - "Еще по одной". Эмансипация достигается с помощью алкоголя - однако критики увидели в фильме не просто гимн крепким коктейлям и мужской дружбе, но и универсальное высказывание о том, насколько в современном обществе можно позволить себе быть настоящим. Винтерберг вряд ли получит "Оскара", но очередное доказательство дрейфа в сторону Европы налицо.

Лучший актер - посмертно

Сюрпризов никто не ждет только в одной номинации: умерший в августе от рака актер Чедвик Боузман действительно сыграл лучшую свою роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза". Тот случай, когда хороший актер, звезда "Черной пантеры", ушел на пике формы, киноакадемики должны воздать ему должное. В женской номинации Фрэнсис Макдорманд из "Земли кочевников" (она может получить "Оскара" уже в третий раз) будет соревноваться с Кэри Маллиган из "Девушки, подающей надежды".

Интересно в этой связи, сколько продержатся еще в "Оскаре" гендерные номинации - как известно, на Берлинале от разделения на женские и мужские актерские награды отказались.

В категории "Международный фильм" не попали ни немецкоязычные ленты, ни фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского. Зато там есть "Еще по одной" и крепкий румынский документальный фильм о коррупции в сфере здравоохранения. "Борат-2" представлен только в номинации "сценарий" и "лучшая актриса второго плана". Времена, когда "Борат" казался верхом эпатажа прошли: нынешний "Оскар" хочет не эпатировать, а раздавать старые долги. И надеется, что эта новая скромность поможет премии вновь найти себя.

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