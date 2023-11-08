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Кто претендует на главную премию европейского кинематографа

Виктор Вайц
8 ноября 2023 г.

Фильм "Анатомия падения" номинирован на Европейскую кинопремию. Высокие шансы получить престижную награду у немецкой актрисы Сандры Хюллер: она номинирована сразу за две роли.

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Сандра Хюллер на Каннском фестивале в 2023 году
Сандра Хюллер на Каннском фестивале в 2023 годуФото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Во вторник, 7 ноября, были объявлены номинанты на Европейскую кинопремию. Лидеры по количеству номинаций - по пять у каждой картины - две киноленты: "Опавшие листья" финского режиссера Ака Каурисмяки и "Зона интересов" британского режиссера Джонатана Глейзера. Помимо них в конкурсе участвуют еще три фильма: "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие, "Зеленая граница" польского режиссера Агнешки Холланд и драма итальянца Маттео Гарроне "Я - капитан".

Немецкие актрисы выдвинуты на Европейскую кинопремию

В номинации "лучшая актриса" - сразу две немецкие исполнительницы. Больше всего шансов у 45-летней немецкой актрисы Сандры Хюллер (Sandra Hüller). Она дважды номинирована на Европейскую кинопремию - за роли в фильмах "Анатомия падения" и "Зона интересов". Среди ее конкуренток - немецкая актриса Леони Бенеш (Leonie Benesch), сыгравшая в немецкой драме "Учительская". За престижную награду будут бороться и финская актриса Альма Пойсти за роль в фильме "Опавшие листья", грузинская актриса Эка Чавлеишвили, исполнившая главную роль в фильме "Черный дрозд, черный дрозд - ежевика" и британская актриса Миа МакКенна-Брюс, снявшаяся в фильме "Как заниматься сексом".

Немецкая актриса Сандра Хюллер в фильме французского режиссера, получившего "Золотую пальмовую ветвь" 76-го Каннского фестиваля в мае 2023 года, играет крайне самоуверенную женщину, которую подозревают в убийстве собственного мужа. Кроме того, кинокритики обсуждают шансы фильма и исполнительницы главной роли в гонке за "Оскар". Второй фильм с участием Сандры Хюллер "Зона интересов" рассказывает о жизни коменданта концлагеря Рудольфа Хёсса и его семьи. Хюллер в этом фильме играет жену немецкого офицера СС, которого играет Кристиан Фридель (Christian Friedel).

На лучшую мужскую роль в конкурсе номинированы пять исполнителей: австрийский актер Томас Шуберт, финский актер Юсси Ватанен, британец Джош О’Коннор, датский актер Мадс Миккельсен и немец Кристиан Фридель (Christian Friedel).

Церемония награждения состоится в Берлине 

36-я по счету церемония вручения Европейской кинопремии пройдет 9 декабря 2023 года в Берлине. Это одна из самых престижных наград в европейском кинематографе. Около 4600 членов Европейской киноакадемии голосуют за выдвинутых номинантов. Как сообщает информационное агентство dpa, 86-летняя британская актриса Ванесса Редгрейв получит премию за выдающиеся достижения, почетной премии удостоен и венгерский кинорежиссер Бела Тарр.

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