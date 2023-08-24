Школьная драма выдвинута от Германии на "Оскар"

Назван претендент на премию "Оскар" от Германии. Драма о внутришкольном конфликте под названием "Учительская" уже покорила немецкую публику.

Фильм "Учительская" ("Das Lehrerzimmer") немецкого режиссера Илькера Чатака (İlker Çatak) номинирован на престижную кинопремию "Оскар" от Германии в категории "Лучший фильм на иностранном языке". О решении, принятом независимым жюри, сообщило вечером в среду, 23 августа, информационное агентство dpa. О том, попадет ли в итоге картина в итоговый список претендентов, станет известно через пару месяцев.

Школьная драма в учительской уже получила "Лолу"

Драма "Учительская" в мае была удостоена в категории "Лучший художественный фильм" немецкой кинопремии (Deutscher Filmpreis), также известной как "Лола". Картина повествует о внутришкольном конфликте.

Немецкая актриса Леони Бенеш на вручении "Лолы" Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Главную роль исполняет немецкая актриса Леони Бенеш (Leonie Benesch), известная по своим ролям в телесериалах "Вавилон-Берлин" и "Корона". Молодая учительница пытается разобраться в серии краж в школе. Директор школы устраивает обыск, без основания под подозрением оказывается немецкий ученик турецкого происхождения. Все эти обстоятельства толкают учительницу, которая не может согласиться с принимаемыми мерами, на решительный шаг: она оставляет деньги на столе и устанавливает камеру наблюдения.

Каково же было ее удивление, когда вором оказался коллега из преподавательского состава. Вроде бы благие намерения учительницы разобраться в этом деле и найти решение в результате еще больше обостряют конфликт и обнаруживают все острые углы в школьном коллективе. Здесь и соперничество среди коллег, и дискриминация учеников с миграционными корнями, и "культура отмены", и дезинформация. Все эти аспекты вплетены в сюжет драмы.

Оскар-2024: каковы шансы Германии?

Выдвижение фильма от Германии - предварительный этап. Шорт-лист международных претендентов будет объявлен позже. Только пять фильмов на иностранном языке будут в итоге бороться за "Оскар". Ежегодная церемония вручения престижной награды пройдет 10 марта 2024 года.

В прошлом году небывалый успех имела картина немецкого режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger) "На Западном фронте без перемен": фильм получил "Оскары" в категориях "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая музыка к фильму".

В этом году режиссер Эдвард Бергер пополнил состав членов Киноакадемии США, которые будет отбирать фильмы на "Оскар". Эдвард Бергер - не единственный член команды, работавшей над созданием успешного фильма, которого позвали принимать участие в судьбе "Оскаров". Среди приглашенных - продюсер Мальте Грунерт (Malte Grunert), кинооператор Джеймс Френд и другие.

По решению американской киноакадемии, судьбу "Оскара" теперь будет решать больше иностранцев - их доля в общем составе жюри в 2023 году достигла 20 процентов.

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