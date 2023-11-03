ЕС не собирается отменять свой кинофестиваль в России

Евросоюз проводит онлайн-кинофестиваль в РФ, организатор которого - компания, обслуживающая в том числе предприятие российского ВПК "Заслон". Его связывают с другом Путина - Анатолием Турчаком.

Европейский Союз не намерен отменять кинофестиваль в России, несмотря на позицию Украины и связи организатора фестиваля - компании 4D - с российским ВПК. "Представительство ЕС в Москве заключило рамочный договор с компанией 4D на период с апреля 2022 по апрель 2024 года. Компания 4D, у которой много европейских клиентов, выиграла его в открытом тендере, проведенном до полномасштабного вторжения России в Украину. В рамках этого договора организуется один кинофестиваль", - ответил на запрос DW официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано в пятницу, 3 ноября.

Редакции DW стало известно, что украинская сторона обращалась в Европейскую службу внешней политики (EEAS) с просьбой рассмотреть возможность не проводить фестиваль ЕС в Российской Федерации. Кроме того, несколько украинских культурных организаций, например, госагентсво по вопросам кино и институт украинской культуры за рубежом призывали Брюссель отказаться от проведения мероприятия. "Досадным недоразумением" назвал это намерение Минкульт Украины. "Возобновление культурного диалога со страной-агрессором недопустимо" в условиях, когда от действий Российской Федерации страдают миллионы людей, уничтожено 835 объектов культурного наследия и 1702 объекта культурной инфраструктуры в Украине, заявило ведомство в преддверии кинофестиваля.

"Заслон", "Ленинец" и семья Турчак

На связи компании 4D с российской оборонной промышленностью обратило внимание издание "Важные истории". На сайте 4D приведены в качестве кейсов несколько проектов, которые компания реализовала для предприятия "Заслон", в том числе стенд на военно-техническом форуме "Армия-2022", прошедшем в августе 2022 года.

"Клиент агентства 4D, "Заслон", в частности, создал одноименный радиолокационный комплекс, который установлен на новейших корветах ВМФ РФ, а также испытывает "новый модульный трансформируемый блок неуправляемых ракет для модернизированного вертолета Ми-28НМ", - пишут "Важные истории". По их данным, 4D несколько лет организует сотрудникам "Заслона" новогодние корпоративы, турниры и пиар-кампании.

АО "Заслон" - завод в Санкт-Петербурге, производящий радиолокационное и навигационное оборудование для самолетов и вертолетов, судовое оборудование и блоки цифровых систем. Предприятие является крупнейшим активом холдинга "Ленинец" (оборот - 12 млрд рублей), подконтрольного семье Турчак: 40% АО владеет УК "Ленинец" Анатолия Турчака, а 60% - АО "Система", принадлежащее Александру Горбунову, пишет издание "Деловой Петербург". "Заслон" находится под санкциями США.

Анатолия Турчака называют давним приятелем президента РФ Владимира Путина. Его сын, Андрей - секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совфеда РФ и сторонник вторжения в Украину - находится под санкциями Евросоюза. "Его политический успех связывают с отцом, Анатолием Турчаком, который занимался дзюдо с Владимиром Путиным и братьями Ротенбергами. Он пропагандировал позитивное отношение к признанию сепаратистских так называемых "народных республик" Донецка и Луганска", - сказано в официальном документе ЕС.

Сумма контрактов ЕС с 4D - 161 тысяча евро

"Между представительством ЕС (в России. - Ред.) и АО "Заслон" нет ни деловых, ни каких-либо иных связей", - заявили DW во внешнеполитической службе Евросоюза. На вопрос, известно ли Брюсселю об этом клиенте компании 4D, а также повлияет ли это каким-то образом на судьбу фестиваля, служба не ответила.

Известно, что делегация ЕС в России заключила с 4D еще один договор на организацию мероприятий для СМИ. Информация об этих двух контрактах доступна на сайте EEAS, их общая сумма составляет 161 тысячу евро.

Кинофестиваль ЕС в России

Фестиваль Европейского кино в РФ проходит онлайн с 1 по 15 ноября. "Слоган фестиваля этого года - "Кино объединяет!" - подчеркивает единство культур и интересов", - сказано на сайте представительства ЕС в России.

В программе 21 лента из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий.

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