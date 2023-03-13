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Плакт фильма "На Западном фронте без перемен"
Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
КультураГермания

"Будь сильным, моя любовь", или Главные интриги "Оскара"

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Немецкий фильм "На Западном фронте без перемен" не получил главную статуэтку, однако язык не повернется назвать это проигрышем. "Оскар" удивил гуманизмом и удовлетворил, кажется, всех.

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В тяжелые и кризисные времена добро и красота становятся заметнее, личные амбиции отходят на второй план, искусство - и особенно искусство кино - вновь становится спасителем и утешителем. Потому немецкий кинофестиваль Берлинале отдает главного "медведя" гуманистической ленте о плавучем реабилитационном центре, а "Оскар", забыв скандалы прошлых лет (где прямо на церемонии на сцене разворачивались драки), становится местом согласия и гармонии.

Главная интрига "Оскара" в 2023 году

В 2009 году премия изменила правила, по которым академики присуждают главного "Оскара" за лучший фильм, сделав их более справедливыми - теперь надо не выбрать один фильм из пяти, а отдельно оценить все 10 картин, так что каждый фильм получает какие-то баллы с каждого голосования. Побеждает тот фильм, у которого сумма баллов будет наибольшей. Эти правила вернули в премию интригу, наблюдать за церемонией снова стало интересно.

Композитор Фолькер Бертельман с
Композитор Фолькер Бертельман с "Оскаром" за лучшую музыкуФото: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

В этом году главная интрига заключалась в том, сможет ли немецкая экранизация антивоенного романа Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" побороть неожиданного фаворита - сумасшедший и трогательный кунг-фу-боевик "Все везде и сразу". Сенсации не случилось, "Все везде и сразу" победил, но четыре "Оскара", которые получил неформатный немецкий фильм, - более чем достойный результат по любым меркам. Помимо всего прочего, экранизация Ремарка укрепила важный для Германии ее антивоенный имидж в мире. Совсем не случайно канцлер Шольц (Olaf Scholz), поздравив в "твиттере" создателей фильма, отметил, что картина - в первую очередь о том, как "ужасна и бесчеловечна" война.

О главном триумфаторе года - "Все везде и сразу"

И все же этот год стал триумфом "Все везде и сразу". Безумный и гуманистический независимый блокбастер Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, похожий на экранизацию мультсериала "Рикки и Морти", помимо главного приза, получил еще шесть статуэток.

Лицом фильма стал 51-летний Ке Хюи Куан, получивший "Оскара" как актер второго плана. Он родился во Вьетнаме в китайской семье и ребенком покинул Сайгон после того, как город был захвачен коммунистами. Первые годы в США сложились как нельзя лучше - Ке Хюи Куан прославился еще подростком, сыграв в 1980-е важные роли в спилберговском "Индиана Джонс и храм судьбы" и комедии "Балбесы". А затем в его жизни наступила черная полоса, тянувшаяся три десятилетия: интересных ролей не было, и остаться в кино у него получилось только сменив профессию - теперь он помогал ставить трюки и работал ассистентом режиссера. Только в последние годы, когда 24 миллиона живущих в США выходцев из Азии стали более заметны и, наконец, отстояли право снимать собственные истории, ситуация изменилась, и Ке Хюи Куан с облегчением вернулся к актерской профессии. Его слезы на этой церемонии с "Оскаром" в руках войдут в историю кино, как и томительное ожидание успеха.

Актерские награды - 2023

Стоит отметить, что "Все везде и сразу" получил еще два актерских "Оскара": за главную женскую роль - Мишель Йео, за второстепенную - Джейми Ли Кертис (это первый "Оскар" в карьере 64-летней актрисы).

Брендан Фрейзер
Брендан ФрейзерФото: Evan Agostini/Invision/AP/picture alliance

Статуэтку за главную мужскую роль забрал Брендан Фрейзер - мускулистый красавчик прославился ролями в блокбастере "Мумия" и его продолжениях, а затем (после эпизода домогательств) погрузился в пучину депрессии, набрал лишний вес, стал затворником, и в Голливуде его списали со счетов. В последние годы его карьера получила впечатляющий рестарт, а роль 270-килограммового учителя, заедающего смерть любимого мужчины и пытающегося наладить отношения с 17-летней дочерью, действительно является одним из самых впечатляющих актерских перевоплощений последних лет. Фрейзер принес заслуженный "Оскар" драме Даррена Аронофски "Кит".

"Навальный" - лучший документальный фильм

Юлия Навальная на церемонии награждения, слева от нее - дочь Дарья, справа - сын Захар
Юлия Навальная на церемонии награждения, слева от нее - дочь Дарья, справа - сын ЗахарФото: ST/Avalon/Photoshot/picture alliance

Наконец, "Навальный". Канадский режиссер Даниэл Роэр начал снимать российского оппозиционера вскоре после его выхода из комы в Германии, съемочная группа сопровождала его вплоть до возвращения в Россию на рейсе авиакомпании "Победа", закончившемся задержанием. Сейчас герой фильма, впервые показанного год назад на кинофестивале "Сандэнс", находится в колонии, где он, судя по доносящимся новостям, редко покидает штрафной изолятор. История политика настолько драматична и кинематографична, герой настолько обаятелен, а зло, которому он противостоит, настолько могущественно и нелепо (вспомнить только незадачливого отравителя), что "Оскар" казался решенным делом, независимо от художественных достоинств фильма. Действительно, статуэтка за лучший документальный фильм досталась "Навальному".

У вышедшей на сцену в красном платье Юлии Навальной нет актерского образования. И тем пронзительнее действуют ее слова, произнесенные на удивление спокойным голосом. "Я мечтаю о дне, когда ты будешь свободен, и наша страна будет свободной. Будь сильным, моя любовь", - сказала она, обращаясь к мужу.

Этот текст выражает личное мнение кинокритика. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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