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Вручение награды "Оскар" за лучший иностранный фильм картине "На Западном фронте без перемен"
Фото: Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images
КиноГермания

"На Западном фронте без перемен" собрал урожай "Оскаров"

Александра Иванова
29 мин. назад

Немецкий антивоенный фильм режиссера Эдварда Бергера номинировался на "Оскар" в девяти категориях.

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Немецкий антивоенный фильм "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера, снятый по одноименному произведению Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque), в ночь на понедельник, 13 марта, получил "Оскар" в номинациях "Лучший иностранный фильм", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая музыка к фильму".

Картина стала четвертой лентой из Германии, удостоенной престижной награды Академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший иностранный фильм". Ранее "Оскар" в этой номинации получали фильмы "Жизнь других" (2007 год), "Нигде в Африке" (2003 год) и "Жестяной барабан" (1980 год).

В 2023 году на звание лучшего иностранного фильма претендовали также "Аргентина, 1985" (Аргентина), "Близко" (Бельгия), "Иа" (Польша) и "Тихоня" (Ирландия).

"Оскар" за лучшую работу художников-постановщиков на сцене получили работавшие над "На Западном фронте без перемен" Кристиан Гольдбек (Christian M. Goldbeck) и Эрнестине Хиппер (Ernestine Hipper). Награду за музыку к этому фильму принял композитор Фолькер Бертельман (Volker Bertelmann).

Картина "На Западном фронте без перемен" была номинирована на "Оскар" в девяти категориях, в том числе "Лучший фильм". Ранее лента была удостоена в Великобритании семи премий BAFTA, в частности за режиссуру и как лучший фильм.

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