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Супруга и дочь российского оппозиционера Алексея Навального Юлия и Дарья Навальные на церемонии вручения "Оскара" в Лос-Анджелесе
Юлия и Дарья Навальные на церемонии вручения "Оскара"Фото: Kevin Winter/Getty Images
КиноРоссия

"Навальный" получил "Оскар" как лучший документальный фильм

Александра Иванова
1 ч. назад

Присутствовавшая на церемонии вручения "Оскаров" в Лос-Анджелесе супруга Навального Юлия заявила со сцены, что надеется на выход своего мужа на свободу.

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Картина "Навальный" канадского режиссера Дэниэля Роэра в ночь на понедельник, 13 марта, получила премию американской киноакадемии "Оскар" как лучший документальный фильм. Эта лента показывает события из жизни российского оппозиционера с лета 2020 года, когда его отравили в России ядом семейства "Новичок", по январь 2021 года, когда он вернулся на родину из Германии, где проходил лечение.

Роэр встречался с российским оппозиционным политиком в германском Шварцвальде, когда Алексей Навальный проходил там реабилитацию после отравления.

После оглашения победителя в номинации "Лучший документальный фильм" на сцену в Лос-Анджелесе поднялась Юлия Навальная - супруга находящегося сейчас в российской тюрьме оппозиционера. "Оставайся сильным, мой любимый", - сказала она. Навальная добавила, что мечтает о том, что ее муж однажды выйдет на волю, а Россия снова станет свободной страной.

Кроме картины "Навальный", на "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" в 2023 году претендовали ленты "Все, что дышит" режиссера Шонака Сена, "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас, "Огонь любви" Сары Доса и копродукция Украины, Дании, Швеции и Финляндии о детях из Лисичанска "Дом из осколков" Симона Леренга Вильмонта.

В феврале фильм "Навальный" получил также премии Гильдии продюссеров Америки и британской киноакадемии BAFTA.

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