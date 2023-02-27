Фильм "Навальный" получил премию Гильдии продюсеров Америки (Producers Guild of America, PGA) в категории "лучшее документальное кино". В сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте PGA в субботу, 26 февраля, говорится, что картина награждена за "выдающееся продюсирование".

Лента канадского режиссера Дэниела Роэра рассказывает об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в августе 2020 года, его лечении, выходе из комы и расследовании политиком обстоятельств собственного отравления. Фильм заканчивается возвращением Навального в Россию, где его задержали, осудили по делу "Ив Роше" и отправили в колонию.

Премьера фильма прошла на американском фестивале независимого кино Sundance в январе 2022 года, где картина завоевала приз зрительских симпатий в категории "Документальный фильм", а также награду как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей (Festival Favorite Award). Еще две награды фильм получил на международном фестивале неигрового кино Cinema Eye Honors - за выдающиеся достижения в области кинопроизводства и приз зрительских симпатий.

Кроме того, "Навальный" получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории "Лучший документальный фильм", а также вошел в шорт-лист премии Американской академии кинематографических искусств и наук ("Оскар"), вручение которой пройдет 12 марта.

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