"На Западном фронте без перемен": Госминистр ФРГ - о фильме

Номинированная на "Оскар" лента "На Западном фронте без перемен" - "самый громкий крик против войны", сказала DW Клаудиа Рот. По словам госминистра, просмотр поставил ее "на грань того, что возможно вынести".

Фильм "На Западном фронте без перемен" немецкого режиссера Эдварда Бергера (Edward Berger), номинированный на "Оскар" в девяти категориях, - "самый громкий крик против войны". Такое мнение в беседе с DW высказала государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth). 95-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет в воскресенье, 12 марта, в Лос-Анджелесе.

Клаудиа Рот в Лос-Анджелесе (Nils Hünerfürst) Фото: Nils Hünerfürst

По словам Рот, причина столь большого числа номинаций - в "ужасной актуальности" ленты, поскольку война "подступила к нам так близко" - "агрессивная, захватническая война в Украине".

"Думаю, причина успеха фильма и - в том, что его посмотрело невероятно много зрителей и что он на самом деле является самым громким криком против войны", - добавила Клаудиа Рот.

"Именно такова война - грязная, ужасная, жестокая… и совершенно бессмысленная"

По словам госминистра ФРГ, просмотр действительно поставил ее "на грань того, что возможно вынести". "Но - именно такова война, - грязная, ужасная, жестокая, (означающая. - Ред.) конец человечности и совершенно бессмысленная", - уверена Рот.

С октября 2022 года фильм размещен на платформе Netflix.

Как отметила госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ, "важно, что мы адаптируем фильм" к новым форматам просмотра, "к новым привычкам пользователей". Успех ленты, безусловно, "поможет нам открыть двери" для подобного подхода и в дальнейшем, уверена она.

Картина номинирована на "Оскар" в категории "лучший фильм"

Роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) "На Западном фронте без перемен" ранее был экранизирован только на английском языке. Уроженец Вольфсбурга Эдвард Бергер (Edward Berger) снял немецкоязычную интерпретацию.

Картина Бергера ранее победила в семи номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Создатели ленты - в Лос-Анджелесе Фото: picture alliance/dpa

Фильм 2022 года номинирован на премию Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар" в девяти категориях - в том числе, в самой престижной "лучший фильм", а также - как "лучший фильм на иностранном языке". В производстве - помимо Германии - участвовали США и Великобритания.

Режиссер рассказал, что подтолкнуло его к съемкам

Приступая к съемкам три года назад, Бергер был обеспокоен политическими настроениями как в Европе, так и в мире, рассказал он в беседе с DW. "Брекзит" в Соединенном Королевстве, правое правительство в Венгрии, сдвиг вправо в США, Франции и Германии, а также рост популярности праворадикалов во многих странах Европы. Вдруг такие гаранты мира как ЕС, подарившие нам беззаботную жизнь на 70 лет, оказались под угрозой", - отметил режиссер.

Подобное возрождение популизма и национализма стало для Бергера основной причиной выпустить антивоенную экранизацию Ремарка.

"Настало время снять фильм, которым напоминает нам, что атмосфера перед Первой мировой войной, возможно, не слишком отличалась, что мы вновь пришли туда, где уже были однажды, даже если и думали, что эти времена никогда не вернутся", - пояснил он.

Автор музыки: Первая мысль была - "обязательно надо писать!"

Награду BAFTA в категории "За лучший саундтрек" получил немецкий композитор Фолькер Бертельман (Volker Bertelmann), известный под сценическим псевдонимом Хаушка (Hauschka). Он рассказал DW, как работал над музыкой. "Первая мысль была: "Обязательно надо писать!" Вторая: "Но как?!" - признался Бертельман.

"Потому что, во-первых, "На Западном фронте без перемен" - такая книга, что сразу же понимаешь: то, что ее экранизируют в Германии, - это историческое событие, ведь до сих пор были только американские экранизации", - напомнил композитор.

"Во-вторых, надо было подумать о том, как рассказать людям историю Германии, связанную с войной, таким образом, чтобы у них была возможность самим составить впечатление о фильме и самостоятельно найти возможности для интерпретации, а не подталкивать их к какой-то точке зрения", - пояснил он.

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