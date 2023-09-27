Долин: Для "Оскара" у кино из России сегодня короткие лапы

В интервью DW кинокритик Антон Долин рассуждает о демарше России против "Оскара", почему Иран чаще России получает вожделенную статуэтку и о чем снимают кино европейцы.

DW: Что произошло между Россией и "Оскаром"?

Антон Долин: Механизм выдвижения на "Оскар" на сегодняшний день таков: каждая страна выдвигает свой фильм на соискание международной премии. Представить себе, что сегодня Россия, всякие официальные лица вроде Никиты Михалкова, выдвинет что-то, не регламентированное военной цензурой и политикой властей, - невозможно. Также невообразимо представить, что они могли бы номинировать что-нибудь, не спродюсированное государством, без логотипа министерства культуры. С другой стороны, невозможно представить себе, чтобы сделанный российским государством фильм был принят к рассмотрению академией "Оскар". Это принципиальная несмычка.

Демарш против "Оскара" длится второй год. В 2022 году российский комитет заявил, что не будет ничего выдвигать. В этом году он заявил, что приостанавливает деятельность.

Это ситуация про лису и виноград. Лиса объявляет, что не будет есть виноград, так как он зеленый, а на самом деле у нее короткие лапы, и она не дотягивается до этого винограда. Для "Оскара" у нашего кино сегодня короткие лапы.

Если бы не было войны, выдвинули бы, наверное, первый фильм, снятый в космосе. Картину "Вызов". Но сегодня проще самим отказаться от участия в соревновании за премию, чем выдвинуть фильм и получить в ответ унизительный игнор. Его просто не примут к рассмотрению.

- Режиссер Виталий Манский считает, что "Оскар" должен был первым объявить бойкот России и пресечь пропагандистскую риторику.

- Американская киноакадемия - это люди, которые, конечно, не чужды политике. Но гораздо выразительнее свое отношение можно показать тем, как организована церемония, какие фильмы номинируются, какие становятся лауреатами. Гости церемонии уже второй год подряд поддерживают Украину вербально или через цвета одежды, "Оскар" получает документальный фильм "Навальный", о самом известном российском политзаключенном. Это выражает позицию "Оскара" гораздо яснее, чем политические заявления.

К тому же, обратите внимание, Иран за последнее десятилетие дважды получал "Оскар". Думаю, что к этому государству Америка относится не лучше, чем к России. Но иранские фильмы они показывают и награждают. Позиция американской академии довольна проста: они награждают фильмы, которые соответствуют их эстетическим и этическим установкам. Если официальный российский оскаровский комитет не может такие предложить, то для академии их попросту не существует.

В 2022 году статуэтка за лучший документальный фильм досталась "Навальному".Ее получила Юлия Навальная Фото: Kevin Winter/Getty Images

- В отличие от Ирана, Россия "Оскаров" за последние 10 лет не получала, и лишь дважды была в номинантах - с фильмами Звягинцева "Нелюбовь" и "Левиафан".

- Я убежден, что количество российских фильмов, получивших "Оскар", никак не связано с политикой. Просто они не соответствовали "оскаровским" критериям, которые постоянно меняются и не являются легко просчитываемыми.

- Абсолютными лидерами российского проката в этом году стали фильмы "Чебурашка" со сборами в 7 миллиардов рублей и "Вызов" - 2 миллиарда. Как это характеризует российский кинорынок?

- Это говорит о том, то в России больше нет Голливуда, который ушел в считанные дни после начала войны. Когда-нибудь после войны Голливуд вернется - скорее поздно, чем рано - ведь Россия огромная страна с огромным рынком, а американские капиталисты - люди прагматичные. Тогда люди снова обратятся к просмотру "Человека-паука 5" и "Мстителей 7". Те немногочисленные европейские и еще более немногочисленные азиатские фильмы, которые добираются до российского проката - они находятся в сегменте авторского кино или арт-хауса, и в любом раскладе они не могли быть лидерами проката.

- Фильм "Снегирь", один из немногих серьезных российских релизов этого года, провалился в прокате, собрав 56 миллионов при затратах в 300 миллионов рублей.

- Это авторское кино, серьезное, проблемное, трагическое, которое никогда не преодолеет "Чебурашку", ни в одной стране мира. Для того, чтобы фильм был драматичным и собрал аудиторию, он должен быть блокбастером с большими звездами. Например, "Оппенгеймер". Хотя и его случай коммерческого успеха из ряда вон выходящий. В Америке, Франции и Индонезии, как и в России, люди идут в кино, чтобы развлечься.

- Могут ли быть какие-то положительные моменты в уходе Голливуда? Как часто повторяли чиновники от кинематографа - зато теперь начнут смотреть российское кино…

- Российский кинорынок начал складываться 20 лет назад благодаря приходу к нам в страну Голливуда. Люди начали понимать, зачем тратить время и деньги на кинотеатры. Соответственно, в городах стали строить больше кинотеатров. Люди привыкли ходить в кино. И тогда стало появляться больше российских фильмов, начали создаваться отечественные блокбастеры, "русский Голливуд". Сейчас многие перестали ходить в кино в принципе, а кто-то смотрит пиратские копии фильмов в интернете. Если даже принять, что индустрия заработала от большого успеха "Чебурашки" и "Вызова" (хотя между ними очень большой разрыв), может быть, на каком-то коротком этапе это сработает. Но людям хочется разнообразия, а кинотеатры продолжают закрываться, испытывают недостаток в зрителях, умоляя государство выделить им субсидии.

- В отсутствии мировых новинок происходит ли провинциализация зрительского вкуса?

- Можно ли назвать провинциальным индийское или китайское кино? Только если ты привык считать центром мира Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Между тем, в Индии и Китае живет больше людей. Эта индустрия просто более самодостаточна. Голливуд снимает кино для всего мира, а Индия снимает фильмы для внутреннего рынка, как и Китай. Так же делал и СССР, но это не был провинциальный кинематограф, он собирал призы во всем мире, зарабатывал деньги на своей огромной аудитории. Сейчас российский рынок также становится замкнутой системой, только с гораздо меньшим производством, финансами, аудиторией.

- Насколько повлияло на качество российского кино количество уехавших люди из индустрии? Их действительно уехало настолько много? Или все же смогли уехать в основном звезды?

- Звезды для киноиндустрии очень важны. В авторском кино всегда локомотивами для процесса являются известные режиссеры. Большинство из них сейчас действительно либо уехали, либо замолчали. Борис Хлебников снял "Снегирь", но это скорее исключение. Фильм, как вы видите, провалился. Справедливости ради надо сказать, что и до войны фильмы, снятые известными режиссерами, часто могли провалиться в прокате, это не впервые.

Каждый талантливый яркий режиссер, который перестает снимать кино и уезжает за границу, - большой удар для страны. Представьте, Ларс фон Триер перестает снимать и покидает Данию. Или Аки Каурисмяки уезжает из Финляндии. В этом году в Каннах победила француженка Жюстин Трие - вся Франция ликует, и это очень важно для людей.

- Вы недавно вернулись из Венеции, что происходит сейчас на европейском кинорынке? Были ли представлены выдающиеся картины? Отзывается ли европейская проблематика в российском кино?

- "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса, победивший фильм - остро феминистическая картина, довольно революционная, с совершенно новым в кино подходом к эмансипации, сексуальности. Она рассказывает об эмансипации женщины через телесную и половую свободы.

Фильмы "Зеленая граница" польки Агнешки Холланд и "Я - капитан" итальянца Маттео Гарроне - ярчайшие картины о мигрантах и беженцах, призывающая к эмпатии, к тому, чтобы обнаружить и истреблять в себе внутренний расизм.

Картина "Зла не существует" японского режиссера Рюсукэ Хамагути посвящена экологической теме и борьбе с мегакорпорациями, которые захватывают немногочисленные девственные уголки природы, где человек все еще в контакте с природой.

Сегодня представить себе в России большой и яркий фильм об экологии, о феминизме или беженцах, способный заинтересовать аудиторию, почти невозможно. Еще два года назад это было вполне реально. Сегодня Россия и Европа стали разными мирами, если судить по тому, какое искусство возможно и востребовано в стране. И это ничего не говорит о предпочтениях аудитории. Это говорит о регулировании и контроле за искусством со стороны государства. Если бы его не было, я уверен, что талантливые российские режиссеры и сценаристы были бы озабочены схожими проблемами.