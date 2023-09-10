"Золотого льва" в Венеции получила вариация Франкенштейна

Главный приз 80-го Международного Венецианского кинофестиваля, "Золотого льва" завоевал фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" ("Poor Things"). Церемония награждения прошла на острове Лидо в Венеции в субботу, 9 сентября.

"Бедные-несчастные" - экспериментальная вариация на тему истории о докторе Франкенштейне. По сюжету ученый возвращает к жизни погибшую женщину, пересадив ей мозг ее нерожденного ребенка. Главную роль в картине сыграла Эмма Стоун, в фильме также приняли участие Уиллем Дефо и Марк Руффало.

Гран-при жюри фестиваля достался фильму японского режиссера Рюсукэ Хамагути "Зла не существует" о конфликтной ситуации, связанной с охраной окружающей среды, а "Серебряного льва" за режиссуру получил итальянец Маттео Гарроне с кинокартиной "Я - капитан". В ней рассказывается о двух сенегальских беженцах, которые пытаются добраться по Средиземному морю до Италии.

Среди лауреатов - фильм о беженцах на белорусско-польской границе

Специальный приз жюри заслужил фильм Агнешки Холланд "Зеленая граница" о страданиях беженцев на белорусско-польской границе. Приза за лучший сценарий удостоен фильм "Граф", в котором чилийский диктатор Аугусто Пиночет предстает в образе вампира.

Лучшим актером был признан Питер Скарсгард за роль страдающего деменцией в фильме "Память", а лучшей актрисой - Кейли Спейни, сыгравшая супругу Элвиса Пресли в картине "Присцилла". Премию за лучший актерский дебют имени Марчелло Мастроянни получил Сейду Сарр - за главную роль в "Я - капитан".

На церемонию вручения наград в Венецию в этом году не приехали многие звезды Голливуда из-за забастовки гильдии киноактеров и гильдии сценаристов Америки, которые запретили своим членам поездки на фестивали с целью рекламы. Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль прошел с 30 августа по 9 сентября.

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