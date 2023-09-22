Почему Россия отказалась от "Оскара"?

22 сентября стало известно, что Россия больше не будет претендовать на кинопремию "Оскар". Российский оскаровский комитет, который занимался отбором фильмов, приостановил свою работу. Документалист и член оскаровского комитета Виталий Манский считает ошибкой, что Американская киноакадемия первой не запретила России участвовать в конкурсе. По мнению Манского, шансы на то, что российский фильм в ситуации войны с Украиной был бы выдвинут американскими академиками на "Оскар", равны нулю. Режиссер убежден, что Россия вообще не имеет права участвовать в международном конкурсе, а сегодняшнее заявление российских кинодеятелей - всего лишь пропагандистская манипуляция.

"Если в спорте Олимпийский комитет высказал, пусть и гибридную, но понятную позицию по участию российских спортсменов в соревнованиях, то Американская киноакадемия молчит. Поэтому де-юре Россия могла бы выдвинуть фильм. Но шансов у него не было бы никаких, - уверен Манский. - Да и нет сейчас в России кино, которое могло бы претендовать на значимость. Поэтому Россия и пошла на опережение. Я понимаю, что там позиция Михалкова очень сильна, и это во многом его решение. Возможно, не только Никиты Михалкова, но и его брата, потому что Андрон Кончаловский всегда был заточен на то, чтобы получить "Оскар", как его брат (на "Оскар" выдвигались фильмы Кончаловского "Дом дураков", "Рай", "Дорогие товарищи" - прим. Ред.), а теперь понятно, что такого шанса уже не будет. Российский оскаровский комитет просто признал бессмысленность выдвижения российского кино".

Никита Михалков (слева) и Андрей Кончаловский Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/dpa/picture alliance

"Оскаровская гонка - это всегда легальная форма продвижения кинематографа той или иной страны. Это выход на рынки, привлечение внимания, возможность выхода в прокат на новых территориях. В сегодняшних условиях все это для России неактуально. Из-за того, что "Оскар" первым не выступил со здравым и справедливым запретом на участие в конкурсе российского кино, он дал возможность такой манипуляции и пропагандистской акции со стороны внутренней российской киноэлиты", - считает Виталий Манский.

Россия и "Оскары". История вопроса

Ежегодно премию "Оскар" присуждают, помимо прочего, в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Процедура выдвижения фильма описана в правилах премии: страна, которая хочет выдвинуть фильм, должна иметь утвержденную оскаровской академией профессиональную организацию, в которую входят кинопроизводители страны. Они выдвигают на премию лучший фильм, произведенный за прошедший год. Из всех представленных фильмов разных стран после голосования киноакадемиков формируется шорт-лист номинантов на "Оскар". За последние 10 лет в число номинантов премии попадали два российских фильма: "Нелюбовь" и "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Режиссер Андрей Звягинцев (справа) и продюсер Александр Роднянский. Лос-Анджелес, 2018 год Фото: Chris Pizzello/AP/picture alliance

Комиссия по выдвижению российского кино на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" (российский оскаровский комитет) состоит из российских лауреатов и номинантов премии "Оскар", а также режиссеров и продюсеров, чьи фильмы получали главные призы фестивалей класса "А". Почти 20 лет, начиная с 2002 года, оскаровский комитет возглавлял режиссер Владимир Меньшов - обладатель "Оскара" 1981 года за фильм "Москва слезам не верит". После его смерти в 2021 году пост занял Павел Чухрай, чей фильм "Вор" номинировался на "Оскар" в 1998 году.

Уже в прошлом 2022 году в российском оскаровском комитете произошел раскол. Президиум Киноакадемии России в одностороннем порядке принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар". Хотя к тому моменту уже был сформирован длинный список фильмов для выдвижения от России, в который вошли 122 картины. С решением Киноакадемии были не согласны члены российского оскаровского комитета. Тогда из состава комитета вышел его председатель Павел Чухрай, а также режиссеры Андрей Звягинцев, Николай Досталь и другие.

Последним фильмом, который выдвинул на премию комитет, стала драма "Разжимая кулаки" Киры Коваленко в 2021 году.

Российское кино. Есть что показывать миру?

Виталий Манский считает, что в 2023 году России нечего предложить международному киносообществу: "Те из российских кинодеятелей, кто мог претендовать на "Оскар", живут за пределами России и за пределами юрисдикции российского оскаровского комитета. Звягинцев, например, работает во Франции".

Режиссер-документалист Виталий Манский Фото: Sergei Savostyanov/dpa/picture alliance

"В прошлом году "Оскара" получила документальная полнометражная картина о Навальном, о российской повестке. Если бы сейчас было какое-то мощное антивоенное русскоязычное кино, оно могло бы претендовать на премию, - уверен Манский. - Но сегодня в России ведущие кинематографисты дистанцировались от процесса, а те, кто остались внутри страны, идут на слишком большое количество компромиссов в наше бескомпромиссное время. Главное, что могло бы быть интересно миру в российском кино, - это тема войны, ответственность за войну, понимание войны. Этого нет ни в документальном, ни в игровом кино, где особенно сильна цензура. Я не понимаю, с каким кинопосланием сегодня могла бы обратиться Россия к международному сообществу".

В своих соцсетях продюсер Александр Роднянский, чьи фильмы номинировались на "Оскар" и который тоже был членом российского оскаровского комитета, высказался на тему участия России в международной кинопремии. "Год назад, когда Россия впервые отказалась выбирать фильм, который будет представлять страну в конкуренции за главную мировую кинопремию, я поддержал это решение. За прошедший год мое мнение не изменилось. Но совсем не по тем причинам, которые любит озвучивать российская пропаганда: не потому, что российскую культуру кто-то "отменяет" и "окружает запретами" на Западе. Это чушь. А потому, что страна, ведущая преступную войну, не должна принимать участие в оскаровской гонке, если она не может прямо и честно говорить о происходящем, - отмечает Роднянский. - "Оскары" получают фильмы, проговаривающие время. Авторы которых остро переживают происходящее со своими странами, их трагедии, проблемы и преступления. Будь-то Польша, Иран или Германия. А где эти фильмы в сегодняшней России? <...> Я уверен, что авторы, способные создавать такое кино, в стране есть. И мы обязательно увидим российские фильмы, прямо говорящие и о войне <...>. Но когда?"

Мстислав Чернов на фестивале "Сандэнс", 2023 год Фото: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance

Украину в актуальной оскаровской гонке будет представлять картина "20 дней в Мариуполе". "Этот документальный фильм военного корреспондента Мстислава Чернова рассказывает о событиях первых недель войны, когда российская армия начала атаковать город, - поясняет Роднянский. - Страшные эпизоды бомбардировок жилых домов в городе, ракетный обстрел роддома, жизнь людей в осажденном россиянами городе - в фокусе внимания автора фильма, его продюсера Василисы Степановой и работавшего с ними знаменитого фотографа Евгения Малолетки". В этом году фильм "20 дней в Мариуполе" уже получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино "Сандэнс" в США.

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