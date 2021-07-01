Российский актер и режиссер Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни

Советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщил киноконцерн "Мосфильм".

По его данным, Меньшов умер от последствий COVID-19.

"Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссeра, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей", - говорится в сообщении киноконцерна.

О дате и времени прощания станет известно позднее.

Лауреат премии "Оскар" и создатель любимых картин

Режиссер останется в памяти благодаря любимым многими картинам: "Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Ширли-мырли".

Среди других режиссерских работ мастера - "Зависть богов", "Розыгрыш", "Ночь коротка". Кроме того, он написал сценарии к фильмам: "Я служу на границе", "Большой вальс".

Меньшов сыграл более 100 ролей в разных по жанру лентах. Среди них: маршал Конев в картине украинского кинорежиссера Тимофея Левчука "Если враг не сдается", Олег Николаевич в социальной драме Карена Шахназарова "Курьер", Меньшиков в исторической драме "Царевич Алексей", Гесер в фильмах-фэнтези Тимура Бекмамбетова "Ночной дозор" и "Дневной дозор" и другие.

Владимир Меньшов был удостоен звания народный артист РСФСР (1989). В 1965 году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ). В 1970 году - аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

Являлся лауреатом Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "лучший фильм на иностранном языке"), членом Союза кинематографистов РФ.

Смотрите также: