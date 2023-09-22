Россия второй год подряд не выдвинет свой фильм на "Оскар"

В РФ сочли, что выдвигать фильм на "премию американской киноакадемии" неуместно. До войны в Украине российские картины регулярно боролись за награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Россия в 2023 году, как и годом ранее, не будет выдвигать свой фильм на престижную кинопремию "Оскар", а работа Российского оскаровского комитета приостановлена. Об этом сообщает в пятницу, 22 сентября, агентство ТАСС со ссылкой на трех бывших членов комитета.

В частности, продюссер и режиссер Федор Попов заявил, что "выдвижение на премию американской киноакадемии "Оскар" в сложившихся обстоятельствах, когда Россия обложена санкциями, а российская культура, спорт и не только подвергаются гонениям и запретам, выглядело бы предельно неуместно". Два других собеседника, чьи имена агентство не называет, тоже подтвердили, что в 2023 году лента из РФ не будет участвовать в номинации на "Лучший фильм на иностранном языке". Пресс-служба президиума Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ не ответила на запрос ТАСС.

После начала войны в Украине Киноакадемия России в одностороннем порядке отказалась выдвигать российский фильм на премию "Оскар". В результате председатель Российского оскаровского комитета Павел Чухрай, который, по его словам, узнал об этом решении из сообщения ТАСС, оставил свой пост. Это "неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии", с членами организации "не только не советовались, даже не сочли нужным уведомить о таком решении", заявил Чухрай в письме членам национального оскаровского комитета. Кроме него, комитет в 2022 году покинули еще несколько известных российских кинематографистов.

Россия, СССР и "Оскары"

До началаполномасштабного вторжения в Украину Россия регулярно выдвигала свои фильмы на "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Несколько раз они попадали в шортлисты академии. Первый "Оскар" принесла России драма Никиты Михалкова "Утомленные солнцем" в 1995 году. Спустя пять лет заветную статуэтку получил сценарист и режиссер Александр Петров, победив в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" с экранизацией повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море".

Первый советский "Оскар" был получен в 1943 году в категории "Лучший документальный фильм". Награды была удостоена работа 15 фронтовых операторов, снявших фильм "Разгром немецких войск под Москвой". В категории "Лучший фильм на иностранном языке" СССР получил еще три "Оскара": за картины "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Дерсу Узала" Акиры Куросавы и "Москва слезам не верит"Владимира Меньшова.

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