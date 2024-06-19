Антон Долин: Немецкое кино - качественный мейнстрим

Кинокритик Антон Долин - о том, что его поддерживает в изоляции, о "типичном" немецком кино и с чего начать знакомство с ним, а также как выбирать хорошие фильмы и что смотреть в 2024 году.

DW: Открывая свой творческий вечер в Кельне, вы рассказали, что в последнее время много ездите и вам нравится встречаться и разговаривать с людьми - лицом к лицу. Вам это помогает справиться с изоляцией, которую вы в последние два года ощущаете особенно сильно. Что вас поддерживает?

Антон Долин: Работа очень помогает. Меня поддерживает то, что я чувствую и слышу напрямую, читаю в комментариях. То, что моя работа поддерживает других, что она полезна людям, помогает им эмоционально, психологически. То, что рядом со мной находятся мои близкие, моя семья и моя собака. С ними мне проще проходить через эти испытания. Поддерживает бесконечное потребление культуры. И меня очень поддерживают путешествия, потому что, лишившись возможности жить в своем доме, в своей стране, в своем городе, я все-таки сохранил возможность ездить по миру. И я этой возможностью пользуюсь.

- Интересно узнать ваше мнение о немецком кино. Какие фильмы последнего времени вы бы отметили?

- Последний немецкий фильм, который произвел на меня сильное впечатление, но, кстати говоря, никому особенно не понравился ни в Германии, ни в Европе, называется "Теория всего" молодого режиссера Тимма Крёгера (Timm Kröger). Это только второй его фильм. Он получил отказ от Берлинского фестиваля, но его премьера состоялась в рамках основной программы 80-го Венецианского фестиваля в сентябре 2023 года. Там его восприняли как какой-то странный, причудливый жест.

Кадр из фильма "Теория всего" Тимма Крёгера Фото: Neue Visionen Filmverleih/dpa

Действительно, это ретро-фантастика об ученом-физике, который приезжает в Альпы на некий конгресс, и там с ним происходят странные события: он влюбляется, но потом эта пианистка пропадает без вести, другие ученые погибают, но на следующий день оказываются живы, находятся какие-то временные туннели и петли. В общем, это такая научно-фантастическая версия "Оппенгеймера". Мне кажется, что сегодня проблема теоретической физики опять актуальна. Не только потому, что она по-прежнему находится на переднем крае научных изысканий. Но и потому, что важной оказалась снова тема личной ответственности ученого за состояние вещей в мире. Ученый - это не человек в башне из слоновой кости, который отстранен от реальности, а тот, кто ее предопределяет.

Если немножко расширить эту тему, можно сказать то же самое о кинорежиссерах или писателях, о музыкантах или о любом человеке, который занимается искусством и имеет достаточно большую аудиторию. Искусство, конечно, не наука, но это тоже странный параллельный мир, который в то же время отражает реальность нашего мира. И эта кинокартина мне очень запомнилась, наверное, именно тем, что она не типична для немецкого кино. Немецкое кино в последние десятилетия - как я это вижу - слишком зациклено на непосредственном, прямолинейном отражении социальных, политических проблем и ситуации в стране и в Европе. Это похвально. Но подчас эти фильмы не сообщают нам чего-то большего. И сделаны они достаточно неизобретательно с точки зрения поиска какого-то киноязыка. Все-таки искусство существует, когда оно эволюционирует формально, а не только содержательно.

Коринна Харфаух и Ларс Айдингер в фильме "Смерть" режиссера Маттиаса Гласнера Фото: Jakub Bejnarowicz/Wildbunch/dpa/picture alliance

Последний большой немецкий фильм, который я смотрел, - "Смерть" Маттиаса Гласнера (Matthias Glasner). Он принимал участие в Берлинале- 2024. Монументальная фреска о том, что такое "умирать", которая увязывает алкоголизм, классическую музыку, депрессию, тему старения. Это важные темы для немецкого общества и в целом для Европы. Прекрасный Ларс Айдингер (Lars Eidinger) играет одну из главных ролей. Он сегодня один из лучших в Европе. Я получал удовольствие, когда смотрел этот четырехчасовой фильм. Но я отдаю себе отчет в том, что с появлением подобного фильма кинематограф ни на миллиметр не сдвигается ни вперед, ни в какую-либо другую сторону, что это просто качественный мейнстрим. Большая часть немецкого кино - интеллигентный, качественный мейнстрим. Немецкое кино в свои лучшие годы, как в 1960-70-е, когда родились такие таланты, как Фассбиндер, Вендерс, Херцог, Маргарета фон Тротта, так и во времена экспрессионизма 1920-х и начала 1930-х, было в авангарде мирового кинематографа. Сегодня - нет.

- С чего начать тому, кто хочет познакомиться с немецким кино? Каких режиссеров нужно обязательно посмотреть?

- Начинается классика с экспрессионизма - это Фридрих Мурнау (Friedrich Wilhelm Murnau) и Фриц Ланг (Fritz Lang).

Без них так же невозможно представить себе немецкую культуру, как без Гёте (Johann Wolfgang von Goethe) или Шиллера (Johann Christoph Friedrich von Schiller). Каждый кадр можно включать в учебники, и они включены в эти учебники. Мурнау - это, прежде всего, "Фауст", "Носферату" и "Последний человек". Ланг - это "Метрополис", "Нибелунги" и "Завещание доктора Мабузе", который, как известно, был запрещен при нацистах.

Также заслуживает внимания "Голем, как он пришел в мир" Пауля Вегенера (Paul Wegener). И "Кабинет доктора Калигари" Роберта Вине (Robert Wiene). Это картины, которые полностью перестроили представление мира о том, что такое вообще кино как искусство. И, кстати говоря, куча жанров родилась из этих фильмов. Как минимум, хоррор родился именно в Германии. Научная фантастика тоже. Последнее - это Ланг, а хоррор - это Мурнау.

Ну, и конечно, познакомится с послевоенным кино ФРГ - оно потрясающее. Начиная с самых ранних фильмов Вима Вендерса (Wilhelm Ernst (Wim) Wenders) и лент Райнера Вернера Фассбиндера (Rainer Werner Fassbinder) практически любого периода. Наверное, главный фильм Фасбиндера - "Замужество Марии Браун", который показывает на примере судьбы одной женщины судьбу Германии как государства, как страны. Кроме того, стоит обратить внимание на Вернера Херцога. Он достойный наследник экспрессионизма, что выразилось и в его ремейке "Носферату - призрак ночи" с Клаусом Кински (Klaus Kinski), и в других легендарных фильмах: "Агирре, гнев Божий" или "Каждый сам за себя, а Бог против всех". Я думаю, что для любого человека, который интересуется хотя бы поверхностно немецкой культуры, обязателен просмотр именно этих фильмов.

Что касается новейшего времени, допустим, последних 30 лет, то нужно посмотреть работы Тома Тыквера (Tom Tykwer). Без него никак. И обязательным для просмотра должен считаться фильм "Тони Эрдман" Марен Аде (Maren Ade). С моей точки зрения, это самый остроумный и в то же время трогательный немецкий фильм, снятый в XXI столетии.

- Немецкая актриса Сандра Хюллер (Sandra Hüller) добилась феноменального успеха за последний год. Участие в двух премированных картинах. Две награды для нее лично в Европе - национальная кинопремия Франции "Сезар" и приз Европейской киноакадемии, а также номинация на "Оскар", "Золотой глобус" и премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Как вы к ней относитесь?

- Она - суперзвезда. В "Тони Эрдмане", наверное, лучшая ее роль. Я обратил на нее внимание, когда впервые увидел в "Реквиеме" Ханса-Кристиана Шмидса (Hans-Christian Schmids). Это изумительный фильм об изгнании дьявола, об экзорцизме в Германии. Ее звезда взошла в одночасье, после этого фильма. Он поднят на невероятный уровень именно актерской работой. Особенно кульминационная последняя сцена голой вечеринки - высший пилотаж актерской игры.

Сандра Хюллер в фильме "Тони Эрдманн" Фото: Komplizen Film

Что же касается последнего года, это, конечно, очень яркий момент, что Сандра Хюллер, немецкая актриса, сыграла главные роли в двух, по сути дела, главных европейских фильмах года, получивших главные премии на Каннском кинофестивале 2023 года: "Анатомия падения" удостоилась "Золотой пальмовой ветви", а "Зона интересов" - Гран-при жюри. Обе киноленты получили "Оскара", вошли в большинство списков лучших фильмов. Интересно, что Хюллер, немецкая актриса, снялась в главной роли у француженки и у англичанина. То есть это действительно международное кино, хоть и с немецким акцентом. Обе роли, сыгранные актрисой, очень разные. Но их объединяет то, что в них нет чрезмерной эмоциональности, наоборот, преобладает сдержанность. Это очень сложно играть. И когда актрисе удается сыграть двух абсолютно противоположных персонажей одинаково виртуозно, это признак грандиозного класса, профессионализма и таланта.

- Вы достаточно критично относитесь к премии "Оскар". Вы считаете, что фильм, который получает "Оскара", это не великий фильм, а тот, который просто оказался в нужном месте в нужное время. И, что если посмотреть на список кинолент-оскароносцев за последние сто лет, то так называемых великих фильмов там меньшинство.

- Я спокойно отношусь к премии "Оскар". Это всего лишь премия американской киноиндустрии - известная и раскрученная, но не более того. Она помогает нам увидеть, какие фильмы в этом сезоне модные, важные и о чем-то говорят. Показатель определенного качества, но не гарантия ни гениальности, ни того, что этот фильм останется в истории. Не мерило вообще ни для чего. Кубрик никогда не получал "Оскара", но мы же не сомневаемся, что он величайший режиссер.

- Как выбрать хороший фильм, когда смотреть все подряд нет времени? На что ориентироваться?

- Если говорить о новых фильмах, то читайте критиков, смотрите сайты, которые представляют собой агрегатор критических мнений. Если есть любимый критик - это ваш путеводитель. Если нет - залезаете на сайт со средневзвешенным средним числом процентов положительных и отрицательных рецензий и смотрите там. У этого фильма - 88 положительных рецензий: ух ты, любопытно. А у этого всего 25 - скорее всего, на него не стоит ходить. Не обязательно так, но если есть хорошая оценка критиков, высокие кассовые сборы и наличие полученных на кинофестивалях премий - это как бы три объективных показателя качества фильма, - то это точно что-то, что заслуживает внимания. Хотя никто не гарантирует, что вам лично это понравится.

Еще можно включать собственные фильтры. У кого-то фильтр жанровый. Кто-то не переносит фильмы ужасов, но очень любит комедии, а другой - наоборот. Может быть фильтр по странам. У кого-то он связан с актерами - вы смотрите все, где снялся Аль Пачино. Хороший фильм, плохой - не важно. Он для вас хороший, потому что там Аль Пачино, и вам все равно, что напишут критики.

Что касается старых классических фильмов - все гораздо проще. Давным-давно существуют рейтинги лучших фильмов всех времен и народов. Рейтинги на "Кинопоиске" для русскоязычной аудитории. Есть списки, составленные критиками и разными профессиональными институтами, специализированными журналами или сайтами, например, независимым некоммерческим Американским институтом киноискусства (AFI). Даже в Википедии есть страница "Лучшие фильмы всех времен и народов" с ссылками. Свои рейтинги любимых фильмов составляли разные кинематографисты - от Никиты Михалкова до Стивена Спилберга.

- Что посмотреть в 2024 году?

- Если вы интересуетесь русской культурой, российской или русскоязычной культурой - называйте как хотите, то мимо "Мастера и Маргариты" пройти нельзя. Это важное событие, настоящая веха. Опять же, никакой гарантии, что вам понравится. Этот фильм многих разделил, но он точно стал событием. Если говорить о мировом кино, то в мейнстрим, это ясно уже сейчас, в 2024 году задали тон два сиквела. Это "Дюна. Часть вторая" Дени Вильнёва. Очень мощное кино. Антиутопия, а не только научная фантастика. И "Головоломка - 2". Это анимация, но это в то же время и психологическое исследование устройства мозга подростка. Да и не только подростка. Шедевр студии Pixar, которая вообще плохих мультфильмов не делает, но иногда делает просто хорошие, а иногда выдающиеся. Вторая "Головоломка" скорее относится к выдающимся.

Что касается авторского кино, я думаю, что хочешь не хочешь, а надо посмотреть драму "Анора" Шона Бэйкера, получившую "Золотую пальмовую ветвь" на 77-м Каннском кинофестивале, и примечательную среди прочего актерским составом: большинство основных ролей в нем сыграли русскоговорящие актеры. Это не самый мой любимый фильм в этом году. Но когда картина о любви, да еще и с русскими артистами и эротическими сценами побеждает в Каннах, то логично идти ее смотреть. В октябре она выйдет на экраны всего мира.

Кадр из фильма "Саван" Дэвида Кроненберга Фото: Prospero Pictures/SBS Productions/ Saint Laurent/picture alliance

Мои любимые фильмы другие. Это "Саван" - история о человеке, который установил технологически новаторскую камеру наблюдения за разлагающимся телом своей жены в могиле. Фильм Дэвида Кроненберга с Венсаном Касселем, Гаем Пирсом и Дианой Крюгер в главных ролях. Кстати, опять там блистает немецкая актриса.

Еще мне очень понравился "Виды доброты" Йоргоса Лантимоса - триптих буддистских трагикомических сюжетов с Уиллемом Дефо и Эммой Стоун. Его картина "Бедные-несчастные" уже прогремела в прошлом году. И третий фильм, который меня совершенно очаровал, - индийский картина "Всё, что нам кажется светом". Это история двух влюбленных медсестер в современном Мумбаи, поэтическое скрещивание фантастики, сказки и документалистики, совершенно необычная по языку, очень светлая, нежная и оптимистичная картина.