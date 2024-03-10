Немецкие фильмы 2024 года, которые нельзя пропустить

Две немецкие картины были в основном конкурсе Берлинале-2024. “Учительская” претендует на премию “Оскар”. Какие немецкие фильмы нельзя не посмотреть в этом сезоне? Подробный разбор DW.

Судя по немецким фильмам, вышедшим на экраны в первые два месяца 2024 года, сезон обещает принести успех киноиндустрии Германии. Немецкие картины участвуют в главных международных кинофестивалях, номинируются на "Оскар" и имеют неплохие шансы стать лидерами кинопроката. Не пропустите самые громкие работы немецких режиссеров!

"Смерть" ("Sterben")

Члены семьи Лунис не питают друг к другу теплых чувств. Сын Том (дирижер - к сожалению, всего лишь молодежного оркестра, как подчеркивает его мать) каждый раз испытывает приступы панической атаки, когда видит на дисплее мобильного телефона звонок от родителей. Дочь Эллен вообще не обращает внимания на то, кто ей звонит, - в ее жизни, заполненной алкотрипами и саморазрушением, нет места привязанности к кому бы то ни было. Личная жизнь у обоих тоже не сложилась: Том участвует в воспитании ребенка своей бывшей девушки, а Эллен заводит интрижку с женатым стоматологом. Между собой брат с сестрой тоже не общаются.

Кому Том и Эллен обязаны своей дисфункциональностью, становится очевидным при первом взгляде на их мать. Лиззи Лунис - холодная и полностью лишенная эмпатии. Она не устает напоминать сыну, что тот появился в результате "несчастного случая", и признается, что не любила его с рождения. Сын отвечает ей взаимностью.

Ларс Айдингер - исполнитель одной из главных ролей в фильме "Смерть" Фото: Jakub Bejnarowicz/Port au Prince/Schwarzweiss/Senator/Berlinale/dpa/picture alliance

Единственный приятный человек в этой семье - Герд, отец Тома и Эллен. Но он стар, страдает деменцией - и Лиззи, которая больше не в силах ухаживать за мужем, приходится отправить его в дом престарелых. У самой Лиззи, помимо тяжелой формы диабета и почечной недостаточности, обнаруживается рак - и жить ей осталось недолго. Глубокие переживания, вызванные болезнью и угасанием родителей, заставляют Тома и Эллен по-новому взглянуть на свои чувства и проанализировать отношения с близкими людьми.

Режиссер и автор сценария фильма "Смерть" (другие варианты перевода названия - "Умирание" и "Умирать") Маттиас Гласнер (Mattias Glasner) посвятил своей семье. В ходе пресс-конференции на завершившемся недавно Берлинале, где картина была награждена "Серебряным медведем" за лучший сценарий, Гласнер рассказал, что поводом для создания фильма стала смерть обоих его родителей. Некоторые сцены - например, прощание Тома с отцом в больнице - режиссер перенес в фильм из своей жизни.

Но смерть - лишь одна из многих тем, о которых идет речь в фильме. На протяжении трех часов картина рассказывает о жизни во всех ее проявлениях: со взлетами и падениями, болезнями и зависимостями, депрессиями и любовью к близким. Немецкие актеры Ларс Айдингер (Lars Eidinger) и Коринна Харфух (Corinna Harfouch) на пресс-конференции после премьеры фильма на Берлинале признались, что эта работа стала для них обоих одним из самых острых и глубоких переживаний в карьере.

"С любовью, ваша Хильда" ("In Liebe, eure Hilde")

"С любовью, ваша Хильда" - еще одна немецкая картина, премьера которой состоялась в рамках 74-го кинофестиваля Берлинале. Главная героиня - Хильда Коппи (Hilde Coppi), член движения Сопротивления и организации "Красная капелла", которая действовала в Германии в годы Второй мировой войны. Но фильм рассказывает не столько о героической борьбе немцев, сколько о любви.

Хильда и Ганс Коппи счастливы и полны надежд. Кадр из фильма "С любовью, ваша Хильда" Фото: Frederic Batier/Pandora Film

В тот момент, когда к дому Хильды подъезжает машина с сотрудниками гестапо, приехавшими ее арестовывать, она собирает клубнику. Когда выпрямляется, видно, что она беременна. За решеткой она рожает сына, оглашение приговора откладывают, чтобы молодая мать могла кормить ребенка. Фильм о жизни и гибели Хильды Коппи состоит из двух сюжетных линий. Одна из них - это последние месяцы ее жизни в тюрьме перед казнью. Вторая - это история ее встречи и любви с будущим мужем, коммунистом Гансом Коппи (Hans Coppi), также входившим в состав "Красной капеллы".

Режиссер Андреас Дрезен (Andreas Dresen), родившийся в 1963 году в восточногерманском городе Гера, в одном из интервью признался, что ему хотелось "снять героев Сопротивления с гранитного пьедестала" и рассказать о том, что они были живыми людьми - молодыми, веселыми, полными надежд. Члены "Красной капеллы" расклеивают и распространяют антивоенные листовки, передают секретные радиосообщения - и загорают на пляже, едят мороженое в кафе, смеются, ревнуют, признаются в любви, целуются и занимаются сексом, как молодые люди в любое время и в любой стране.

Но в 1942 году членов "Красной капеллы" арестовывают и приговаривают к смертной казни. В одном из последних эпизодов фильма Хильду Коппи подводят к гильотине. И эти кадры сменяются сценой на танцплощадке: влюбленные Хильда и Ганс кружатся в танце под веселую музыку на фоне заката. Впереди у них было целое лето - и целая жизнь.

"Учительская" ("Das Lehrerzimmer")

Новая учительница математики и физкультуры в одной из гамбургских школ - перфекционистка. Она работает с утра до ночи, старательна, отзывчива, любит своих учеников. А еще она одержима идеей справедливости и политкорректности. Все это ужасно раздражает ее коллег, считающих Карлу Новак амбициозной карьеристкой.

Когда в школе начинают пропадать деньги из кошельков учителей и школьников, в кражах обвиняют одного из учеников Карлы - турецкого происхождения. Возмущенная обвинениями в адрес мальчика, учительница придумывает способ, как найти вора, и тайно снимает происходящее в учительской на камеру в ноутбуке. Лучше бы она этого не делала…

Фильм "Учительская": реалистичность событий, универсальность проблем Фото: Alamode Film/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS/picture alliance

Фильм немецкого режиссера турецкого происхождения Илькера Чатака (İlker Çatak) "Учительская" по уровню строгости и точности характеристик сравнивают с работами австрийца Михаэля Ханеке (Michael Haneke), а по холодной безжалостности, с которой режиссер наблюдает, как ситуация вокруг его героини становится все более безнадежной и отчаянной, - с саспенсом в скандинавских детективах.

Действие фильма не выходит за пределы здания школы, но проблемы, о которых говорит режиссер, универсальны. "Учительская" - это фильм о границе между идеализмом и требованиями реальности. О том, куда ведет путь, вымощенный благими намерениями, и о том, как одно неверное решение может привести к тому, что честный и справедливый человек превращается в изгоя.

Картина "Учительская" номинирована на премию "Оскар" в номинации "Лучший зарубежный фильм".

"Стелла. Жизнь" ("Stella. Ein Leben")

Берлин, 1940 год. 18-летняя Стелла - ее роль исполняет немецкая актриса Паула Бер (Paula Beer) - выступает на сцене со своим джаз-бэндом. Ее мечта - стать знаменитой джазовой певицей. Но есть два серьезных препятствия: во-первых, нацисты отвергают джаз, считая его "дегенеративной" музыкой, а во-вторых, хотя голубоглазая блондинка Стелла выглядит как "истинная арийка", она - еврейка.

Фильм "Стелла. Жизнь" основан на реальной истории берлинки Стеллы Гольдшлаг (Stella Goldschlag), которая во времена Холокоста втиралась в доверие к скрывавшимся от нацистов евреям и выдавала их гестапо. Режиссер и соавтор сценария Килиан Ридхоф (Kilian Riedhof) подробно описывает жизнь Стеллы вплоть до ее ареста в 1943 году - для того, чтобы понять, кем же на самом деле была Стелла: преступницей или жертвой.

Стелла Гольдшлаг: преступница или жертва? Кадр из фильма "Стелла. Жизнь" Фото: Verena Heller/Majestic Film

Родители Стеллы относились к столичной богеме: ее отец был известным композитором, а мать - знаменитой эстрадной певицей. После прихода к власти национал-социалистов отец и мать Стеллы лишились работы, а девушку исключили из государственной школы, и она была вынуждена перейти в учебное заведение для евреев. Все попытки Гольдшлагов эмигрировать в США остались безуспешными. Вскоре Стеллу и ее родителей привлекают к принудительному труду на одном из оружейных заводов.

В июле 1943 года Стеллу с родителями арестовывает гестапо. В тюрьме ей предлагают сделку: она и ее семья избегут депортации, если Стелла согласится выдавать евреев. Благодаря "арийской" внешности девушка могла свободно передвигаться по Берлину - никто не мог заподозрить в ней еврейку. Из-за своих связей она превратилась в ценного агента для нацистов. Число выданных ею берлинских евреев, по разным данным, составляет от 600 до трех тысяч человек.

Режиссер Килиан Ридхоф прочитал историю Стеллы Гольдшлаг в одной из немецких газет более 20 лет назад. По его словам, он был потрясен историей "белокурого призрака", как иногда называли Стеллу. Сценарий фильма, написанный режиссером в сотрудничестве с Яном Брареном (Jan Braren) и Марком Блёбаумом (Marc Blöbaum), стал результатом многолетней работы с историческими документами, бесед со свидетелями и экспертами, изучения стенограммы суда над Стеллой в Западном Берлине в 1957 году и анализа свидетельских показаний.

Бонус: британский фильм "Зона интересов" ("The Zone of Interest")

"Зона интересов" - не немецкая картина. Но об истории Германии. Фильм британского режиссера Джонатана Глейзера, экранизировавшего одноименный роман Мартина Эмиса, был снят в копродукции Великобритании, США и Польши. Тем не менее, мы решили включить его в наш список - учитывая, что тема фильма имеет непосредственное отношение к прошлому Германии и в главных ролях заняты немецкие актеры.

Хедвиг Хёсс в исполнении актрисы Сандры Хюллер Фото: Leonine Studios

Главные герои "Зоны интересов" - комендант концентрационного лагеря Освенцим Рудольф Хёсс (Rudolf Höß), роль которого исполнил Кристиан Фридель (Christian Friedel), и его жена Хедвиг (Hedwig Höß), блестяще сыгранная одной из самых востребованных немецких актрис Сандрой Хюллер (Sandra Hüller). Фильм рассказывает о буднях многодетной семьи Хёссов (у Рудольфа и Хедвиг было пятеро детей), устроившей себе райский уголок за забором лагеря смерти. Они загорают на берегу реки, плавают на байдарке, устраивают пикники в саду возле бассейна, празднуют дни рождения в саду с ухоженными клумбами, не обращая внимания на летящий из-за забора пепел и на доносящиеся оттуда выстрелы, крики и лай собак.

Фильм "Зона интересов" - картина о банальности зла и о прилежных исполнителях. И о тупой бездушности, позволяющей возделывать свой сад, закрывая глаза на то, что за оградой убивают людей. От большинства картин о Холокосте работа Джонатана Глейзера отличается тем, что режиссер отказался от визуализации сцен насилия. В фильме нет ни одного кадра, показывающего убийства в Освенциме. Чудовищность происходящего в лагере смерти передают звуки, раздающиеся на протяжении всего фильма из-за бетонного забора: гул работы дымящих крематориев, удары, рыдания, автоматные очереди. И этот постоянный фон размеренных будней семьи Хёссов превращает жанровые сцены из жизни добропорядочных немецких бюргеров в фильм ужасов.

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