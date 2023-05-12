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Вручение Немецкой кинопремии
Вручение Немецкой кинопремииФото: Hannes P. Albert/dpa/picture alliance
КультураГермания

"Учительская" получила высшую награду Немецкой кинопремии

Екатерина Венкина
26 мин. назад

"Золотую Лолу" в категории "Лучший художественный фильм" неожиданно для многих получила драма "Учительская" режиссера Илькера Чатака. У фаворита "На Западном фронте без перемен",отмеченного критиками, - девять наград.

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Немецкой кинопремии (Deutscher Filmpreis), также известной как "Лола", в категории "Лучший художественный фильм" ("Золотая Лола") удостоена повествующая о внутришкольном конфликте драма "Учительская" ("Das Lehrerzimmer") режиссера Илькера Чатака (Ilker Çatak). Присуждение наград состоялось в Берлине в пятницу, 12 мая.

Актриса Леони Бенеш (Leonie Benesch), известная по ролям в телесериалах "Вавилон-Берлин" и "Корона", играет учительницу, которая хочет разобраться в серии школьных краж и решает тайно установить камеру в учительской. Фильм получил в общей сложности пять наград. Бенеш была признана лучшей исполнительницей главной роли, а Чатак - лучшим режиссером.

Получившая признание у критиков новая экранизация антивоенного романа немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) "На Западном фронте без перемен" ("Im Westen nichts Neues") завоевала девять наград, включая "Серебряную Лолу", упустив при этом главный приз. Отмечен был, в частности, композитор ленты Фолькер Бертельман (Volker Bertelmann), известный под сценическим псевдонимом Хаушка (Hauschka). Кроме того, награды присуждены за лучшие визуальные эффекты, лучшее звуковое оформление, лучшую сценографию.

"Бронзовая Лола" вручена картине "Убийца "Священный паук" ("Holy Spider") - о маньяке, который преследует секс-работниц в Иране.

Фолькер Шлёндорф награжден за выдающиеся заслуги перед немецким кинематографом

Режиссер Фолькер Шлёндорф (Volker Schlöndorff), экранизировавший  "Жестяной барабан" Гюнтера Грасса (Günter Grass), удостоен почетной награды за выдающиеся заслуги перед немецким кинематографом. Звезда Голливуда Джон Малкович и другие кинематографисты отдали дань уважения Шлёндорфу по видеосвязи.

Лучшим документальным фильмом признана картина о немецкой писательнице Эльфриде Елинек ("Elfriede Elinek - Die Sprache von der Leine lassen").

Госминистр ФРГ призвала не замалчивать проблемы в кинематографе

Немецкая кинопремия - одна из самых важных наград в киноиндустрии. Ее победителям и номинантам выделяют в общей сложности около 3 млн евро на новые проекты. Средства перечисляются по линии госминистра ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот (Claudia Roth).

На церемонию награждения в театр на Потсдамской площади были приглашены около 1600 гостей.

Выступая на церемонии, Рот призвала не замалчивать проблемы, существующие в кинематографе: злоупотребление властью, сексуальное насилие на съемочной площадке. Критики происходящего зачастую подвергаются за это остракизму, признала госминистр. Она обратила внимание на необходимость создания фильмов в творческой и конструктивной рабочей атмосфере, на недопустимость мириться с "атмосферой страха" на площадке.

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