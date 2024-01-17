Еврейская пособница нацистов: преступница или жертва?

На экраны выходит фильм "Стелла. Жизнь" - о еврейке из Берлина Стелле Гольдшлаг, ради собственного спасения выдававшей гестапо скрывавшихся евреев. Главный вопрос, который ставит режиссер: "А как поступили бы вы?"

"Стелла. Жизнь" - очень непростой фильм. Основанный на реальной истории еврейки из Берлина, которая во времена Холокоста втиралась в доверие к скрывавшимся от нацистов евреям и выдавала их гестапо. Он затрагивает тему, которая, вероятно, вызовет бурную дискуссию - особенно в Германии, во времена растущей волны антисемитизма.

О жизни Стеллы Гольдшлаг (Stella Goldschlag) рассказывалось много раз. В 1992 году известный американский журналист Питер Уайден, в прошлом - бывший одноклассник Стеллы Петер Вайденрейх (Peter Weidenreich), написал книгу "Стелла. Правдивая история". О еврейке, сотрудичавшей с нацистами, были изданы два романа, поставлена опера и мюзикл и сняты несколько полудокументальных-полуигровых фильмов. В 2007 году на экраны вышла картина "Хороший немец", где Стеллу сыграла Кейт Бланшетт.

Теперь о Стелле Гольдшлаг сняли фильм в Германии. Немецкому теле- и кинорежиссеру Килиану Ридхофу (Kilian Riedhof) удалось найти необходимый баланс в изображении Стеллы Гольдшлаг, относясь к ней с сочувствием как к жертве и в то же время не скрывая чудовищности ее поступков.

Еврейка с "арийской" внешностью

Действие фильма начинается в Берлине в 1940 году. 18-летняя Стелла (ее роль исполняет немецкая актриса Паула Бер (Paula Beer)) выступает на сцене со своим джаз-бэндом. Ее мечта - стать знаменитой джазовой певицей. Но есть два серьезных препятствия: во-первых, нацисты отвергают джаз, считая его "дегенеративной" музыкой, а, во-вторых, хотя голубоглазая блондинка Стелла выглядит как "истинная арийка", она - еврейка.

Стелла (Паула Бер) исполняет песни Коула Портера и Луиса Примы со своим джаз-бэндом и мечтает о концерте в Нью-Йорке Фото: Christian Schulz/Letterbox/ Majestic Film

Стелла Гольдшлаг родилась в Берлине в 1922 году в семье евреев, относившихся к столичной богеме: ее отец был известным композитором, а мать - знаменитой эстрадной певицей. Родители не были религиозными, так что Стелла никогда по-настоящему не чувствовала себя еврейкой. Но для нацистов это не имело никакого значения: после их прихода к власти отец и мать Стеллы лишились работы, а девушку исключили из государственной школы, и она была вынуждена перейти в учебное заведение для евреев.

Все попытки Гольдшлагов эмигрировать в США остались безуспешными. Вскоре Стеллу и ее родителей привлекают к принудительному труду на одном из оружейных заводов.

В начале 1943 года нацисты устраивают масштабную депортацию оставшихся в Берлине евреев. Большинство из них, как и Стелла с родителями, в то время работали подневольными рабочими на оружейных заводах, и их хватали прямо на рабочих местах. В течение недели были арестованы от восьми до 11 тысяч евреев. Стелле и ее родителям удалось избежать облавы, но мужа Стеллы Манфреда депортируют в Освенцим, где он погибает. Теперь оставшиеся в Берлине евреи считаются нелегалами и пытаются выжить, скрываясь от нацистов.

Сделка с дьяволом: начало работы на гестапо

В попытке добыть продовольственные карточки и поддельные документы для себя и родителей, Стелла знакомится с евреем Рольфом Исааксоном, занимающимся фальсификацией документов, и они начинают втридорога продавать поддельные документы скрывающимся евреям.

Стелла (Паула Бер) и Рольф (Яннис Нивёнер) ловят евреев "на живца": слухи о них распространяются среди берлинских евреев Фото: Verena Heller/Majestic Film

В июле 1943 года Стеллу с родителями арестовывает гестапо. В тюрьме ей предлагают сделку: она и ее семья избегут депортации, если Стелла согласится выдавать евреев. Благодаря "арийской" внешности, девушка могла свободно передвигаться по Берлину - никто не мог заподозрить в ней еврейку. Из-за своих связей и знаний укрытий, где могли прятаться евреи, она превратилась в ценного агента для нацистов. Число выданных ею берлинских евреев, по разным данным, составляет от 600 до трех тысяч человек.

С какого-то момента Стелла начинает даже получать удовольствие от "охоты": она обманывает и обкрадывает людей, которых предает, работа приносит ей деньги и возможность хорошо одеваться. И даже когда в 1944 году родителей Стеллы депортируют в концентрационный лагерь Терезиенштадт, а затем в Освенцим, где их отправляют в газовую камеру, она не перестает сотрудничать с гестапо.

Стелла не прекращает сотрудничать с нацистами даже после того, как ее родителей отправляют в концлагерь Фото: Christian Schulz/Letterbox/ Majestic Film

Режиссер считает свой фильм крайне актуальным

Режиссер Килиан Ридхоф прочитал историю Стеллы Гольдшлаг в одной из немецких газет более 20 лет назад. По его словам, он был потрясен историей "белокурого призрака", как иногда называли Стеллу. Сценарий фильма, написанный режиссером в сотрудничестве с Яном Брареном (Jan Braren) и Марком Блёбаумом (Marc Blöbaum), стал результатом многолетней работы с историческими документами, многочисленных интервью со свидетелями, бесед с экспертами, изучения стенограммы суда над Стеллой в Западном Берлине в 1957 году и анализа свидетельских показаний.

Килиан Ридхоф считает, что его фильм как нельзя более актуален. "Мы переживаем масштабную атаку на демократию во всем мире и в нашей стране, - говорит режиссер в пресс-релизе к картине. - В Германии и Европе вновь активизировались правоэкстремистские, антисемитские и антидемократические силы. И не исключено, что вскоре мы можем оказаться в ситуации, подобной той, в которой оказалась Стелла Гольдшлаг".

Как сложилась жизнь Стеллы после войны

В начале фильма Стелла - обычная молодая девушка, которая с течением времени превращается в беспринципную предательницу и не испытывает угрызений совести за свои преступления. Актрисе Пауле Бер удалось изобразить сложный персонаж: обаятельную, веселую, ранимую, одинокую, тревожную, самовлюбленную, манипулирующую и умело использующую свою красоту женщину.

По окончании войны Стелла бежит из Берлина, пытаясь скрыться, но в декабре 1945 года ее задерживают после доноса и доставляют в Еврейскую общину Берлина, где опознают как пособницу нацистов и арестовывают. В 1946 году советский военный трибунал осудил Стеллу на 10 лет трудовых лагерей. Она отбывала наказание в бывшем концентрационном лагере Заксенхаузен.

Архивное фото. Стелла Гольдшлаг на суде в Западном Берлине, 1957 год Фото: ZUMA/Keystone/IMAGO

После освобождения она вернулась в Западный берлин, где была приговорена к 10-летнему тюремному заключению на этот раз немецкими властями, но ей удалось избежать его, так как уже отбыла 10-летний срок по приговору советского трибунала.

Стелла Гольдшлаг переехала из Берлина в тихий Фрайбург, где вела уединенную жизнь. С возрастом ее физическое и психическое здоровье ухудшалось. В 1984 году она впервые попыталась свести счеты с жизнью. В 1994 году, в возрасте 72 лет, она утонула в пруду при неясных обстоятельствах. По некоторым предположениям, она покончила с собой.

17 января фильм "Стелла. Жизнь" выходит на экраны кинотеатров Франции. В Германии и других немецкоязычных странах его прокат начнется 25 января.

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