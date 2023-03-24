"Яд Вашем" привез в Берлин фотовыставку о Холокосте

"Яд Вашем" , израильский государственный национальный мемориал Холокоста и Героизма, привез в Берлин выставку "Вспышки памяти - фотография во время Холокоста" ("Flashes of Memory. Fotografie im Holocaust" ). Показывают ее в столичном Музее фотографии, сообщает в пятницу, 24 марта, сайт учреждения.

Фотограф Мендель Гроссман за работой. Лодзинское гетто Фото: Yad Vashem Archives

Экспозиция повествует о том, каким мир видели люди во время войны через объектив фотокамеры. На выставке представлены и фотографии, сделанные нацистскими пропагандистскими фотографами, и снимки, снятые еврейскими фотографами в гетто. Кроме того, здесь же можно ознакомиться с фотографиями военных корреспондентов союзных войск, сделанными во время освобождения гетто и концентрационных лагерей.

Мендель Гроссман фотографирует депортацию евреев из гетто в лагерь Фото: Yad Vashem Archives

Для нацистского режима фотография и кино играли решающую роль в манипулировании и мобилизации масс. И наоборот, работа еврейских фотографов была частью борьбы за выживание людей, запертых в гетто, и частью их подпольной деятельности. Снимки документировали преступления нацистов и трагедию еврейского народа, распространяя информацию о ней по всему миру. Быть фотографом в гетто было важной задачей и очень рискованным для жизни занятием.

Будни в Каунасском гетто, сентябрь 1943 года Фото: Yad Vashem Archives

Запечатленные на пленку союзников-освободителей зверства нацистов были использованы в качестве доказательства на процессах, в ходе которых судили военных преступников.

"Вспышки памяти" - это не просто архивные фотоматериалы, это наша коллективная визуальная память о том времени, а также основа наших знаний о Холокосте, уверены организаторы. Выставка впервые была показана в Израиле - в Иерусалиме в 2018 году. В Берлине с экспозицией можно будет ознакомиться до 20 августа 2023 года.

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