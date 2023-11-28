В Берлине прошел концерт против антисемитизма

"Против молчания. Против антисемитизма" - концерт солидарности под таким названием состоялся в Берлине в понедельник, 27 ноября. В мероприятии, организованном пианистом Игорем Левитом (Igor Levit) и публицистом Мишелем Фридманом (Michel Friedman), приняли участие известные немецкие артисты и политики, а также 102-летняя Марго Фридлендер (Margot Friedländer), пережившая Холокост.

"Я в ужасе от того, что произошло", - сказала она об октябрьской атаке террористической группировки ХАМАС на Израиль, в ходе которой боевики устроили массовую расправу над мирными жителями и захватили более 200 заложников. "Мы же все люди, все одинаково приходим в этот мир. Нет ни христианской, ни мусульманской, ни еврейской крови. Есть только человеческая кровь. Мы должны быть внимательными, мы должны быть человечными", - подчеркнула долгожительница, которая является почетной гражданкой Берлина.

Публицист Мишель Фридман и 102-летняя Марго Фридлендер, пережившая Холокост Фото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

По словам Игоря Левита, когда 1400 человек были убиты боевиками ХАМАС "только за то, что были евреями, значительная часть немецкого культурного ландшафта, который обычно быстро выражает свою солидарность, отреагировала молчанием". Таким же молчанием, по его мнению, был встречен и последовавший затем "взрыв антисемитизма и ненависти к евреям, как со стороны радикальных исламистских кругов и правых экстремистских группировок, так и со стороны некоторых левых". "Так продолжаться не может", - подчеркнул музыкант.

Как сообщили в театре "Берлинский ансамбль", где проходил концерт солидарности, билеты на него были распроданы за считанные минуты. Среди гостей были государственный министр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) и сопредседатель партии "зеленых" Омид Нурипур (Omid Nouripour). В мероприятии в том числе участвовали рок-группа Die Toten Hosen, экоактивистка Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer) - одна из лидеров протестного движения Fridays for Future в Германии, а также некоторые немецкие актеры и телеведущие.

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