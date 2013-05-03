Портреты свидетелей Холокоста

Знаменитый немецкий фотограф Конрад Мюллер запечатлел в объективе своей камеры 25 cвидетелей Холокоста.
Рахель Ошицки
Рахель прошла концлагерь, выжила в Освенциме и пережила марш смерти. В 1947 году она была среди пассажиров судна "Эксодус", на котором евреи хотели отправиться в Палестину. Однако на Святой земле беженцев встретили британские солдаты, которые отправили их обратно в Европу. После провозглашения независимости Израиля в 1948 году Рахель переехала туда жить. В 1956 году она вернулась в Германию.
Арик Брауэр
Подростком он стал свидетелем аншлюса Австрии в 1938 году. Его отец был убит в одном из концентрационных лагерей. Мальчику удалось спрятаться от нацистов и избежать депортации. До освобождения Красной армией он несколько недель прятался в домике на опустевшем садовом участке. Арик стал одним из главных представителей Венской школы фантастического реализма.
Манфред Розенбаум
Из казавшегося надежным убежища в Нидерландах 17-летний Манфред попал в концентрационный лагерь Вестерборк, созданный после оккупации Нидерландов "третьим рейхом". Он пережил концентрационные лагеря Освенцим и Берген-Бельзен, куда к концу войны попали многие узники других лагерей. "Было негде спать и нечего есть, свирепствовал брюшной тиф. Люди умирали как мухи", - вспоминает Манфред.
Семья Манфреда
Его мачеха погибла в газовой камере, отец умер в результате одного из маршей смерти. Манфред Розенбаум выжил и в 1946 году уехал в Палестину. "У меня есть все на это причины, чтобы ненавидеть немцев. Сейчас говорят о возмещении ущерба. Германия выплачивает миллиарды. Но для такого конвейера смерти не может быть искупления", - уверен Манфред.
Мальвина Браун
Она родилась в Кракове в 1928 году. Два года прожила в гетто. Потом попала в концлагерь Освенцим. Оттуда - на фабрику в концлагере Плашов. Там она повстречала Оскара Шиндлера (Oskar Schindler): "Он был милейшим человеком. Вытащил из лагеря 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах в Польше и свою защиту".
Ева Умлауф
Ева родилась в 1942 году в нацистском трудовом лагере в промышленном городе Новаки (Словакия сегодня). В 1944 году она попала вместе со своей мамой, беременной вторым ребенком, в Освенцим. Еве не было и двух лет, когда ей накололи на кожу номер узника A-26959. Девочка потеряла сознание.
Ева и ее мама
На этой фотогафии 1943-1944 годов Ева изображена со своей мамой. Снимок был сделан в концлагере. Так инсценировались будни, чтобы создать иллюзию нормальной жизни заключенных, находившихся в постоянном страхе за свою жизнь.
Рудольф Гельбард
"Просто невероятно, как много может вынести человек и к чему он может привыкнуть", - говорит Рудольф. В концлагере Терезиенштадт он должен был заметать следы ужасных преступлений нацистов. Прах сожженных в крематории он высыпал в реку, чтобы никто и никогда не узнал об этом. Рудольф до конца своих дней боролся против фашизма.
Рахель Ошицки
Рахель прошла концлагерь, выжила в Освенциме и пережила марш смерти. В 1947 году она была среди пассажиров судна "Эксодус", на котором евреи хотели отправиться в Палестину. Однако на Святой земле беженцев встретили британские солдаты, которые отправили их обратно в Европу. После провозглашения независимости Израиля в 1948 году Рахель переехала туда жить. В 1956 году она вернулась в Германию.
Арик Брауэр
Подростком он стал свидетелем аншлюса Австрии в 1938 году. Его отец был убит в одном из концентрационных лагерей. Мальчику удалось спрятаться от нацистов и избежать депортации. До освобождения Красной армией он несколько недель прятался в домике на опустевшем садовом участке. Арик стал одним из главных представителей Венской школы фантастического реализма.
Манфред Розенбаум
Из казавшегося надежным убежища в Нидерландах 17-летний Манфред попал в концентрационный лагерь Вестерборк, созданный после оккупации Нидерландов "третьим рейхом". Он пережил концентрационные лагеря Освенцим и Берген-Бельзен, куда к концу войны попали многие узники других лагерей. "Было негде спать и нечего есть, свирепствовал брюшной тиф. Люди умирали как мухи", - вспоминает Манфред.
Семья Манфреда
Его мачеха погибла в газовой камере, отец умер в результате одного из маршей смерти. Манфред Розенбаум выжил и в 1946 году уехал в Палестину. "У меня есть все на это причины, чтобы ненавидеть немцев. Сейчас говорят о возмещении ущерба. Германия выплачивает миллиарды. Но для такого конвейера смерти не может быть искупления", - уверен Манфред.
Мальвина Браун
Она родилась в Кракове в 1928 году. Два года прожила в гетто. Потом попала в концлагерь Освенцим. Оттуда - на фабрику в концлагере Плашов. Там она повстречала Оскара Шиндлера (Oskar Schindler): "Он был милейшим человеком. Вытащил из лагеря 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах в Польше и свою защиту".
Ева Умлауф
Ева родилась в 1942 году в нацистском трудовом лагере в промышленном городе Новаки (Словакия сегодня). В 1944 году она попала вместе со своей мамой, беременной вторым ребенком, в Освенцим. Еве не было и двух лет, когда ей накололи на кожу номер узника A-26959. Девочка потеряла сознание.
Ева и ее мама
На этой фотогафии 1943-1944 годов Ева изображена со своей мамой. Снимок был сделан в концлагере. Так инсценировались будни, чтобы создать иллюзию нормальной жизни заключенных, находившихся в постоянном страхе за свою жизнь.
Рудольф Гельбард
"Просто невероятно, как много может вынести человек и к чему он может привыкнуть", - говорит Рудольф. В концлагере Терезиенштадт он должен был заметать следы ужасных преступлений нацистов. Прах сожженных в крематории он высыпал в реку, чтобы никто и никогда не узнал об этом. Рудольф до конца своих дней боролся против фашизма.