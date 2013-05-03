Портреты свидетелей Холокоста

Рудольф Гельбард

"Просто невероятно, как много может вынести человек и к чему он может привыкнуть", - говорит Рудольф. В концлагере Терезиенштадт он должен был заметать следы ужасных преступлений нацистов. Прах сожженных в крематории он высыпал в реку, чтобы никто и никогда не узнал об этом. Рудольф до конца своих дней боролся против фашизма.