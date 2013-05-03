 Портреты свидетелей Холокоста | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 23.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Портреты свидетелей Холокоста

Знаменитый немецкий фотограф Конрад Мюллер запечатлел в объективе своей камеры 25 cвидетелей Холокоста.

  • Рахель Ошицки

    Рахель Ошицки

    Рахель прошла концлагерь, выжила в Освенциме и пережила марш смерти. В 1947 году она была среди пассажиров судна "Эксодус", на котором евреи хотели отправиться в Палестину. Однако на Святой земле беженцев встретили британские солдаты, которые отправили их обратно в Европу. После провозглашения независимости Израиля в 1948 году Рахель переехала туда жить. В 1956 году она вернулась в Германию.

  • Арик Брауэр

    Арик Брауэр

    Подростком он стал свидетелем аншлюса Австрии в 1938 году. Его отец был убит в одном из концентрационных лагерей. Мальчику удалось спрятаться от нацистов и избежать депортации. До освобождения Красной армией он несколько недель прятался в домике на опустевшем садовом участке. Арик стал одним из главных представителей Венской школы фантастического реализма.

  • Манфред Розенбаум

    Манфред Розенбаум

    Из казавшегося надежным убежища в Нидерландах 17-летний Манфред попал в концентрационный лагерь Вестерборк, созданный после оккупации Нидерландов "третьим рейхом". Он пережил концентрационные лагеря Освенцим и Берген-Бельзен, куда к концу войны попали многие узники других лагерей. "Было негде спать и нечего есть, свирепствовал брюшной тиф. Люди умирали как мухи", - вспоминает Манфред.

  • Манфред Розенбаум

    Семья Манфреда

    Его мачеха погибла в газовой камере, отец умер в результате одного из маршей смерти. Манфред Розенбаум выжил и в 1946 году уехал в Палестину. "У меня есть все на это причины, чтобы ненавидеть немцев. Сейчас говорят о возмещении ущерба. Германия выплачивает миллиарды. Но для такого конвейера смерти не может быть искупления", - уверен Манфред.

  • Мальвина Браун

    Мальвина Браун

    Она родилась в Кракове в 1928 году. Два года прожила в гетто. Потом попала в концлагерь Освенцим. Оттуда - на фабрику в концлагере Плашов. Там она повстречала Оскара Шиндлера (Oskar Schindler): "Он был милейшим человеком. Вытащил из лагеря 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах в Польше и свою защиту".

  • Ева Умлауф

    Ева Умлауф

    Ева родилась в 1942 году в нацистском трудовом лагере в промышленном городе Новаки (Словакия сегодня). В 1944 году она попала вместе со своей мамой, беременной вторым ребенком, в Освенцим. Еве не было и двух лет, когда ей накололи на кожу номер узника A-26959. Девочка потеряла сознание.

  • Ева и ее мама

    Ева и ее мама

    На этой фотогафии 1943-1944 годов Ева изображена со своей мамой. Снимок был сделан в концлагере. Так инсценировались будни, чтобы создать иллюзию нормальной жизни заключенных, находившихся в постоянном страхе за свою жизнь.

  • Рудольф Гельбард

    Рудольф Гельбард

    "Просто невероятно, как много может вынести человек и к чему он может привыкнуть", - говорит Рудольф. В концлагере Терезиенштадт он должен был заметать следы ужасных преступлений нацистов. Прах сожженных в крематории он высыпал в реку, чтобы никто и никогда не узнал об этом. Рудольф до конца своих дней боролся против фашизма.


  • Рахель Ошицки

    Рахель Ошицки

    Рахель прошла концлагерь, выжила в Освенциме и пережила марш смерти. В 1947 году она была среди пассажиров судна "Эксодус", на котором евреи хотели отправиться в Палестину. Однако на Святой земле беженцев встретили британские солдаты, которые отправили их обратно в Европу. После провозглашения независимости Израиля в 1948 году Рахель переехала туда жить. В 1956 году она вернулась в Германию.

  • Арик Брауэр

    Арик Брауэр

    Подростком он стал свидетелем аншлюса Австрии в 1938 году. Его отец был убит в одном из концентрационных лагерей. Мальчику удалось спрятаться от нацистов и избежать депортации. До освобождения Красной армией он несколько недель прятался в домике на опустевшем садовом участке. Арик стал одним из главных представителей Венской школы фантастического реализма.

  • Манфред Розенбаум

    Манфред Розенбаум

    Из казавшегося надежным убежища в Нидерландах 17-летний Манфред попал в концентрационный лагерь Вестерборк, созданный после оккупации Нидерландов "третьим рейхом". Он пережил концентрационные лагеря Освенцим и Берген-Бельзен, куда к концу войны попали многие узники других лагерей. "Было негде спать и нечего есть, свирепствовал брюшной тиф. Люди умирали как мухи", - вспоминает Манфред.

  • Манфред Розенбаум

    Семья Манфреда

    Его мачеха погибла в газовой камере, отец умер в результате одного из маршей смерти. Манфред Розенбаум выжил и в 1946 году уехал в Палестину. "У меня есть все на это причины, чтобы ненавидеть немцев. Сейчас говорят о возмещении ущерба. Германия выплачивает миллиарды. Но для такого конвейера смерти не может быть искупления", - уверен Манфред.

  • Мальвина Браун

    Мальвина Браун

    Она родилась в Кракове в 1928 году. Два года прожила в гетто. Потом попала в концлагерь Освенцим. Оттуда - на фабрику в концлагере Плашов. Там она повстречала Оскара Шиндлера (Oskar Schindler): "Он был милейшим человеком. Вытащил из лагеря 1200 человек, предоставив им работу на своих заводах в Польше и свою защиту".

  • Ева Умлауф

    Ева Умлауф

    Ева родилась в 1942 году в нацистском трудовом лагере в промышленном городе Новаки (Словакия сегодня). В 1944 году она попала вместе со своей мамой, беременной вторым ребенком, в Освенцим. Еве не было и двух лет, когда ей накололи на кожу номер узника A-26959. Девочка потеряла сознание.

  • Ева и ее мама

    Ева и ее мама

    На этой фотогафии 1943-1944 годов Ева изображена со своей мамой. Снимок был сделан в концлагере. Так инсценировались будни, чтобы создать иллюзию нормальной жизни заключенных, находившихся в постоянном страхе за свою жизнь.

  • Рудольф Гельбард

    Рудольф Гельбард

    "Просто невероятно, как много может вынести человек и к чему он может привыкнуть", - говорит Рудольф. В концлагере Терезиенштадт он должен был заметать следы ужасных преступлений нацистов. Прах сожженных в крематории он высыпал в реку, чтобы никто и никогда не узнал об этом. Рудольф до конца своих дней боролся против фашизма.


Другие сюжеты в медиатеке

Самый древний мегаполис мира

Самый древний мегаполис мира 03.05.2013

Объем продаж вооружений в мире снизился

Объем продаж вооружений в мире снизился 22.02.2013

ЕС и США на пути к созданию зоны свободной торговли

ЕС и США на пути к созданию зоны свободной торговли 04.02.2013

Египту грозит экономический кризис

Египту грозит экономический кризис 01.02.2013

Читайте также

Malvina Braun. (c) Jüdisches Museum Berlin, Foto: Konrad Rufus Müller.

Портретист немецких канцлеров сделал фотографии свидетелей Холокоста 23.02.2022

Знаменитый фотограф Конрад Мюллер, который несколько десятилетий фотографировал канцлеров ФРГ, запечатлел в объективе своей камеры свидетелей Холокоста. Все фотографии он отдал в дар Еврейскому музею.

Latvia, Riga. Bikernieki forest. Memorial to the victims of Nazism. From 1941 to 1944, about 35 thousand people were killed here, among them Jews from Latvia and Western Europe, Soviet prisoners of war and political opponents of the Nazis. VictorxLisitsyn PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Латвия приняла закон о компенсациях жертвам Холокоста 11.02.2022

Согласно новому закону, еврейской общине Латвии с 2023 года в течение десяти лет перечислят 40 млн евро, ежегодно по 4 млн евро.

NEW YORK, NY - OCTOBER 24: YIVO unveils lost Jewish documents thought to have been destroyed during the Holocaust on October 24, 2017 in New York City. (Photo by Thos Robinson/Getty Images for YIVO Institute for Jewish Research)

Что удалось спасти от нацистов? Уникальный архив о жизни евреев 08.02.2022

В 1941 году евреи в Польше, рискуя жизнью, прятали от нацистов документы - свидетельства о еврейской жизни. Теперь, спустя почти 80 лет, их можно посмотреть в онлайн-архиве.

Pinchas Goldschmidt (* 21. Juli 1963 in Zürich) ist Oberrabbiner von Moskau, geistlicher Führer der zentralen Choral-Synagoge (Moskau), Vorsitzender der Rabbinischen Gerichte sowohl der Russischen Föderation als auch der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, Vorstandsmitglied des Russländischen Jüdischen Kongresses sowie Vorsitzender der Europäischen Rabbinerkonferenz. Berlin Berlin Deutschland *** Pinchas Goldschmidt 21 July 1963 in Zurich is Chief Rabbi of Moscow Spiritual Leader of the Central Choral Synagogue Moscow Chairman of the Rabbinical Courts of both the Russian Federation and the Commonwealth of Independent States Member of the Board of the Russian Jewish Congress and Chairman of the European Rabbinical Conference Berlin Berlin Germany Copyright: xKai-UwexHeinrichxTSPx

Главный раввин Москвы: Молчание большинства позволяет меньшинству разрушить мир 27.01.2022

Свыше 40 членов его семьи погибли в Освенциме. Председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт в интервью DW - о трагедии Холокоста, памяти своей семьи и необходимости усвоить исторические уроки.