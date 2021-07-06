 Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против режима Лукашенко | Новости из Германии о Европе | DW | 07.07.2021

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Европа

Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против режима Лукашенко

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список лиц, на которые распространяются санкции против режима в Минске. В него вошли 78 физических и 7 юридических лиц.

Столица Швейцарии Берн

Фактическая столица Швейцарии Берн

Швейцария ввела персональные санкции против 78 физических и семи юридических лиц Беларуси, присоединившись тем самым к штрафным мерам Евросоюза. Как сообщил в среду, 7 июля, Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам, санкции вступили в силу в 18.00 того же дня (19.00 мск).

В обновленный санкционный список внесены, в частности, родственники белорусского правителя Александра Лукашенко - его сын Дмитрий и невестка (жена старшего сына Виктора) Лилия. Сам Лукашенко и его сын Виктор попали под швейцарские санкции еще в декабре 2020 года.

Помимо прочего, ограничительные меры наложены на ряд судей и сотрудников белорусских судов, ответственных за политически мотивированные решения в отношении журналистов и протестующих.

Санкции распространены на ряд предпринимателей. Среди них - россиянин Михаил Гуцериев, ведущий в Беларуси бизнес в калийном и нефтяном секторах, которого в Совете ЕС назвали "давним другом" Лукашенко. Появился в списке и Александр Шатров, глава ИТ-компании "Синезис" - она предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения, использующую технологию распознавания лиц.

Среди включенных в санкционный список компаний - БЕЛАЗ, МАЗ, ЛОГЕКС, Новая нефтяная компания, "Сохра", "Бремино групп" и "Глобалкастом-менеджмент".

Евросоюз ввел новые санкции против режима Лукашенко двумя неделями ранее, 21 июня. Санкционные меры  расширили также США, Великобритания и Канада.

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    Автор: Янина Мороз


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