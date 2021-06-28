 Посол ЕС в Беларуси: Санкции обратимы при условии демократических перемен | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 19.07.2021

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Беларусь

Посол ЕС в Беларуси: Санкции обратимы при условии демократических перемен

ЕС готов рассмотреть введение дальнейших санкций, если того потребует ситуация, но и отменить действующие в случае позитивных изменений, заявил в интервью DW глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель.

Человек держит флаг ЕС с надписью Беларусь

Одной из реакций белорусских властей на четвертый пакет европейских санкций, а также секторальные санкции стал вынужденный отъезд из Минска главы представительства ЕС в Беларуси, немецкого дипломата Дирка Шубеля (Dirk Schuebel). 28 июня его вызвали в МИД Беларуси и рекомендовали уехать в Брюссель для консультаций. Уже после отъезда посол в интервью DW ответил на вопросы о том, как теперь будет работать представительство Евросоюза в Беларуси, не отразятся ли санкции на простых белорусах и стоит ли ждать новых штрафных мер в отношении белорусских властей.

DW: Господин Шубель, 30 июня вы были вынуждены уехать из Беларуси. Как вы отреагировали на эту "просьбу" белорусского МИД? Что теперь будет с представительством ЕС в Минске и его сотрудниками?

Дирк Шубель: За последние полтора года мы все привыкли работать удаленно, и с тех пор, как я был вынужден уехать в Брюссель, в работе Представительства Европейского Союза в Беларуси мало что изменилось.

Дирк Шубель

Дирк Шубель

Как вы знаете, не мне первому рекомендовали уехать. В октябре прошлого года было предложено покинуть Беларусь послам Литвы и Польши. Той же осенью попросили уехать заместителя руководителя и военного атташе миссии Великобритании. В мае этого года всем сотрудникам посольства Латвии в Минске предложили покинуть Беларусь. Власти Беларуси не позволили моей американской коллеге приступить к выполнению своих обязанностей в Минске, а также сократилось дипломатическое присутствие Соединенных Штатов. 6 июля власти Беларуси потребовали резко сократить дипломатическое присутствие Литвы.

Дипломатическая семья Европейского Союза в Минске стала меньше, но решительности у нас не убавилось. Мы по-прежнему будем поддерживать народ Беларуси в это трудное время, где бы мы ни находились. Сохранение дипломатических каналов коммуникации в трудные времена имеет решающее значение. Мы призвали власти Беларуси разрешить полное присутствие дипломатических миссий ЕС и его стран, чтобы дипломатия могла работать. Прислушаются ли власти Беларуси к этому призыву, во многом зависит от того, намерены ли они откликнуться на чаяния и ожидания народа Беларуси.

- Ведутся ли сейчас какие-то консультации, поддерживаются ли официальные контакты с Минском или отношения полностью прерваны?

- Мои коллеги в Минске поддерживают рабочие контакты с Министерством иностранных дел Беларуси, а миссия Беларуси здесь, в Брюсселе, также поддерживает контакты с институтами ЕС.

- Только год назад вступило в силу Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС, которое упростило получение визы и сократило их стоимость для белорусов до 35 евро. А сейчас из-за ситуации в стране со стороны Евросоюза поступают довольно противоречивые заявления относительно виз для белорусов. Как заморозка отношений скажется на визовой политике?

- ЕС готов рассмотреть меры в отношении белорусского режима, в том числе в рамках визовых инструментов, но это не повлияет на народ Беларуси. Белорусы как и раньше будут пользоваться преимуществами Соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

- ЕС реализовывал довольно много проектов и программ в Беларуси в рамках Восточного партнерства, на них выделялись немалые средства. Что будет с этими проектами?

- Решение о том, продолжать ли реализацию программы или проекта, принимается отдельно в каждом конкретном случае. С октября 2020 года ЕС резко сократил двустороннее сотрудничество с властями и государственным сектором Беларуси, но увеличил поддержку гражданского общества и народа Беларуси.

- ЕС пообещал помощь белорусам. В чем конкретно она проявляется и как ее получить?

- На протяжении последнего года ЕС предоставил дополнительную финансовую поддержку жертвам насилия, организациям гражданского общества и независимым СМИ. Часть поддержки, предоставляемой Европейским союзом белорусам, отражена в программе EU4Belarus. По хорошо известным причинам мы не всегда можем раскрывать подробности, но ЕС продолжит предоставлять убежище преследуемым, поддерживать гражданское общество и СМИ. Мы также будем поддерживать сектор здравоохранения страны, малый и средний бизнес, а также взаимодействовать с Беларусью в области ядерной безопасности.

Важно отметить, что ЕС предложил всеобъемлющий план для будущей демократической Беларуси, чтобы поддержать восстановление экономики и устойчивые реформы, когда страна пойдет по пути демократических преобразований.

- Не боятся ли в ЕС, что санкционная политика усугубит положение белорусов?

- Наши санкции адресны и направлены на источники доходов режима. Вместе с нашими партнерами-единомышленниками мы стремимся показать властям Беларуси, что мы не успокоимся, пока все политические заключенные не выйдут на свободу, пока не прекратится насилие со стороны государства, и пока народ Беларуси не сможет свободно избирать свое правительство.

Санкции призваны оказать очень ограниченное влияние на жителей Беларуси и на экономических операторов в ЕС. Воздействие этих мер будет подвергнуто тщательному анализу через 6 месяцев.

- Если ситуация в стране не улучшится, стоит ли ждать новых санкций?

- Цель действующих ограничительных мер - прекращение дальнейшего насилия со стороны режима в Беларуси, освобождение всех незаконно задержанных, в том числе политических заключенных, тщательное расследование всех нарушений и злоупотреблений, а также мирный, устойчивый и демократический выход из нынешнего кризиса.

Но я хочу отметить, что санкции ЕС обратимы. Если мы увидим значимые демократические изменения в Беларуси, освобождение всех политзаключенных, прекращение всех нарушений прав человека и подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, то мы готовы их отменить.

В то же время Европейский союз придерживается поэтапного подхода и готов рассмотреть дальнейшие санкции, если того потребует ситуация.

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    Автор: Галина Петровская


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