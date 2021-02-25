 В Беларуси административный арест может обернуться смертью от ковида | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 27.10.2021

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Беларусь

В Беларуси административный арест может обернуться смертью от ковида

В белорусских ИВС, судя по показаниям заключенных и правозащитников, коронавирусом болеют целыми камерами. Есть и смертельные случаи.

Коронавирус в Беларуси

В середине октября стало известно о смерти 53-летней минчанки Елены Амелиной, заболевшей коронавирусом во время административного ареста ("суток"). 57-летний житель города Осиповичи Могилевской области Сергей Щетинко умер в декабре 2020. По словам родных, причиной смерти также стал коронавирус, которым мужчина заразился в местном ИВС. Правозащитники говорят, что в "особых" условиях, в которых в Беларуси содержатся арестованные по "политическим" статьям, люди заболевают ковидом целыми камерами - и никаких мер для их изоляции и лечения не предпринимается.

В доме мужчины, умершего от коронавируса после ИВС, провели обыск

В декабре 2020 года в городе Осиповичи Могилевской области умер 57-летний Сергей Щетинко. Родные уверены, что причиной смерти стал коронавирус, которым мужчина заразился в местном изоляторе временного содержания во время административного  ареста. "В ноябре отцу дали 10 суток за участие в несанкционированном мероприятии. Камера, в которой он сидел, была переполнена, приходилось спать на полу в одежде, было холодно. На какое-то время  к ним посадили человека с температурой и кашлем", - рассказывает сын Сергей.

Мужчина стал себя плохо чувствовать еще в ИВС, на третий день после освобождения обратился к врачам, тест на коронавирус оказался положительным, также заболела его жена. В  госпитализации и дополнительном обследовании Сергею Щетинко отказали, несмотря на 25% поражения легких, больничный, по словам сына, также продлили неохотно. Через две недели после "суток" мужчина умер. 

Сергей Щетинко

Сергей Щетинко

"После смерти на работу отцу пришло письмо о необходимости отплатить его пребывание в ИВС, деньги все же не взимали, мы сообщили, что его больше нет в живых", - вспоминает сын.

О смерти Сергея Щетинко написали белорусские СМИ. Статьи вызвали резонанс, в том числе люди оставляли негативные комментарии в адрес начальника Осиповичского ИВС. Из-за этого завели уголовное дело по статье 369 УК Беларуси (Оскорбление представителя власти). Его фигурантом стал сын умершего.

"Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица. У нас дома провели обыск, забрали ноутбук, телефон, носитель информации со стационарного компьютера, флешки, планшет. Они предполагали, что я распространил информацию о смерти отца и стал виновником того, что в адрес начальника ИВС посыпались оскорбления", - говорит Сергей.
Его вызвали на беседу в милицию, там посмотрели телефон и социальные сети, составили два протокола и посадили на 15 суток. Уже во время административного ареста Сергей узнал, что проходит и по уголовному делу об оскорблении начальника ИВС. Сейчас он заграницей, в каком статусе находится, не знает, но до сих пор получает уведомления, что должен явиться для проведения следственных действий.

Минчанка после Окрестина попала на ИВЛ и не смогла поправиться

В середине октября после административного ареста от коронавируса умерла 53-летняя минчанка Елена Амелина. В начале сентября ей дали 15 суток за репост материала c "экстремистского" ресурса и отправили на Окрестина (в переулке Окрестина в Минске находятся Центр изоляции правонарушений и изолятор временного содержания. - Ред.). Женщину до этого задерживали весной за автопробег с бело-красно-белыми флагами.

О смерти Елены Амелиной написала ее бывшая сокамерница, журналистка "Нашей Нивы" Екатерина Карпицкая: "Сокамерница Елена, самая энергичная и бойкая из нас умерла от короны. На Окрестина мы все ей болели. Елене стало очень плохо за один день, она почти лежала трупом под нарами, мы заставили ее хоть что-нибудь съесть. Лечили все это парацетамолом и, если человеку совсем плохо, антибиотиками".
Известно, что после "суток" Елена попала в больницу, там несколько недель была на ИВЛ, но так и не смогла выздороветь.

DW не удалось поговорить с родными Елены, но знакомый женщины прислал воспоминания о ней, опубликованные в телеграм-чате ее района.  Например, вот эти: "С Леной, как и с многими другими замечательными людьми, мы познакомились прошлой осенью. Она не пряталась, даже когда была под следствием, - не хотела уезжать из страны". "Елена - открытая, яркая, сильная. Меня удивила ее отзывчивость. Любой нуждающийся получал от нее сочувствие, поддержку и силу".  "Мы с Леной познакомились на Окрестина. Она была в нашей камере источником душевной силы для многих".

Камеры с арестованными намеренно переполнены

О высокой заболеваемости среди людей, отбывающих в Беларуси административный арест по "политическим" статьям, известно еще с прошлой осени, говорит руководитель организации "Правовая инициатива" Виктория Федорова: "Заболевали люди целыми камерами, никаких мер, чтобы изолировать человека с признаками ОРВИ или коронавируса, не предпринималось. Более того, таких заболевших постоянно селили в разные камеры, чтобы как можно больше людей контактировали с ними. Плюс отсутствие какой-либо медицинской помощи, максимум  давали парацетамол и разрешали полежать, но и то не во всех учреждениях".

По словам правозащитницы, арестованных по политическим мотивам целенаправленно сажают в камеры с превышением норм размещения в несколько раз, создавая невозможность какого-то дистанцирования. Федорова отмечает, что сейчас в целом ухудшилась эпидемиологическая ситуация в стране, а значит и в изоляторах. Единственная мера, которую предпринимает МВД в качестве профилактики коронавируса - это запрет на передачи: "Они считают, что коронавирус может через передачи как-то просочиться, и лишают людей теплой одежды, витаминов, нормальной дополнительной еды".

Виктория Федорова говорит, что сейчас правозащитникам известно только о тех нескольких смертях от коронавируса после административного ареста, о которых писали СМИ, но не она не исключает, что таких случаев может быть больше - просто родные не афишируют эту информацию. "Плюс ко всему есть отложенный эффект, человек может вылечиться от коронавируса после "cуток", но потом у него возникают осложнения. Никто даже не связывает, что человек умер оттого, что он заразился в условиях изолятора", - добавляет правозащитница.

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    Автор: Янина Мороз


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