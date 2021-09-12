В Минске на экс-главу экологической НКО Виктора Фенчука завели уголовное дело

В отношении бывшего руководителя белорусского экологического общественного объединения "Аховы птушак Бацькаўшчыны" (АПБ) Виктора Фенчука возбуждено уголовное дело по статье "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает сайт Euroradio.

По информации издания, в дополнение к первоначальному сроку ареста в 12 суток, на которые он был осужден 1 сентября, активиста задержали еще на 10 суток. С момента задержания в начале сентября Виктор Фенчук находится в изоляторе на Окрестина.

31 августа в офисе специализирующейся на орнитологии НКО прошел обыск, были изъяты копии некоторых документов.

Фенчук возглавлял организацию с 2007 по 2014 год, потом был ее сотрудником. Прошлой осенью он отсидел 15 суток за участие в протестном марше в Минске.

"Аховы птушак Бацькаўшчыны" - одна из крупнейших природоохранных организаций Беларуси, которая более 20 лет занимается охраной птиц и сохранением биоразнообразия в стране.

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