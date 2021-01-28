Коронавирус: EMA разрешило допустить на рынок ЕС вакцину от AstraZeneca

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 102 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели почти 74 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 29 января (время московское).

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) разрешило допустить на рынок Евросоюза вакцину от коронавируса, разработанную британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. Этим препаратом можно прививать людей от 18 лет и старше, подчеркнуло EMA. Окончательное решение о допуске вакцины AstraZeneca должна принять Еврокомиссия, однако считается, что оно будет положительным.

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Пандемия коронавируса ощутимо повлияла на процесс миграции в Европейский Союз: количество прошений об убежище, поданных иностранцами в государствах ЕС в январе - октябре 2020 года, сократилось на треть, по сравнению с тем же периодом 2019-го: до 390 тысяч, сообщила Еврокомиссия. Заметно - на 10 процентов - уменьшилось и число случаев нелегального пересечения границ Евросоюза потенциальными мигрантами - до 114300. Это - минимальный показатель за последние шесть лет.

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В Кении прививки от COVID-19 будут бесплатными для ее граждан, заявил представитель министерства здравоохранения. Власти намерены приобрести еще 11 млн доз вакцин в дополнение к уже заказанным 24 миллионам. Ожидается, что в рамках первого этапа кампании вакцинации прививки сделают 1,25 млн кенийцев. В восточноафриканской республике с 52,5 млн жителей подтверждено 100 422 заражения, 1753 больных умерли, 83 757 выздоровели.

Венгрия первой в ЕС разрешила использовать китайскую вакцину от Sinopharm

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Венгрия первой из стран Евросоюза допустила к применению вакцину, разработанную китайской фармацевтической компанией Sinopharm. Ранее венгерский медицинский регулятор OGyEI выдал разрешения на использование препаратов от BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, а также российской вакцины "Спутник V". В почти 10-миллионной стране подтверждено 364 909 заражений, 12 374 пациента с COVID-19 скончались, почти 255 тысяч выздоровели.

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Американская фармацевтическая компания Moderna на второй неделе февраля поставит в Италию лишь 132 000 доз вакцин, что на 20 процентов меньше согласованного объема, заявили итальянские власти. Препараты для борьбы с SARS-CoV-2 - "не закуски и напитки, а единственное противоядие от темной ночи, тянущейся целый год", подчеркнул представитель итальянской стороны Доменико Аркури. Коронавирус в 60-миллионной республике обнаружен у 2,51 млн человек, более 87 тысяч пациентов с COVID-19 умерли, свыше 1,95 млн выздоровели.

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Министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн предостерег от преждевременного ослабления ограничительных мер. В этом случае Израиль может стать "неконтролируемым инкубатором" инфекции, заявил он, призвав соотечественников проявлять ответственность и подчеркнув "превосходные" данные по вакцинации. Ожидается, что локдаун в стране прекратит действие 31 января. В 9-миллионном Израиле подтверждено 632 480 заражений, 4696 больных COVID-19 скончались, 554 241 выздоровел.

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В Беларуси возбудитель COVID-19 выявлен еще у 1867 человек, сообщило министерство здравоохранения. По его сведениям, общее число инфицированных в республике достигло 244 718 человек, их них 1698 умерли, 231 399 выздоровели.

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Объем ВВП Испании в 2020 году сократился на 11 процентов, следует из предварительных данных Национального института статистики (INE). Международный валютный фонд ранее прогнозировал почти 13-процентное падение показателя. Испания является одной из наиболее пострадавших от распространения SARS-CoV-2 стран Европы, вирус в 46-миллионном королевстве обнаружен у 2,79 млн человек, около 58 тысяч больных скончались.

Лейпцигская книжная ярмарка отменена

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Международная Лейпцигская книжная ярмарка в 2021 году вновь не состоится. Организаторы объяснили это текущей эпидемиологической ситуацией и сохраняющимися ограничениями на передвижение. Второй год подряд отменены литературный фестиваль "Лейпциг читает" и съезд фанатов комиксов манга Manga-Comic-Con. Однако выборочные литературные мероприятия в крупнейшем по численности городе Саксонии и в онлайн-формате пройдут в мае, когда и ожидалась вторая по величине и значению книжная ярмарка Германии.

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Власти Дании направят на поддержку компаний во время пандемии дополнительные 170 млрд крон (22,86 млрд евро), заявил министр налогообложения Мортен Бёсков. Меры включают ссуды на поддержание ликвидности и отсрочку платежей ряда налогов. Днем ранее официальный Копенгаген продлил действие локдауна до 28 февраля. Школы, рестораны, бары и большинство магазинов в стране останутся закрытыми. В почти 6-миллионном королевстве подтверждено более 197 тысяч заражений, 2071 пациент с COVID-19 умер, около 185 тысяч выздоровели.

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Украина не намерена регистрировать российскую вакцину "Спутник V", заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он заверил, что вакцинация в стране начнется в феврале, как и планировалось.

В РФ более 19 тысяч новых заражений

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В России подтверждено 19 238 новых заражений, а 534 человека с COVID-19 за прошедшие сутки скончались, сообщил оперативный штаб. По его сведениям, общее число инфицированных в стране составляет 3 813 048, из них 72 185 умерли, 3 255 462 выздоровели и выписаны.

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Великобритания отказалась обнародовать данные о поставках вакцины AstraZeneca. Их публикация угрожает национальной безопасности, объяснила представительница министерства юстиции Люси Фрейзер, не вдаваясь в подробности. Сокращение поставок этого препарата в ЕС привело к дефициту вакцин на европейском рынке. и вызвало спор Евросоюза и британско-шведской компании. Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в ближайшие часы вынесет решение о допуске вакцины AstraZeneca на рынок.

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Власти Вьетнама сообщили о 9 новых заражениях, одно из них приходится на столицу Ханой, где на протяжении почти 2 месяцев не было новых случаев. Премьер-министр Нгуен Суан Фук призвал сохранять спокойствие. Власти пообещали возвести 3 полевых госпиталя в северной провинции Хайзыонг, где в последние дни были подтверждены десятки новых заражений. Возбудитель COVID-19 в 96-миллионной республике выявлен у 1651 человека, 35 их них скончались, 1430 выздоровели.

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Генеральный консул России в Эстонии Юрий Грибков вне очереди получил вторую дозу вакцины в центральной больнице в Нарве, сообщает эстонское издание Eesti Päevaleht. Дипломат подтвердил, что ему ввели препарат, разработанный немецкой компанией BioNTech совместно с американской Pfizer. Грибков сослался на серьезные проблемы с легкими и рекомендацию своего врача сделать прививку от COVID-19.

Старший врач отделения пульмонологии Вероника Ильина в комментарии СМИ сначала отрицала прививку дипломата, однако позднее задала журналисту встречный вопрос: "Что бы вы сделали, если бы у вас к вечеру осталось три свободные дозы вакцины, а желающих пройти вакцинацию нет?". Председатель правления медицинского учреждения Тармо Баклер инициировал внутреннее расследование. Вакцинация в Эстонии началась несколькими днями ранее, сейчас кампания сосредоточена на медработниках. В республике с населением 1,32 млн человек выявлено 42 656 заражений, 406 больных скончались, 32 398 выздоровели.

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В Украине вирус SARS-CoV-2 обнаружен еще у 5181 человека, а 128 больных COVID-19 за минувшие сутки скончались, сообщило министерство здравоохранения. В целом в стране подтверждено 1 211 593 заражения, 22 479 пациентов умерли, 1 003 341 выздоровел.

Самый загруженный в мире пассажирский авиамаршрут временно закрыт

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Великобритания приостановила пассажирское авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами и двумя африканскими государствами - Бурунди и Руандой в свете распространения нового варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Южно-Африканской Республике. Мера не коснется подданных Соединенного Королевства и граждан Ирландии, а также лиц, имеющих право проживать в этих государствах и обязанных по прибытии отправиться на 10-дневный домашний карантин, объяснил британский министр транспорта Грант Шэппс. Маршрут между Лондоном и Дубаем за время пандемии получил статус самого загруженного в мире.

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Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году упали на 3,5 процента, выяснила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Это вызвано резким падением экономической активности и сжатием спроса в крупных секторах экономики вследствие пандемии. Показатель отстает уже на 10,6 процента от уровня 2013-го, который стал последним годом устойчивого роста доходов. В 2014-2017 годах реальные доходы населения РФ снижались, в 2018-м выросли на 0,1 процента, а годом позднее - на 1 процент. За чертой бедности сейчас живут почти 20 миллионов человек, что составляет 13.3% от населения страны.

В пекинском парке Шичахай

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В Китае за истекшие сутки выявлено еще 52 заражения, в 16 случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. По ее данным, с начала ведения статистики вирус был обнаружен у 89 378 человек, 4636 больных COVID-19 скончались. 82 940 выздоровели и выписаны.

В Германии показатель распространения вируса - вновь ниже 100 случаев

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 14 022 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 2 192 850 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 839 человек, общее число летальных исходов составило 55 752. Выздоровели более 1,88 млн человек. Между тем показатель распространения инфекции стабильно снижается - за последние 7 дней из расчета на 100 000 населения зарегистрировано 94,4 случая заражения. Днем ранее он впервые опустился ниже 100. Согласно решению федеральных и земельных властей, ослабление жестких противоэпидемических мер предусмотрено при снижении этого индикатора до 50 случаев.

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В Евросоюзе не исключают ограничения экспорта в Великобританию производимой в Бельгии вакцины от коронавируса Pfizer. Газета The Independent ссылается на главу Евросовета Шарля Мишеля, который якобы изучает такую возможность с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Этот шаг вызван дефицитом вакцин от коронавируса в связи с сокращением компанией AstraZeneca поставок препарата в ЕС на 67% в 1-м квартале 2021 года. Одной из причин сокращения поставок в Евросоюз является то, что AstraZeneca активизирует обеспечение вакциной Великобританию, где в том числе производится препарат. В компании же это объясняют тем, что контракт на британские поставки был заключен раньше, чем с Брюсселем.

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Американская фармкомпания Novavax заявила, что по итогам клинических испытаний в Великобритании эффективность ее вакцины против коронавируса составляет 89,3 процента. По предварительным данным, препарат от Novavax также эффективен против недавно обнаруженных мутаций вируса. Результаты исследования, в котором приняли участие 15 000 человек в возрасте от 18 до 84 лет, позволяют начать процесс лицензирования препарата в Великобритании, ЕС и других странах.

Португалия закрывает с 31 января выезд из страны

Самолет португальской авиакомпании TAP Air Portugal

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В связи с новым пиком числа заражений и летальных исходов правительство Португалии ужесточило противоэпидемические меры. Начиная с воскресенья, 31 января, вводится двухнедельный запрет на выезд из страны и пограничный контроль на границе с Испанией. В течение последних суток в стране выявлены 16 432 новых случая заражения, 303 человека умерли.

В Португалии проживают более 10 млн жителей. С начала эпидемии от COVID-19 здесь умерли 11 608 человек, причем более 3000 пациентов - только за последние две недели. С 15 января в Португалии действует локдаун.

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В Бразилии число инфицированных с начала эпидемии превысило 9 миллионов. За сутки в стране зарегистрировано 61 811 новых случаев заражения, от последствий коронавирусной инфекции скончались 1386 пациента. Общее число инфицированных составило 9 млн 58 тыс. 687. Выздоровевшими считаются 7 млн 877 тыс. 337 человек. Скончались с начала эпидемии 221 547 человек. В Бразилиипроживают около 210 миллионов человек.

Генеральный секретарь ООН привился от коронавируса

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Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш привился от коронавируса. "Мне повезло, и я испытываю чувство благодарности от того, что сегодня получил первую дозу вакцины от COVID-19", - написал Гутерриш в Twitter. Он призвал к тому, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде, подчеркнув, что безопасность каждого - это безопасность для всех. Прививку 71-летний политик получил в центре вакцинации, расположенном в помещении одной из школ нью-йоркского района Бронкс.

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Василий Лановой

В Москве от последствий коронавирусной инфекции на 88-м году жизни скончался известный российский актер Василий Лановой. 2 января, после того как тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат, актер был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что у Ланового отсутствовали тяжелые симптомы, однако была диагностирована пневмония с поражением 5 процентов легких. После нескольких недель лечения его состояние улучшилось, но в последнюю ночь актер был переведен в реанимацию.

В США медики-пенсионеры привлечены к кампании вакцинации

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Чтобы ускорить прививочную кампанию, правительство США разрешило участвовать в ней врачам и медсестрам, уже вышедшим на пенсию. Разрешение распространяется на всех медиков, у которых срок лицензии на врачебную практику истек в течение последних пяти лет. Кроме того, все лицензированные медсестры и врачи имеют право участвовать в кампании вакцинации на территории всей страны, заявило министерство здравоохранения в Вашингтоне. До сих пор такие полномочия действовали лишь внутри одного штата.

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Из-за южноафриканского варианта мутировавшего коронавируса Австралия приостанавливает въезд из Новой Зеландии без карантина еще на трое суток. Власти объясняют эту меру необходимостью защитить население Австралии от более контагиозной мутации. Несколько дней назад у двух жителей Новой Зеландии был обнаружен южноафриканский вариант коронавируса.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 28 января >>>

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