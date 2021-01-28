 Актер Василий Лановой скончался от COVID-19 | Новости из Германии о России | DW | 28.01.2021

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Россия

Актер Василий Лановой скончался от COVID-19

О смерти 87-летнего актера сообщила его супруга Ирина Купченко. С начала января Василий Лановой проходил лечение в больнице в Москве после заражения коронавирусом.

Василий Лановой, советский и российский актер

Василий Лановой

В Москве от последствий заражения коронавирусом скончался Василий Лановой, о чем в четверг, 28 января, сообщила его супруга Ирина Купченко российскому агентству ТАСС. 16 января известному актеру театра и кино исполнилось 87 лет, а госпитализировали его 2 января после того, как тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат.

Как тогда сообщалось, у Ланового отсутствовали тяжелые симптомы, однако была диагностирована пневмония с поражением 5 процентов легких. После нескольких недель лечения сообщалось, что его состояние улучшилось, но в последнюю ночь актер был переведен в реанимацию.

Василий Лановой приобрел настоящую славу в советское время, помимо работы в театре, сыграв роли капитана Грея в фильме "Алые паруса", Анатоля Курагина в фильме "Война и мир", Ивана Вараввы в фильме "Офицеры", Карла Вольфа в "Семнадцати мгновениях весны", Леонида Шервинского в телефильме "Дни Турбиных" и другие. В 1985 году он получил звание народного артиста СССР. Служил в московском Государственном академическом театре имени Вахтангова. Преподавал актерское мастерство.

Лановой был членом КПСС, а после распада СССР оставался сторонником КПРФ. Он поддерживал российскую политику в отношении Крыма после 2014 года. В 2018 году на президентских выборах выступал как доверенное лицо Владимира Путина. Был почетным членом общественного совета при Следственном комитете РФ.

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    Автор: Марина Барановская


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