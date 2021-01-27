Коронавирус: Дания продлила режим локдауна до 28 февраля

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 101 млн жителей планеты. Свыше 2,1 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 73 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 28 января (время московское).

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Правительство Дании продлило действие режима локдауна еще на месяц, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Это означает, что школы, рестораны, бары и большинство магазинов в стране останутся закрытыми как минимум до 28 февраля. По словам Фредериксен, единственное послабление может быть введено для учеников младших классов, однако решение на сей счет примут не раньше будущей недели. Продление локдауна вызвано тем, что в середине января в Дании был зафиксирован первый случай заражения вариантом коронавируса B.1.351/501Y, который ранее обнаружили в ЮАР.

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Власти германской федеральной земли Баден-Вюртемберг решили отсрочить до 14 февраля открытие детских садов и начальных школ из-за выявления новой мутации вируса в дошкольном учреждении во Фрайбурге. Эта вспышка привела к заражению как минимум 18 детей и воспитателей.

Португальцам запретили в ближайшие 14 дней покидать пределы страны





Машина скорой помощи привезла очередного пациента в клинику Порту

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Португалия из-за резко возросшего в этой стране числа заражений SARS-CoV-2 возобновляет контроль на границе с Испанией. Кроме того, жителям Португалии запрещено в течение ближайших двух недель выезжать за ее пределы, сообщила министр Кабинета министров и административной модернизации Мария Виейра да Силва.

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Вариант коронавируса B.1.351, впервые обнаруженный в Южно-Африканской Республике, проник в США. Речь идет о двух заражениях в штате Южная Каролина, сообщили местные власти.

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В Португалии суточный прирост заражений (16 432 случая) и летальных исходов среди пациентов с COVID-19 (303) стал максимальным за время ведения статистики. В целом в республике с 10 млн жителей подтверждено 685 383 заражения, 11 608 больных скончались, 493 699 выздоровели.

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Южноамериканская Республика Чили получила 1,91 млн доз вакцины, разработанной китайской компанией Sinovac. Вторая партия аналогичного объема прибудет 31 января, сообщил президент Себастьян Пиньера. Китайский препарат не следует использовать среди людей старше 60 лет, следует из оценки профильного регулятора.

Вирус в 19-миллионной стране выявлен у 709 888 человек, 18 040 больных умерли, 666 799 выздоровели. Власти рассчитывают до конца марта провести вакцинацию среди 5 млн жителей, относящихся к группам риска. До сих пор для прививок от COVID-19 в Чили использовали вакцину BioNTech/Pfizer.

В Париже

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Действующий во Франции комендантский час не является достаточной мерой в борьбе с распространением новых вариантов вируса, признал министр социальных дел и здравоохранения Оливье Веран. Нагрузка на больницы остается высокой, около 60 процентов коек в отделениях интенсивной терапии заняты пациентами с COVID-19, заявил министр на пресс-конференции. Власти понимают последствия ограничений для экономики и французов, подчеркнул он. В 67-миллионной республике подтверждено 3 106 859 заражений, 74 456 больных скончались, 220 570 выздоровели.

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Коронавирусный кризис существенно повлиял на финансовые показатели многих компаний. Так, авиаперевозчик American Airlines из США завершил 2020 год с чистым убытком в 8,9 млрд долларов (в пересчете 7,35 млрд евро). Исполнительный директор Даглас Паркер назвал ушедший год самым сложным в истории авиакомпании, но похвалил сотрудников. "Наша команда сыграла свою роль в поддержке функционирования экономики", - подчеркнул он. А 2021-й станет для American Airlines годом восстановления, добавил Паркер.

Комиссия RKI рекомендует препарат AstraZeneca лишь пациентам моложе 65 лет

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Вакцину британско-шведской компании AstraZeneca следует использовать только среди людей в возрасте от 18 до 64 лет, заявила Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) при германском Институте имени Роберта Коха (RKI). Для оценки эффективности препарата среди людей старше 65 лет данных недостаточно, добавили эксперты. Ожидается, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 29 января вынесет решение о допуске вакцины AstraZeneca на рынок.

Предсезонные тесты "Формулы Е" в Валенсии

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Пандемия повлияла на расписание чемпионата "Формулы Е". Отменен этап в Париже, запланированный на 24 апреля, а гонки электромобилей в южнокорейском Сеуле и китайском округе Санья перенесены с мая на более позднюю дату, сообщила Международная автомобильная федерация (FIA).

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Cтарейшая международная художественная ярмарка Art Cologne и ярмарка Cologne Fine Art & Design вновь перенесены. Оба мероприятия пройдут в Кельне с 17 по 21 ноября. Организаторы объяснили этот шаг сохраняющимися ограничениями из-за пандемии. Ранее ожидалось, что ярмарки состоятся в апреле.

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Торговые центры в Польше, закрытые с конца декабря, с 1 февраля вновь смогут принимать посетителей с соблюдением необходимых мер предосторожности, сообщил министр здравоохранения Адам Недзельский. По его словам, ситуация с распространением инфекции в стране стабилизировалась, однако необходимо принимать во внимание высокое число заражений в других европейских странах и новые варианты вируса. Возбудитель COVID-19 в почти 38-миллионной республике выявлен у 1 496 665 человек, 36 443 скончались, более 1,25 млн выздоровели.

ВОЗ считает, что ограничения в Европе рано смягчать

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Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге (Hans Kluge) предостерег от преждевременного ослабления ограничений в Европе. Уровень заражений в Европе по-прежнему очень высокий, что создает нагрузку на системы здравоохранения, отметил он. Введение ограничительных мер и их быстрое смягчение являются плохой стратегией, подчеркнул Клуге. "Необходимо проявить терпение, на вакцинацию понадобится время", - добавил представитель ВОЗ.

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В Беларуси выявлено 1718 новых заражений, сообщает Минздрав республики. По его сведениям, возбудитель COVID-19 в стране обнаружен у 242 851 человека, из них 1688 умерли, 229 199 выздоровели и выписаны.

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Венгрия продляет до 1 марта действие локдауна, вступившего в силу в начале ноября, сообщил глава канцелярии премьер-министра. Ожидалось, что от мер, включающих комендантский час в ночное время и закрытие большинства магазинов, откажутся 1 февраля. В почти 10-миллионной стране подтверждено 363 450 заражений, 12 291 пациент с COVID-19 скончался, свыше 249 тысяч выздоровели.

В Берлине

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В Германии за прошедшие сутки коронавирус обнаружен еще у 17 553 человек, а 941 больной COVID-19 скончался, следует из данных Института имени Роберта Коха (RKI). За 7 дней на 100 тысяч человек пришлось 98,1 новых заражений. Этот показатель опустился ниже отметки 100 впервые с 29 октября, а пиковое значение в 197,6 показал 22 декабря. Инфекция с момента проникновения в ФРГ подтверждена у 2 178 828 человек, из них 54 913 умерли, более 1,88 млн выздоровели.

Данные по России и Украине

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В России за минувшие сутки подтверждено 19 138 новых заражений и 575 смертей среди больных COVID-19, сообщает оперативный штаб. По его данным, с начала ведения статистики инфекция в РФ обнаружена у 3 793 810 человек, 71 651 пациент скончался, свыше 3,22 млн выздоровели и выписаны.

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В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5529 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 149 пациентов, сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов. Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 206 412 человек, 22 351 человек умер от COVID-19, выздоровел 992 031 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (454), в Киеве (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

++09.57++

Полиция Таиланда задержала 89 иностранцев за нарушение ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство AP. Задержания прошли в рамках полицейского рейда в одном из баров на популярном у туристов острове Пханган. По данным полиции, нарушители - граждане и подданные 10 стран, в том числе США, Великобритании, Швейцарии и Дании. Помимо иностранцев - полиция задержала также 22 местных жителя, включая владельца бара.

Пассажиропоток в аэропортах ФРГ сократился

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Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток в немецких аэропортах сократился до самого низкого уровня с момента воссоединения Германии в 1990 году. С января по декабрь 2020 года в 21 аэропорте страны было зарегистрировано 63 млн пассажиров, что составляет только 25 процентов от показателей 2019 года. Представители отрасли заявляют о крупнейшем кризисе со времен Второй мировой войны.

++07.50++

Из-за южноафриканского варианта мутировавшего коронавируса Австралия приостанавливает въезд из Новой Зеландии без карантина еще на трое суток. Власти объясняют эту меру необходимостью защитить население от более заразной разновидности вируса. Несколько дней назад у двух жителей Новой Зеландии был обнаружен южноафриканский вариант коронавируса.

++07.00++

В материковом Китае подтверждено 54 случая заражения. Это самый низкий суточный прирост за последние три недели, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. 8 января в Китае были выявлены 33 новых случая. За все время с начала эпидемии коронавирусная инфекция выявлена у 89 326 человек, около 83 тысяч человек выздоровели, а 4636 умерли.

++06.00++

Контроль в аэропорту Франкфурта

По информации немецкого таблоида Bild, правительство Германии намерено сократить объем пассажирских авиаперевозок. Газета сообщает, что разработкой соответствующего проекта уже занимается министерство внутренних дел ФРГ. Причиной издание называет быстро распространяющиеся варианты мутировавшего коронавируса.

По данным Bild, первые рейсы из стран, отнесенных к зонам повышенного риска, в первую очередь из Великобритании, ЮАР, Бразилии и Португалии будут сокращены или отменены уже на следующей неделе. Газета не исключает, что ограничения воздушного сообщения также могут коснуться Нидерландов и Дании.

++05.00++

В Словакии завершено массовое экспресс-тестирование на коронавирус, в котором участвовали 2,95 миллиона жителей страны. Как сообщил премьер-министр Игорь Матович, 1,24 процента результатов были положительными. Тесты, проведенные по всей стране в течение девяти дней, формально были добровольными.

Один из мобильных центров экспресс-тестирования в Братиславе

Однако те жители страны, которые не имеют на руках документ об отрицательном результате теста, не смогут выйти на работу до 7 февраля. В Словакии с начала эпидемии выявлено более 241 тысячи случаев заражения, более 4,3 тысячи пациентов скончались, 202 тысячи выздоровели. В стране проживают 5,5 миллиона человек.

В США представили автоматы для тестирования на коронавирус

++04.00++

Американская фирма Wellness4Humanity представила в Нью-Йорке первые автоматы с наборами для самостоятельного тестирования на наличие коронавируса. Комплекты выдаются при помощи штрих-кода, а результаты теста приходят уже следующий день по почте. Разместить такие автоматы планируется на станциях метро и в торговых центрах. В США с начала эпидемии зарегистрировано более 26 млн случаев заражения, скончались более 438 тысяч пациентов, выздоровевшими считаются около 16 млн человек.

++03.00++

Командование бундесвера направило в Португалию специальную команду, которая должна оценить возможности внешней помощи в борьбе с эпидемией. Представитель Минобороны в Берлине подтвердил информацию, опубликованную ранее изданием Der Spiegel, об отправке в Португалию немецких военных экспертов.

Все больше немцев готовы привиться от коронавируса

++02.00++

По данным специалистов Института социологических исследований в Алленсбахе, готовность населения Германии сделать прививку от коронавируса растет. Согласно результатам опроса, проведенного в середине января, 63 процента жителей ФРГ выразили желание пройти вакцинацию. В середине декабря, до начала прививочной кампании, этот показатель составлял 52 процента.

В то же время каждый пятый респондент заявил, что не будет делать прививку. Социологи также отметили, что готовность пройти вакцинацию коррелирует с возрастом опрошенных. Среди лиц моложе 30 лет готовы привиться 46%, среди 45-59-летних - 66%, в возрастной группе старше 60 лет - 75%.

В Белом доме призывают к расследованию причин пандемии коронавируса

Джен Псаки

++01.00++

В США призывают провести полноценное международное расследование в отношении источника распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нам необходимо добраться до истоков в первые дни пандемии в Китае, и мы поддержим международное расследование, которое, как нам кажется, должно быть полноценным и ясным", - сказала Псаки на брифинге в среду.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 27 января >>>

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