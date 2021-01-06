Эксперты ВОЗ прибыли в китайский Ухань

Международная команда ученых под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла в китайский Ухань, где займется установлением причин распространения нового коронавируса среди населения. Как уточнило в четверг, 14 января, агентство Reuters, специалистов доставил в КНР один из лоукостеров из Сингапура. По прибытии экспертам предстоит двухнедельный карантин.
По сведениям журналистов, группа ученых покинула терминал по специальному тоннелю с пластиковыми стенами, предназначенному для "профилактики пандемии" при приеме международных рейсов, и села в автобус, находившийся в специально отгороженной зоне. Экспертов сопровождали несколько десятков китайских сотрудников безопасности в специальной защитной экипировке.
Как уточнили в ВОЗ, команду из 10 ученых возглавляет эксперт этой всемирной организации по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.
Китай отказывал экспертам во въезде
По завершении карантина специалисты в течение двух недель будут брать интервью у представителей научно-исследовательских институтов, больниц и сотрудников рынка морепродуктов в Ухане, где, по некоторым данным, вирус начал распространяться среди людей.
Переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно. До этого, 5 января, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них к тому моменту уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.
Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов, а также сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.
Вопрос о происхождении коронавируса
Именно в Ухане в декабре 2019 года впервые был выявлен вирус SARS-CoV-2, после заражения которым у пациента может развиться опасная легочная болезнь COVID-19. К середине января 2021 года эта инфекция была обнаружена у более чем 92 млн человек по всему миру. За период пандемии свыше 1,9 млн человек скончались от последствий заболевания COVID-19.
Между тем в последнее время китайские власти все чаще распространяют информацию о том, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное легочное заболевание COVID-19, существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылаются на наличие следов вируса на замороженных продуктах.
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Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов