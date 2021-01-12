 Коронавирус: Китай разрешил въезд экспертам ВОЗ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2021

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Мир

Коронавирус: Китай разрешил въезд экспертам ВОЗ

Эксперты ВОЗ прибудут в Китай 14 января. Прежде чем начать исследования на тему происхождения коронавируса, они проведут две недели на карантине.

Сотрудники лаборатории Института вирусологии в Ухане

Сотрудники лаборатории Института вирусологии в Ухане

Команда международных экспертов, занимающихся изучением происхождения коронавируса, в ближайшее время сможет начать работу в Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в понедельник, 11 января, китайские власти наконец разрешили этим специалистам въезд. Ожидается, что ученые прибудут в КНР 14 января, однако приступить к исследованиям они смогут только после того, как проведут две недели на карантине.

Переговоры между ВОЗ и Пекином о проведении в КНР исследований на тему происхождения коронавируса начались несколько месяцев назад, однако продвигались очень медленно. 5 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Двое из них к тому моменту уже отправились в путь и вынуждены были прервать командировку. Один из них вернулся домой, другой временно остановился в третьей стране.

Китай объяснил задержку отсутствием у экспертов ВОЗ некоторых документов, а также сложностями, связанными с подготовкой к приему делегации.

Вопрос о происхождении коронавируса

Именно в Ухане в декабре 2019 года впервые был обнаружен вирус SARS-CoV-2, после заражения которым у пациента может развиться опасная легочная болезнь COVID-19. К середине января 2021 года эта инфекция была обнаружена у более чем 91 млн человек по всему миру. За период пандемии 1,9 млн человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Между тем в последнее время китайские власти все чаще распространяют информацию о том, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное легочное заболевание COVID-19, существовал в других странах еще до того, как был выявлен в КНР в декабре 2019 года. В качестве одного из доказательств этой теории китайские эксперты ссылаются на наличие следов вируса на замороженных продуктах.

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    Автор: Наталья Позднякова


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