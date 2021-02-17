В Британии начали в научных целях заражать добровольцев коронавирусом

В Великобритании начали медицинское исследование, в рамках которого добровольцев целенаправленно заражают коронавирусом SARS-CoV-2. О состоявшемся днем ранее старте программы изучения влияния вируса на человеческий организм (Human Challenge Programme) британское министерство здравоохранения сообщило журналистам в воскресенье, 7 марта.

По данным правительства, речь идет о первом в мире исследовании, в рамках которого людей преднамеренно заражают коронавирусом SARS-CoV-2. Его цель, по данным пресс-службы Минздрава Великобритании, - улучшить и ускорить разработку вакцин от COVID-19 и методы лечения от этой болезни. С первой группой добровольцев сейчас работают специалисты лондонской клиники Royal Free Hospital, которые изучают характеристики коронавируса. "Участников испытания подвергли воздействию вируса в безопасных и контролируемых условиях. Они круглосуточно находятся под наблюдением ученых и врачей", - указано в сообщении Минздрава.

Кроме прочего, ученые собираются выяснить, как реагирует на вирус SARS-CoV-2 иммунная система человека и каким образом инфицированный пациент распространяет частицы вируса вокруг себя.

Участники исследования по заражению коронавирусом

Ранее аналогичные исследования, во время которых здоровых добровольцев заражали возбудителями болезни, проходили при разработке вакцин от гриппа и малярии. Отличие от нынешнего британского исследования состоит, однако, в том, что участникам тех испытаний предварительно вкалывали соответствующую вакцину.

Сообщается, что для участия в исследовании отобрали молодых и здоровых людей, для которых риск осложнений при COVID-19 минимален. Им введут самую малую дозу вируса, необходимую для заражения организма. Ожидается, что инфицирование произойдет при этом у 90 процентов добровольцев.

Между тем проведение подобного исследования в Германии эксперты считают маловероятным. Немецкое Объединение исследовательских фармацевтических компаний (vfa) отвергает его как противоречащее этике. С другой стороны, как утверждают представители Объединения, "подобные исследования всегда дают искаженную картину, так как полученные результаты применимы лишь к молодым и здоровым людям и, возможно, будут отличаться у пожилых и хронически больных пациентов". К тому же, заражение, произведенное клиническим путем, отличается от распространения инфекции в повседневной жизни, подчеркивают немецкие эксперты.

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