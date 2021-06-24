 Тихановская подчеркнула значимость западных санкций против режима в Беларуси | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.08.2021

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Беларусь

Тихановская подчеркнула значимость западных санкций против режима в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции считает, что экономическое и политическое давление может заставить режим изменить свое поведение, освободить политзаключенных и сесть за стол переговоров.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Спустя год после начала протестов в Беларуси лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в очередной раз подчеркнула насколько важны западные санкции против режима в Минске. "Мы считаем, что экономическое и политическое давление может способствовать тому, что режим изменит свое поведение, заставит его вступить в диалог с белорусами, освободить политических заключенных и сесть за стол переговоров", - заявила она в интервью, опубликованном агентством dpa в воскресенье, 8 августа.

По словам Тихановской, сегодня ее соотечественники, вынужденные жить в разных странах мира, опасаются силовых структур авторитарного правителя Беларуси Александра Лукашенко. "В настоящий момент никто не может чувствовать себя в безопасности, даже я. Я не знаю, как далеко простирается рука режима", - отметила она, напомнив, в частности, дело белорусского эмигранта и активиста Виталия Шишова, который недавно был найден мертвым в Украине.

Дело белорусской бегуньи Кристины Тимановской также показало, что любой может стать жертвой "репрессивного аппарата" Лукашенко, указала Тихановская. "Любое неправильное движение или открытое заявление - даже если оно не носит политического характера - может привести к аресту и тюремному заключению", - отметила она. Кроме того, происходящие в последние дни многочисленные случаи пересечения границы ЕС незаконными мигрантами с территории Беларуси, также свидетельствуют о том, что режим Лукашенко является "угрозой и для людей из других стран".

Не были готовы к такой жестокости со стороны режима

Комментируя спад протестной активности в Беларуси, Тихановская заявила, что оппозиционеры "не были готовы к такой жестокости со стороны режима". При этом, по ее мнению, государственное насилие и репрессии выявили прежде всего "слабость режима, но не его силу".

Однако, оглядываясь назад, лидер оппозиции приходит к обнадеживающему выводу: белорусское гражданское общество за последние двенадцать месяцев стало сильнее, а люди - более политизированными.

Тихановская намерена и дальше бороться за победу белорусского демократического движения. "Это очень тяжело, - призналась она, - но тем, кто в тюрьме, еще хуже. И поэтому у тебя нет права сдаваться".

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Светлана Тихановская с удостоверением кандидата в президенты Беларусиё Минск, 14 июля 2020 года

Светлана Тихановская с удостоверением кандидата в президенты Беларусиё Минск, 14 июля 2020 года

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года и, согласно официальным данным, победу на них уже в первом туре одержал Александр Лукашенко, баллотирующийся на пост главы государства в шестой раз. ЦИК Беларуси насчитал ему 80,1 процента голосов. Светлана Тихановская, ставшая лидером объединенной оппозиции, получила якобы лишь 10,12 процента. Многие жители Беларуси сочли результаты выборов сфальсифицированными. В Минске и других крупных городах начались мирные протестные акции, которые жестоко подавлялись белорусскими силовиками. По оценкам немецко-швейцарской правозащитной организации Libereco - Partnership for Human Rights, за последние 12 месяцев в стране произведено более 40 000 арестов, задокументировано по крайней мере 1800 сообщений о пытках, число политзаключенных в Беларуси превысило 600 человек. 

ЕС не признал итоги президентских выборов в Беларуси и принял уже четыре пакета санкций против режима Александра Лукашенко.

Смотрите также:

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Лидер демократической Беларуси

    Ровно год назад домохозяйка из Гомеля, в прошлом учительница английского Светлана Тихановская заявила о намерении участвовать в президентской кампании в Беларуси. 15 мая 2020 года она подала вместо и, как сама не раз подчеркивала, ради мужа документы на регистрацию в ЦИК - и по стечению обстоятельств стала лидером демократических сил. О том, как она провела год в этой роли, - в фотогалерее DW.

  • Пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Сбор подписей за Тихановскую

    Баллотироваться на пост президента Беларуси изначально планировал ее муж - автор YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский. Но ему в регистрации отказали, а в конце мая он был задержан и до сих пор находится в СИЗО. Не в последнюю очередь из-за популярности супруга и солидарности с ним по всей Беларуси на пикетах по сбору подписей за Светлану Тихановскую стояли огромные очереди.

  • Тихановская с удостоверением кандидата в президенты

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Единый кандидат от оппозиции

    Светлана Тихановская заявляла об анонимных угрозах в адрес ее и детей с требованием прекратить участие в предвыборной гонке, но решила не сдаваться. 14 июля ЦИК выдал ей удостоверение. Фактически она стала единым кандидатом от оппозиции. Другим сильным соперникам Лукашенко - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - в регистрации отказали. Всего к участию в выборах было допущено пятеро кандидатов.

  • Тихановская, Колесникова, Цепкало

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Объединение штабов

    Виктор Бабарико был задержан, Валерию Цепкало пришлось уехать за границу из-за преследований. 16 июля координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, жена Валерия Цепкало Вероника и Светлана Тихановская объявили об объединении усилий. Женское трио стало лицом кампании за честные выборы в Беларуси. Его члены призывали идти голосовать, становиться наблюдателями и бороться с фальсификациями.

  • На пикете за Тихановскую

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Три грации как символ мирных перемен

    Агитационные митинги объединенного штаба собирали тысячи белорусов по всей стране. На официальный пикет Тихановской в минский Парк дружбы народов 30 июля, по разным оценкам, пришли до 70 тысяч человек. Ее предвыборными обещаниями были проведение повторных выборов с участием всех альтернативных кандидатов, референдума по возвращению конституции 1994 года, а также освобождение политзаключенных.

  • Предвыборный плакат Светланы Тихановской

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Непризнанные результаты выборов

    10 августа ЦИК объявил о победе Лукашенко на президентских выборах - уже в шестой раз. Тихановская, по официальным данным, набрала 10,1% голосов, в то время как Лукашенко - 80,1%. По мнению оппозиции и многих граждан Беларуси, результаты голосования были массово сфальсифицированы. На Западе их не признали.

  • Плакат в Минске Тихановская президент

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Протесты после выборов

    Сторонники Тихановской и аналитики считают, что на самом деле она, как минимум, прошла во второй тур и даже, возможно, выиграла выборы уже в первом туре. Протесты против фальсификации результатов голосования, вспыхнувшие в Беларуси сразу после выборов, не прекращаются по сей день, хотя к весне они уже утратили массовость из-за репрессий со стороны белорусских властей.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Вынужденная эмиграция

    Под давлением властей в ночь на 11 августа Тихановская была вынуждена уехать в Литву. "Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - сказала она в видеообращении. Сейчас Светлана живет в Вильнюсе - под защитой литовского государства. Белорусские власти добиваются ее экстрадиции и обвиняют в терроризме. Ее команда подчеркивает, что Тихановская поддерживает мирные методы.

  • Светлана Тихановская в Берлине

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    За диалог при международном посредничестве

    Выход из политического кризиса в Беларуси - в диалоге между властями и оппозицией и проведении новых выборов, считает Тихановская. Сейчас ее команда создает предпосылки для этого. В марте на платформе "Голос" было запущено голосование за переговоры при международном посредничестве. Инициативу поддержали более 770 тыс человек. С этой целью поддерживается и работа Координационного совета оппозиции.

  • Тихановская на встрече с Меркель

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель

    Необходимость диалога в Беларуси - одна из главных тем и на международных конференциях и встречах Светланы Тихановской с главами западных государств и правительств. Ее команда также налаживает международные связи для оказания гуманитарной помощи пострадавшим от репрессий белорусам и экономической поддержки страны после новых выборов - своего рода "плана Маршалла для Беларуси".

  • Светлана Тихановская в Брюсселе

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Внимание к пыткам в Беларуси

    Санкции против высокопоставленных лиц, виновных в насилии против мирных граждан, а также помощь международного сообщества в документировании пыток в Беларуси и уголовном преследовании силовиков - другие ключевые направления в работе штаба Тихановской. Иски против белорусских силовиков рассматривают в Литве, Польше и Чехии. Соответствующий иск подан и в прокуратуру ФРГ.

  • Тихановская на церемонии вручения премия Сахарова За свободу мысли

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Премия Сахарова "За свободу мысли"

    В декабре 2020 года Светлане Тихановской была вручена премия Сахарова "За свободу мысли". Помимо нее Европарламент присудил эту награду Светлане Алексиевич, Марии Колесниковой, Веронике Цепкало, Алесю Беляцкому, Степану Путило и другим активистам объединенной белорусской оппозиции. "Свобода - это победа над страхом", - отметила Тихановская на церемонии вручения премии в Брюсселе.

  • Светлана Тихановская в Риме

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    На встрече с диаспорой в Риме

    Встречи с диаспорой, поддержка Народных посольств, которые информируют мировое сообщество о ситуации в Беларуси, контакты с теми, кто продолжает протестовать в Беларуси, - Тихановская называет себя лидером, избранным белорусским народом. Агентство Bloomberg включило ее в топ-50 самых влиятельных персон 2020 года. И как бы к ней ни относились, без нее история современной Беларуси уже немыслима.

  • Светлана Тихановская

    Светлана Тихановская: год борьбы за новую Беларусь

    Новый имидж лидера

    За этот тяжелый, насыщенный год Светлана Тихановская существенно изменилась внешне и как политик. И дело не только в новой прическе. Она стала одеваться более стильно, вести себя более уверенно, звучать более компетентно, не утратив при этом своей естественности и теплоты. Среди мировых лидеров она смотрится на равных, и простые белорусы воспринимают ее как "свою" - в этом ее уникальность.

    Автор: Янина Мороз


Смотреть видео 02:36

Светлана Тихановская: Я уверена, что новые санкции США близки и они окажут огромное влияние на режим

 

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