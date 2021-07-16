"Такого с нами еще не было". Мнение о том, что белорусы узнали о политике после выборов-2020
В своем комментарии специально для DW создательница проекта Voices from Belarus Александра Зверева рассуждает о том, каким должен быть президент Беларуси и что с нами сделали выборы 2020 года.
Специальнодля рубрики DW "Беларусь. Перспективы" Александра Зверева, создательница проекта Voices from Belarus и девушка Эдуарда Бабарико, написала комментарийо том, как белорусы познакомились с соседями и почему ей больше не стыдно за президента. Обсудить ее мнение и поделиться своим видением ситуации можно под соответствующим постом в Telegram-канале "DW Беларусь".
Выборы 2020 в Беларуси войдут в историю по многим причинам: начиная от самой циничной и откровенной за всю богатую историю фальсификации и массовых арестов, заканчивая невероятной солидарностью белорусов и единством. Такого с нами еще не было.
"Мы не знали друг друга до этого лета" - писали мы в сетях. Выборы-2020 сделали так, что мы познакомились с соседями.
Так было и со мной: уже после ареста Эдика (Эдуард Бабарико - сын Виктора Бабарико, также задержанный в июне 2020 года - Ред.) я как-то вышла на улицу гулять с собакой Кокой, и оказалось, что по соседству со мной живет дочь Александра Козулина. Они, к слову, очень похожи.
Виктор и Эдуард Бабарико
Мы объединились. И все происходило настолько естественно, что складывалось впечатление, что нам просто нужен был повод. Хороший или такой.
Как может домохозяйка управлять страной
Одно из главных объединений и одно из самых уникальных явлений выборов 2020 — объединение штабов. Альтернативные кандидаты к выборам предсказуемо не допущены, и вот происходит невероятное: Светлана Тихановская занимает место своего арестованного супруга, и ее кандидатуру не исключают. Потому что власть в нее не верит. И потому что "конституция у нас не под женщину".
Светлана — домохозяйка. И, конечно, это первое, за что цепляется пропаганда: как может домохозяйка управлять страной?
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Год спустя выяснилось, что домохозяйка может управлять страной в разы лучше, чем тот, кто стабильно "набирает" 80%.
Я как-то словила себя на мысли, что мне впервые перестало быть стыдно. Моя рука не тянется к лицу в момент, когда президент произносит речь.
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением редакции и Deutsche Welle в целом.
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Активисты "Страны для жизни"
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Непропорциональный ответ протестующим
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