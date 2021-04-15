 ″Им Навального хватает″: почему в России задерживают белорусских активистов | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 15.04.2021

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Россия

"Им Навального хватает": почему в России задерживают белорусских активистов

Как сейчас выглядит белорусский протест в Москве и Петербурге и чувствуют ли себя белорусские активисты в России безопасности - в материале DW.

Группа белорусских активистов в Москве

Группа белорусских активистов в Москве

В Москве и Санкт-Петербурге с 9 августа 2020 года, дня президентских выборов в Беларуси, каждый день без перерывов проходят акции протеста у белорусских посольства и консульства. Последние месяцы собираться вместе все сложнее - активистов задерживают, арестовывают и грозят депортацией. Некоторые белорусы, годами жившие в России, вынуждены были эмигрировать. О происходящем DW поговорила с действующими белорусскими активистами.

Как белорусы протестуют в Москве

Будний день, половина девятого вечера. В кафе на Маросейке напротив посольства Беларуси в Москве сидят, сдвинув столики, восемь человек. Шестеро женщин, двое мужчин.

- Гуляем или стоим?

- Стоять смысла нет. Там уже автозак, на парковке для инвалидов. 

Наконец решают выйти на улицу, там дождь. Кто-то идет под красно-белым зонтом, кто-то без него. Не доходя до белорусского посольства, сворачивают в боковую улицу, оттуда во двор с детской площадкой, освещенной тусклым фонарем. Секунда - и из сумок и карманов появляются три больших бело-красно-белых флага. Люди держат их, улыбаются и смотрят в камеру мобильного телефона. Несколько человек - в масках. "Нам нужно успеть отправить фото до половины десятого, - объясняет активистка Елизавета. - Тогда оно попадет в белорусские телеграм-каналы".

Затем не торопясь возвращаются к посольству. Несколько раз проходят мимо - туда и обратно, не останавливаясь. За ними, тоже не спеша, следуют четверо полицейских. Не подходят, не проверяют документы, но наблюдают. Чуть поодаль стоит автозак, но в этот раз обходится без задержаний. К десяти часам вечера акция заканчивается, все разъезжаются по домам.

Дел на белорусских активистов в Москве пока не возбуждали

Так весной 2021 года выглядят ежедневные протестные акции в поддержку Беларуси в Москве. Немногочисленные, но регулярные. Считают буквально каждый день, начиная с 9 августа. Кто может, выходит на улицу и делает фото. Иногда активисты отдельно собираются по выходным днем и записывают сразу несколько видеосюжетов: про поддержку политзаключенных в Беларуси или про памятные даты (например, годовщину взрыва в минском метро).

"Мне лично важно быть именно на улице, вместе с теми, кто разделяет мои взгляды. Но задачи препираться с российской полицией нет. Они физически сильнее, а мы - морально. По крайней мере, пока. Если будем дуболомить, это будет борьба не тех и не с теми", - говорит Анна (имя изменено). Она родилась в Беларуси, но уже несколько лет живет в Москве с русским мужем.

Последний раз в открытую, не скрываясь по дворам, активисты стояли у здания посольства Беларуси в Москве 28 марта. Сначала, после январского митинга в поддержку Алексея Навального, полиция запретила белорусам держать красно-белые флаги и плакаты, потом - просто стоять и общаться возле здания, пусть и без символики. Начались реальные задержания: активистов уводили в автозак, везли в отделение и отпускали после "профилактической беседы". Административных дел на белорусских активистов в Москве пока не возбуждали. Но получить штраф и арест боятся многие. С белорусским паспортом два любых административных наказания за полгода - повод для депортации.

"В Беларуси видят мою активность"

"В Москве я работаю в семье, никому особо не рассказываю о своих взглядах, удалила соцсети. Но недавно незнакомый человек написал мне, что в Беларуси видят мою активность. Если меня отправят обратно на родину, будет беда", - говорит Нина (имя изменено).

Вернуться - значит сразу сесть на хлеб и воду, объясняет Елена. Она живет в Минске, но приезжает в Москву на заработки: "Моя зарплата в Беларуси сейчас в три раза меньше, чем здесь. А цены практически московские". На протесты у посольства она выходит с ноября, два раза ее задерживали и отпускали без протокола.

"Думаю, сейчас никто себя не чувствует в безопасности. Было бы желание, они найдут, за что нас посадить", - говорит активистка и учительница английского Алеся, которая работает в Москве уже четвертый год. - Я рискую своей работой, но я не особо боюсь ее потерять. Не в Беларуси, так в Польше - я всегда найду работу. Сейчас мне надо создать финансовую подушку, потому что у меня на иждивении есть несовершеннолетний ребенок".

Всего в активе белорусского протеста в Москве около 70 человек, в общем чате московского землячества - более двух тысяч. Активисты говорят, что единого лидера у них нет. С одной стороны, подчеркнуто горизонтальная структура позволяет идеологически отстроиться от вертикали власти Лукашенко, с другой - не подставить под удар какого-то конкретного активиста.

"Сейчас такой странный период в протестной активности. На поверхности - гладь с мелкой рябью, а внутри - возмущение. Мы, живя в России, особенно видим, как две системы, Путина и Лукашенко, сейчас схожи. И без гражданства чувствуем себя в меньшей безопасности, - говорит Анна. По ее словам, давление на активистов точно есть. - К посольству приходят сотрудники Центра "Э", "тихари". Наблюдают за нами, снимают на камеру. Плюс в Москве работает система распознавания лиц. Если будет нужно, по звонку всех вычислят".

Белорусское землячество в Санкт-Петербурге

Белорусское землячество в Санкт-Петербурге

"Драник-пати" и аресты: как протестуют белорусы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге сразу после выборов 9 августа тоже стихийно сложилось свое землячество. В нем около 50 активных участников. Сначала они три месяца проводили у консульства Беларуси (и не только) фестивали, флешмобы и "драник-пати". Позже, когда от здания консульства их стала прогонять полиция, активисты решили собираться у разных исторических мест Петербурга, связанных с историей Беларуси.

В отличие от Москвы на счету белорусского землячества в СПб уже 26 арестов за все время протестов. Так, к 24-летней Жанне Галеевой полиция приехала прямо на работу. Ее арестовали на пять суток за организацию несанкционированного мероприятия. "Мы выходим на акции каждый день. Но меня задержали 23 марта почему-то именно за видео, которое мы сняли 24 января. Там была песня на белорусском языке про подводную лодку группы N.R.M. Насколько я знаю, в моем деле сигналом было письмо из Беларуси в прокуратуру и Центр "Э" Санкт-Петербурга. Видимо, в итоге решили отреагировать", - рассказала DW Жанна.

Сразу после освобождения девушку снова задержали и выписали еще одни сутки ареста. На этот раз за видео, снятое в конце февраля. Жанна говорит, что не хочет уезжать из России, потому что привыкла к городу и ей нравится ее работа в крупной компании. Пока что она не знает, готова ли снова выйти на протестные акции. Но уверена, что не нарушает российский закон.

"Если вдруг меня передадут в Беларусь…"

Другой активист и представитель землячества, 26-летний Артур Грунтов считает, что задержания белорусов в России начались на фоне именно российских протестов.

Артур Грунтов

Артур Грунтов

"Мне правоохранители объяснили, что мы для них - как бельмо в глазу. Мол, сейчас в стране своя предвыборная повестка. Им Навального хватает, а тут мы с бело-красными флажками бегаем. Также они сказали, что Россия и Беларусь идут на сближение, будет интеграция. Поэтому к Лукашенко более ли менее лояльно сейчас относятся. Так что, говоря что-то плохое против Лукашенко, ты выступаешь и против Путина", - объяснил DW Артур.

Сам он обсуждает политику не только с белорусами, но охотно рассказывает о происходящем свои русским знакомым. Говорит, что потерял из-за этого много друзей - те называли его "фашистом" и "майданутым". Российская оппозиция ему нравится, но он не считает правильным смешивать повестку двух стран.

"В землячестве я закупаю красно-белые флаги. Перед митингами Навального 23 января несколько граждан России хотели у меня их купить. Я отказал. Опасался, что они устроят провокацию, а подумают на наше землячество", - объясняет Артур.

С начала апреля и Артур, и другие представители землячества в Петербурге перестали выходить на уличные акции. Вместо этого записывают видео в помещении, закрывая флагами лица и даже меняя голос. Некоторые из уже задержанных, не дожидаясь депортации, уехали в Польшу.

"Депортация - это не экстрадиция. С мешком на голове не вывезут. Дадут несколько дней на выезд. Если что, у меня есть гуманитарная виза, и я сразу уеду в Европу. Но если вдруг меня передадут в Беларусь, можно только догадываться, что там произойдет в СИЗО", - говорит Артур.

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

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  • Техника и баррикады на протестах в Беларуси

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    Автор: Виктория Зарянка


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Активистка из Беларуси – о протестах, репрессиях, солидарности и эмиграции

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