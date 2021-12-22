В Беларуси вынесен приговор анархистам по "делу партизан"

Минский областной суд в среду, 22 декабря, признал четырех анархистов по так называемому "делу партизан" виновными и приговорил их к срокам лишения свободы до 20 лет. Игорь Олиневич, Дмитрий Резанович, Сергей Романов и Дмитрий Дубовский признаны виновными в терроризме (ч. 2 ст. 289 УК РБ) и незаконном обороте оружия (ст. 295 УК).

Олиневичу назначено наказание в виде 20 лет колонии усиленного режима. Там же будут отбывать наказание Резанович и Дубовский: они приговорены к 19 и 18 годам лишения свободы соответственно. Сергей Романов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Суд над обвиняемыми проходил в закрытом режиме.

Задержание анархистов

Четыре анархиста были задержаны белорусскими силовиками в конце октября 2020 года возле украинской границы. По сообщению погранслужбы Беларуси, у них было изъято две единицы огнестрельного оружия, холодное оружие, граната, специальная экипировка и снаряжение.

По заявлению КГБ Беларуси, задержанные проходили подготовку на территории Украины. КГБ обвинил их в поджоге отдела ГАИ в Мозыре и в поджоге машин у здания прокуратуры в Солигорске. Имена анархистов внесены в перечень физлиц и организаций, причастных к террористической деятельности.

Смотрите также:

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Рекорд по политзаключенным в Беларуси Свыше 900 - такое рекордное в истории страны число политзаключеннных приводит правозащитный центр "Весна". Среди тех, кто оказался в тюрьме из-за политического преследования, - участники президентской кампании, волонтеры их штабов, общественные активисты, бизнесмены, блогеры и журналисты, правозащитники, политические аналитики, рабочие, студенты и многие другие критики режима Лукашенко.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Виктор и Эдуард Бабарико Претендент в кандидаты на пост президента, экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико мог стать самым сильным соперником Лукашенко на выборах. Был задержан вместе с сыном Эдуардом, который руководил его инициативной группой, в июне 2020-го по обвинению в "отмывании" средств, получении взятки и уклонении от уплаты налогов. 6 июля 2021 года Виктора Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Мария Колесникова Музыкант и арт-директор Мария Колесникова руководила избирательным штабом Виктора Бабарико. Затем стала одной из "трех граций", возглавивших Объединенный штаб оппозиции. Входит в президиум Координационного совета. Была похищена и привезена на границу с Украиной для выдворения из страны. Но порвала паспорт и сорвала эту операцию. В сентябре 2021-го была приговорена к 11 годам колонии.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко В тюрьму - за юридическую помощь Юрист штаба Виктора Бабарико, член президиума Координационного совета Максим Знак (на фото) и адвокат Марии Колесниковой Илья Салей задержаны в сентябре 2020-го по делу о публичных призывах к действиям в ущерб нацбезопасности. Илью Салея в апреле отпустили под залог. Максим Знак стал фигурантом уголовного дела о захвате власти. В сентябре 2021 года его осудили на 10 лет колонии.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Сергей Тихановский Автор популярного YouTube-канала "Страна для жизни" Сергей Тихановский хотел баллотироваться на пост президента РБ, но до старта избирательной кампании был задержан. В итоге его жена Светлана выдвинула свою кандидатуру. Выйдя на свободу после административного ареста, помогал собирать подписи за нее, но в мае 2020-го был задержан. В декабре-2021 на суде в закрытом режиме был приговорен к 18 годам.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Активисты "Страны для жизни" В рамках проекта "Страна для жизни" Тихановский ездил по регионам Беларуси и давал возможность местным жителям рассказать об их проблемах. По "делу Тихановского" также осуждены оппозиционный политик Николай Статкевич - 14 лет лишения свободы, оператор Артем Саков и модератор соцсетей Дмитрий Попов - 16 лет, блогеры Владимир Цыганович и Игорь Лосик - 15 лет колонии усиленного режима.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Игорь Лосик Создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик активно освещал события вокруг избирательной кампании президента Беларуси. Задержан в июне 2020-го. Его обвиняли в организации и подготовке действий в ущерб общественному порядку. Затем - в "подготовке к участию в массовых беспорядках". В 2020 году в знак протеста держал две голодовки, первую - более 40 дней.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Блогеры за решеткой Политическому преследованию подверглись и другие блогеры. Сергей Петрухин (на фото) и Александр Кабанов ("Народный репортер") - 3 года колонии. Сергей Коршун и Сергей Ярошевич ("Армия с народом") - 4,5 и 5,5 лет. Владимир Неронский ("Слуцк для жизни") - 3 года, Дмитрий Козлов ("Серый кот") - 5 лет, Денис Гутин ("Водители-97") - 2,5 года. Николай Дедок - 5 лет. Идет суд над Эдуардом Пальчисом.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Лидеры "старой" оппозиции Соучредитель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец (на фото) был задержан в июне 2020-го после пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Позже ему дали 7 лет колонии. Лидера партии БНФ Григория Костусева власти обвиняют в попытке госпереворота. В СИЗО находится с апреля 2021-го. За решеткой у него обнаружили онкологическое заболевание.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Правозащитники под прицелом властей Преследованиям со стороны белорусских властей подверглись и правозащитники. Под стражей находятся сотрудники правозащитного центра "Весна", включая его главу Алеся Беляцкого (на фото) и заместителя Валентина Стефановича. Известный правозащитник Леонид Судаленко оплачивал штрафы людям, задержанным за участие в протестах. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Сотрудники независимых медиа Медиаменеджера Андрея Александрова (на фото) задержали по подозрению в финансировании протестов. Он оплачивал штрафы протестующих. Сейчас под стражей около 30 представителей медиа, включая портал Tut.by и издание "Наша Нива". 8 месяцев в CИЗО провели сотрудники "Пресс-клуба". С декабря 2020-го под стражей остается экс-журналистка БТ Ксения Луцкина, испытывающая серьезные проблемы со здоровьем.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Катерина Борисевич Жертвами политических репрессий стали и журналисты. Катерина Борисевич (портал Tut.by) провела 6 месяцев в заключении. В своей статье она написала о том, что в крови Романа Бондаренко, погибшего после избиения сторонниками Лукашенко, не было алкоголя - вопреки утверждениям властей. Эту информацию ей сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин, теперь также политзаключенный.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Катерина Андреева и Дарья Чульцова Журналистки польского телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова вели стрим во время жестокого разгона силовиками участников акции в минском дворе, известном как "площадь Перемен" - и получили по два года лишения свободы. Их обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Активисты из студенческой среды За акции протеста студентов отчисляли или подвергали административным арестам. А 12 фигурантов "дела студентов", включая предавательницу БГУИР Ольгу Филатченкову и выпускницу медуниверситета Алана Гебремариам (на фото), обвинили в "активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" и лишили свободы на срок от 2 до 2,5 лет.

Политзаключенные в Беларуси - узники режима Лукашенко Непропорциональный ответ протестующим Несколько десятков политзаключенных обвиняют в участии в массовых беспорядках или применением насилия против сотрудников милиции. По мнению правозащитников, мирные акции протеста не представляли угрозы национальной или общественной безопасности. Отдельные случаи насилия в отношении милиции требуют отдельной правовой квалификации - в контексте самообороны от непропорциональных действий силовиков. Автор: Янина Мороз

