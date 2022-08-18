Белорусы больше не смогут подавать жалобы на власти в ООН

Власти Беларуси решили лишить белорусов единственной возможности защитить свои права на международном уровне - на сайте белорусского парламента появилась информация о том, что депутаты собираются денонсировать Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах. Этот документ учреждает Комитет по правам человека ООН, который рассматривает индивидуальные обращения лиц, чьи права нарушило государство. Был ли этот орган действительно важным для отстаивания прав белорусов и что значит этот шаг властей страны?

Это была единственная возможность белорусов защитить свои права

Международный Пакт о гражданских и политических правах 1966 года - договор, который закрепляет основные права человека. Факультативный протокол к Пакту создает механизм подачи индивидуальных жалоб - страны соглашаются признать компетенцию Комитета ООН по правам человека (КПЧ ООН) рассматривать жалобы от лиц, которые утверждают, что их права были нарушены. Пакт ратифицировали 173 из 193 государств-членов ООН, 116 стран подписали Факультативный протокол. Беларусь ратифицировала его 19 января 1992 года, он вступил в силу 30 декабря того же года. Сегодняшние действия белорусских властей означают, что после денонсации протокола белорусы больше не смогут подавать жалобы на нарушения их прав белорусскими властями.

Как объясняет правозащитница Наталья Сацункевич из правозащитного центра "Весна", инструмент КПЧ ООН был очень важен для белорусов и они им активно пользовались: "В какой-то момент Беларусь лидировала по количеству индивидуальных обращений против нее в комитете. Для белорусов это была единственная возможность защитить свои права на международном уровне".

Согласно последней статистике, полученной от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в конце 2019 года, против Беларуси было всего зарегистрировано 332 обращения, из них 152 ожидали рассмотрения, а в 136 случаев Комитетом было установлено нарушение пакта.

Какие жалобы в КПЧ ООН подавали белорусы?

Подавать обращения в Комитет ООН по правам человека белорусам помогали правозащитники. "Большинство обращений было связано с нарушением свободы мирных собраний, свободы выражения мнения. Еще мы подавали почти все дела о смертной казни, если родственники были не против. Также можно вспомнить два решения по лишению регистрации "Весны", жалобу по прошлому уголовному делу главы "Весны" Алеся Беляцкого (сейчас он также политзаключенный в тюрьме. - Ред.). В связи с последними событиями после 2020 года юристы "Весны" также помогают подавать жалобы", - рассказывает Сацункевич.

Решения КПЧ ООН обычно касались требований изменить законодательство, практику его применения, а также выплаты компенсаций пострадавшим, хотя размер компенсаций сам комитет не назначал. Впрочем, белорусские власти решения комитета всегда считали рекомендательными (рекомендательный характер решений КПЧ отмечен и в Факультативном протоколе. - Ред.) и почти никогда не исполняли, хотя правозащитники на протяжении долгого времени отстаивали тезис, что исполнять решения комитета необходимо, ведь он указывает на нарушение пакта, исполнять который обязательно.

"Я могу припомнить только случай в 90-х годах, когда в отношении нашего коллеги из "Весны" было исполнено решение комитета - ему вернули уплаченный штраф, дело касалось расклеивания листовок на улице. Но в последние 10 лет ни о каком исполнении решений комитета речи не шло", - поясняет Сацункевич.

Беларусь стала выходить из "неудобных" договоров

Юрист-международник, эксперт Белорусского Хельсинкского комитета Катерина Дейкало отмечает, что денонсирование протокола - это не первый случай, ведь недавно Беларусь заявила о выходе из Орхусской конвенции: "Тот факт, что Беларусь начала выходить из договоров, которые и так всегда ей были неудобны, - это качественно новое развитие ситуации. Такого не было ни в один из периодов противостояния с Западом, наложения санкций. Это публичное и официальное свидетельство того, что в Беларуси человек - собственность государства, судьбу которого может решать только власть".

Вместе с тем юрист-международник отмечает, что у белорусов осталась возможность подать жалобу на Беларусь: "Есть Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин - признание его компетенции было частью манипуляций властей про "социальное государство". Но с момента признания его компетенции в 2004 году им были рассмотрены единичные случаи в отношении Беларуси".

Власти не исполняли решения КПЧ, но они доказывали нарушения прав

И хотя Беларусь не исполняла решения КПЧ ООН, сам факт обращений туда имел очень важное значение, говорит Катерина Дейкало. "Да, в формальном смысле ничего с денонсацией не изменится - Беларусь и раньше не исполняла решения КПЧ. Но решения комитета выполняли функцию международного квалифицированного признания нарушения Беларусью пакта. Это создавало понимание того, куда идет система, какие внутренние процессы в ней происходят", - поясняет она.

Похожего мнения придерживается и правозащитница Наталья Сацункевич. "Хотя денонсация прямо сегодня ничего не поменяет, в долгосрочной перспективе это будет много значить. Белорусы лишаются единственной возможности защитить свои права, получить решение и сатисфакцию. Да и готовые решение - это не хлеб, у них нет срока годности. Как только будет политическая воля, все белорусы с решениями на руках смогут потребовать их исполнения", - считает Сацункевич.

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